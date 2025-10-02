Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Назад в СССР: советское наследие бережно хранится в музее

Редакция PRESS 2 октября, 2025 10:55

Для настроения 0 комментариев

Когда вспоминают советский период истории Латвии с 1945 по 1991 годы, первыми на ум приходят такие слова как оккупация, депортация и тоталитаризм. Однако и тогда тысячи жителей Латвии просто жили, работали, учились и заводили семьи. И сейчас, когда общество старательно пытается отрицать любое советское наследие, есть заповедны уголок, где его наоборот бережно собирают и выставляют напоказ - выставка "Советские годы" в городе Айзкраукле, который сам по себе можно считать одним большим советским наследием.

Хотя Айзкраукльский замок ливов впервые упомянут в «Хронике Ливонии» в 1204 году, а позже рядом стояла крепость немецких крестоносцев Ашераден, крупного поселения за столетия здесь не возникло. Современный поселок возник лишь в 1960 году как посёлок строителей Плявиньской ГЭС, и уже через семь лет приобрел статуса города Стучки, названный так в честь Петра Стучки, главы первого советского правительства Латвийской социалистической советской республики. При обретении независимости в 1991 году город был переименован в Айзкраукле.

По сути, это один из самых молодых городов Латвии и сейчас он насчитывает около семи тысяч жителей. Есть в городе и свой краеведческий музей, но если нет славной и древней истории, о чем же тогда рассказывать? Ответ очевиден: о том, что было, ведь советские годы это тоже значимый исторический период, который повлиял на тысячи жителей Латвии и который нельзя просто так отрицать, словно его никогда не было.

- Выставка создавалась с целью показать, как в Латвии жили люди в период советской оккупации, - рассказывает директор музея Дзинтра Цепуре. Она подверчивает, что тут определенно нет никакой попытки прославления каких либо советских личностей или идеологических теорий. - Мы показываем как они жили в обычных квартирах, общежитиях, работали в колхозе или в кабинете секретаря партии. Люди могли быть очень разные.

Открытие постоянной выставки "Советские годы" было приурочено к празднованию столетия Латвии в 2018 году и с тех пор экспозиция продолжает пополняться. Самая это уже самая обширная в странах Балтии постоянная коллекция культурно-исторического наследия 50–80-х годов XX века – занимает без малого три этажа в здании бывшего Дома культуры Айзкраукльской волости на площади в 1060 квадратных метров. Как ни странно, но выставка создана при финансовой поддержке Государственного фонда культурного капитала и Службы поддержки села, привлекаются и средства различных проектов, призванных сохранить культурное наследие. 

- Когда мы говорим о советских временах, часто слышим мнение, что тогда ничего не было и что вообще могло быть? - отмечает Цепуре. - Но на самом деле это не так. Люди жили, работали, очень много читали и учились. В этом музее мы это и хотим отразить, так вообще жители Латвии пережили этот период.

Уже на входе в выставочный зал посетителей встречает интерьер типичной советской квартиры 70–80-х годов: массивный шкаф «Секрет», полка с хрустальными бокалами, радиоприёмник «ВЭФ» и телевизор «Юность». На кухне — эмалированные кастрюли, газета, аккуратно расстеленная на столе, и советский холодильник «Минск». Всё это вызывает у старшего поколения лёгкую ностальгию, а у молодежи — неподдельное удивление: ведь многие вещи, некогда стоявшие практически в каждой квартире, сегодня кажутся музейными раритетами.

Целая стена посвящена телевизорам и радиоприёмникам. Выставлены как телевизоры и ретрансляторы первых выпусков, так и легендарная радиола «Ригонда», произведённая на Рижском радиозаводе, транзисторы «Спидола», «Селга», «Турист», проигрыватель для пластинок, коллекция пластинок с популярной в разные годы местной и зарубежной музыкой, катушечный магнитофон, диапроекторы и диапозитивы.

В отдельной части экспозиции собраны школьные принадлежности: школьная форма с коричневым платьем и белым фартуком, красные галстуки пионеров, тетради с гербами СССР и учебники по истории и литературе. Для многих посетителей это настоящий «погружённый опыт» — они вспоминают собственное детство и юность.

Особое место занимают предметы, отражающие идеологическую составляющую той эпохи: портреты вождей, транспаранты с лозунгами, значки и медали. Здесь же можно увидеть и символику крупных праздников – Первомая, 7 ноября, а также традиции школьных линеек и обязательных демонстраций.

Один из экспонатов, который вызывает наибольший интерес, – это собранная коллекция продуктов в их оригинальной упаковке: от знаменитого «Рижского шампанского» и банок «Шпроты в масле» до сухого киселя и «Докторской колбасы». Они наглядно демонстрируют особенности советского дефицита и своеобразную культуру потребления.

Сотрудница музея рассказывает, что после осмотра советской гостиной один англичанин заключил: «Вы вовсе не так уж плохо жили, у вас в квартирах была кухонька, гостиная, только спальни не было. У советских людей в одной комнате совмещались и гостиная, и спальня».

В кухонной экспозиции можно увидеть молочные и сливочные бутылки, знаменитые сетчатые авоськи, кофемолки, упаковки, чайные и кофейные сервизы. Экскурсовод с улыбкой отмечает: еще в советское время следовали модному нынче "зеленому курсу" и экономили природные ресурсы, ведь стеклянные молочные бутылки можно было использовать многократно.

Особый интерес у посетителей неизменно вызывает и кабинет партийного функционера. Интерьер воспроизведен до малейших деталей, есть даже "секретный" небольшой бар, который был у каждого уважаемого начальника: с редкими алкогольными напитками и коллекцией сигарет. В своё время они продавались только по специальным талонам, как и алкоголь. Тогда сигареты и водку называли «жидкой валютой», их покупали даже те, кто не курил и не пил, потому что люди охотно рассчитывались этими дефицитными товарами за работу.

Но выставка — это не только вещи. Кураторы собрали десятки устных воспоминаний жителей Айзкраукле и окрестностей. На аудиозаписях люди делятся историями о том, как стояли в очередях за сапогами, как праздновали семейные события, как ездили в колхоз на «субботники» и как мечтали о свободе. Отдельные залы выставки посвящены и темной стороне истории советского периода: товарным карточкам, цензурированным газетам, невозможности свободно путешествовать. Рядом — фотографии очередей у магазинов и статистика, отражающая дисбаланс между официальной пропагандой и реальной жизнью.

- Часть экспозиции посвящена латышам в тримде, которые не могли вернуться домой в советское время, - отмечает Цепуре, напоминая о том, что тысячи жителей были вынуждены покинуть страну во время Второй мировой войны, опасаясь репрессий или были противниками Советской власти. - Есть также зал, посвященный тем, кто был депортирован, и их жизни в Сибири.

Тема советского наследия в Латвии традиционно вызывает острые дискуссии. Одни с ностальгией вспоминают «стабильность» тех лет, другие — репрессии, цензуру и ограничение свобод. Организаторы выставки постарались сохранить баланс: показать жизнь такой, какой она была, не умалчивая о трудностях, но и не отрицая человеческих радостей.

По словам сотрудников музея, выставка рассчитана на разные поколения. Для старших — это возможность вспомнить и рассказать своим детям и внукам о прошлом. Для молодежи — шанс взглянуть на историю не по учебнику, а через реальные вещи и эмоции.

- Мы считаем, что понимание прошлого — это ключ к формированию зрелого общества. Эта выставка позволяет увидеть, откуда мы пришли и почему ценим сегодняшние свободы, — подчеркнула куратор музея.

Таким образом в Айзкраукле удалось создать проект, который выходит за рамки обычной музейной экспозиции. Выставка «Советские годы» — это своего рода зеркало, в котором каждый может увидеть часть собственной или семейной истории. Это не только воспоминание о прошлом, но и приглашение задуматься о том, каким было общество всего несколько десятилетий назад и какой путь Латвия прошла к независимости.

