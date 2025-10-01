Грипп на подходе: что ещё грозит латвийцам в этом сезоне?

Мониторинг проводится в целях своевременного выявления возникновения эпидемии, отслеживания интенсивности распространения заболеваний и тенденций в различных возрастных группах.

Мониторинг включает мониторинг ряда инфекционных заболеваний, включая грипп, COVID-19, другие острые респираторные инфекции, пневмонию, а также тяжёлые острые респираторные инфекции в стационарах. Кроме того, лабораторными методами определяется циркуляция других респираторных вирусов – респираторно-синцитиального вируса, риновируса, коронавируса, парагриппа, аденовируса, метапневмовируса человека и бокавируса, а также распространение бактериальных патогенов.

В этом сезоне в мониторинге задействованы 45 практик семейных врачей в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Валмиерском и Гулбенском уездах, Екабпилсском уезде, Елгаве и Риге. В этих клиниках зарегистрировано более 72 000 пациентов, или 3,9% населения Латвии.

Семейные врачи будут еженедельно предоставлять данные о количестве пациентов с симптомами гриппа, других острых респираторных инфекций и пневмонии с указанием численности заболевших по возрастным группам. Эта информация позволит рассчитать интенсивность распространения заболеваний на разных территориях и в разных возрастных группах, поясняют в ЦПКиО.

Для оценки тяжести гриппа и других острых респираторных инфекций в мониторинге также участвуют больницы по всей Латвии. Больницы будут еженедельно сообщать о числе госпитализированных пациентов, их распределении по возрастным группам, числе пациентов в отделениях интенсивной терапии, числе умерших, а также проводить тестирование на грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус.

В мониторинге также участвуют образовательные учреждения: 30 школ с примерно 20 000 учащихся и 32 дошкольных учреждения с почти 5 000 детей. Они будут еженедельно предоставлять данные о посещаемости занятий детьми, что поможет оценить влияние инфекционных заболеваний на процесс обучения.

Важной частью мониторинга являются микробиологические исследования, которые проводятся Национальной микробиологической референтной лабораторией Восточной больницы.

Как сообщалось, SPKC призывает жителей задуматься о вакцинации от гриппа и запланировать её, подчёркивая, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября. Рекомендуется сделать это, чтобы защита успела сформироваться к пику эпидемии гриппа и сохранялась на протяжении всего периода активности гриппа, отмечает SPKC.

Данные эпидемиологического надзора свидетельствуют, что распространение гриппа в Латвии обычно достигает масштабов эпидемии во второй половине января, однако пик заболеваемости наблюдается в феврале, постепенно снижаясь к апрелю или даже маю, сообщает ЦПКЗ.

