«С такими случаями очень тяжело мириться», — о новорождённой, оставленной на улице

19 августа рано утром на улице Фестивала в Риге был найден завернутый в одеяло новорождённый ребёнок. Девочку, которой было меньше суток, заметил местный житель по дороге на работу. Через три дня полиция задержала её биологическую мать.

«С такими случаями мне очень тяжело мириться. Это было предупреждение, чтобы общество гораздо внимательнее смотрело, что происходит рядом», — призналась Звирбуле jauns.lv.

По её словам, оставляя ребёнка в бэби-боксе, родители не рискуют уголовным преследованием. «Если у ребёнка нет телесных повреждений и рядом не оставлены документы, биологических родителей никто искать не будет. Медики сразу берут малыша под наблюдение, а после он быстро попадает в семью, готовую любить и заботиться о нём до совершеннолетия», — пояснила руководительница проекта.

Она добавила, что законная возможность отказаться от ребёнка всегда существует и в больнице: через опеку или социальную службу, но этот путь не является анонимным. Бэби-бокс решает другую ситуацию, когда нужна немедленная и анонимная помощь.

Сегодня девочка из Кенгарагса находится у потенциальных приёмных родителей. «Сейчас мы ждём решения властей, будет ли ребёнок свободен для усыновления. Я очень надеюсь, что будет, и тогда родители смогут её растить, любить и лелеять», — сказала Звирбуле.

Работа над проектом началась ещё в 2006 году, после того как в Латвии ежегодно находили от шести до одиннадцати мёртвых новорождённых. Первый бэби-бокс была установлен в 2009 году в Риге. «Сначала мы думали, что одного будет достаточно. Но уже в день презентации меня спросили: как, по-вашему, женщина из Даугавпилса доедет до Риги? Тогда я поняла, что мы думаем слишком узко», — вспоминает Звирбуле.

Сегодня бэби-боксы установлены при крупных больницах в Риге, Валмиере, Елгаве, Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Вентспилсе и Лиепае.