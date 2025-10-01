Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грипп на подходе: что ещё грозит латвийцам в этом сезоне?

© LETA 1 октября, 2025 18:57

Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) на этой неделе начинает ежегодный мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций в Латвии, который продлится до весны следующего года, когда распространение этих инфекций снизится, сообщили LETA в CDC.

Мониторинг проводится в целях своевременного выявления возникновения эпидемии, отслеживания интенсивности распространения заболеваний и тенденций в различных возрастных группах.

Мониторинг включает мониторинг ряда инфекционных заболеваний, включая грипп, COVID-19, другие острые респираторные инфекции, пневмонию, а также тяжёлые острые респираторные инфекции в стационарах. Кроме того, лабораторными методами определяется циркуляция других респираторных вирусов – респираторно-синцитиального вируса, риновируса, коронавируса, парагриппа, аденовируса, метапневмовируса человека и бокавируса, а также распространение бактериальных патогенов.

В этом сезоне в мониторинге задействованы 45 практик семейных врачей в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Валмиерском и Гулбенском уездах, Екабпилсском уезде, Елгаве и Риге. В этих клиниках зарегистрировано более 72 000 пациентов, или 3,9% населения Латвии.

Семейные врачи будут еженедельно предоставлять данные о количестве пациентов с симптомами гриппа, других острых респираторных инфекций и пневмонии с указанием численности заболевших по возрастным группам. Эта информация позволит рассчитать интенсивность распространения заболеваний на разных территориях и в разных возрастных группах, поясняют в ЦПКиО.

Для оценки тяжести гриппа и других острых респираторных инфекций в мониторинге также участвуют больницы по всей Латвии. Больницы будут еженедельно сообщать о числе госпитализированных пациентов, их распределении по возрастным группам, числе пациентов в отделениях интенсивной терапии, числе умерших, а также проводить тестирование на грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус.

В мониторинге также участвуют образовательные учреждения: 30 школ с примерно 20 000 учащихся и 32 дошкольных учреждения с почти 5 000 детей. Они будут еженедельно предоставлять данные о посещаемости занятий детьми, что поможет оценить влияние инфекционных заболеваний на процесс обучения.

Важной частью мониторинга являются микробиологические исследования, которые проводятся Национальной микробиологической референтной лабораторией Восточной больницы.

Как сообщалось, SPKC призывает жителей задуматься о вакцинации от гриппа и запланировать её, подчёркивая, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября. Рекомендуется сделать это, чтобы защита успела сформироваться к пику эпидемии гриппа и сохранялась на протяжении всего периода активности гриппа, отмечает SPKC.

Данные эпидемиологического надзора свидетельствуют, что распространение гриппа в Латвии обычно достигает масштабов эпидемии во второй половине января, однако пик заболеваемости наблюдается в феврале, постепенно снижаясь к апрелю или даже маю, сообщает ЦПКЗ.
 

Обновлено: 20:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

