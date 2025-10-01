Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«С такими случаями очень тяжело мириться», — о новорождённой, оставленной на улице

Редакция PRESS 1 октября, 2025 10:56

Латышские СМИ 0 комментариев

После случая в Кенгарагсе, где на улице был оставлен новорождённый ребёнок, руководитель проекта  Glābējsilītes (бэби-бокс) Лаура Звирбуле напомнила обществу, почему эти специальные места существуют уже 16 лет. За это время благодаря им удалось спасти 62 детей.

19 августа рано утром на улице Фестивала в Риге был найден завернутый в одеяло новорождённый ребёнок. Девочку, которой было меньше суток, заметил местный житель по дороге на работу. Через три дня полиция задержала её биологическую мать.

«С такими случаями мне очень тяжело мириться. Это было предупреждение, чтобы общество гораздо внимательнее смотрело, что происходит рядом», — призналась Звирбуле jauns.lv. 

По её словам, оставляя ребёнка в бэби-боксе, родители не рискуют уголовным преследованием. «Если у ребёнка нет телесных повреждений и рядом не оставлены документы, биологических родителей никто искать не будет. Медики сразу берут малыша под наблюдение, а после он быстро попадает в семью, готовую любить и заботиться о нём до совершеннолетия», — пояснила руководительница проекта.

Она добавила, что законная возможность отказаться от ребёнка всегда существует и в больнице: через опеку или социальную службу, но этот путь не является анонимным. Бэби-бокс решает другую ситуацию, когда нужна немедленная и анонимная помощь.

Сегодня девочка из Кенгарагса находится у потенциальных приёмных родителей. «Сейчас мы ждём решения властей, будет ли ребёнок свободен для усыновления. Я очень надеюсь, что будет, и тогда родители смогут её растить, любить и лелеять», — сказала Звирбуле.

Работа над проектом началась ещё в 2006 году, после того как в Латвии ежегодно находили от шести до одиннадцати мёртвых новорождённых. Первый бэби-бокс была установлен в 2009 году в Риге. «Сначала мы думали, что одного будет достаточно. Но уже в день презентации меня спросили: как, по-вашему, женщина из Даугавпилса доедет до Риги? Тогда я поняла, что мы думаем слишком узко», — вспоминает Звирбуле.

Сегодня бэби-боксы установлены при крупных больницах в Риге, Валмиере, Елгаве, Даугавпилсе, Резекне, Мадоне, Вентспилсе и Лиепае.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

