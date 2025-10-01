Как оформить новый паспорт или ID-карту на дому?

"Мама — пенсионер, негражданка Латвии. Действие паспорта заканчивается через 7 месяцев. Надо ли ей получать ID-карту или достаточно получить новый паспорт? И главное. У нее проблемы со здоровьем. Ей очень трудно ходить, а иногда она даже не может подняться с постели. Живем мы на 5-м этаже дома без лифта, поэтому нет возможности даже спуститься. Скажите, возможно ли в таком случае оформление карты или паспорта на дому? Если — да, то как это все оформить и сколько это стоит?".

Согласно положениям закона «О документах, удостоверяющих личность» (далее — закон), существуют следующие удостоверяющие личность документы:

1) удостоверение личности (далее — ID-карта), к которым относятся в том числе удостоверение личности гражданина Латвии и удостоверение личности негражданина Латвии;

2) паспорт.

Обязательность ID-карты и порядок выдачи паспорта

ID-карта является обязательным документом, удостоверяющим личность гражданина или негражданина Латвии, достигшего 15-летнего возраста. Паспорт является проездным документом, который может быть выдан гражданину или негражданину Латвии, достигшему 15-летнего возраста, только при наличии действующей ID-карты или одновременно с ее выдачей.

У одного человека одновременно может быть одно удостоверение личности и один паспорт, хотя паспорт, в отличие от ID-карты, не является обязательным удостоверяющим личность документом для проживания в Латвии.

ID-карта является документом, который подтверждает личность человека внутри страны и дает доступ к государственным и электронным услугам. Например, с помощью ID-карты можно подписывать документы электронной подписью, пользоваться интернет-банком, подавать заявления в государственные учреждения и пр..

ID-карта как проездной документ

Помимо внутреннего использования ID-карта может использоваться в качестве проездного документа для поездок в страны Европейского союза, Шенгенской зоны и в некоторые другие страны. Но если планируется путешествие за пределы Европы, например в США, Канаду и некоторые другие страны, то ID-карты будет недостаточно. В этих случаях необходим именно паспорт, так как он признается в качестве международного проездного документа, а в некоторых странах — как единственный документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, консульства и посольства иностранных государств не выдают визы на ID-карты, так как физическая фиксация визы возможна только в паспорте. То есть даже если страна формально принимает ID-карты для въезда, но требует визу, человеку все равно понадобится паспорт.

Переходное положение

Пункт 5 Переходных правил закона гласит, что если лицу, достигшему 15-летнего возраста, до 30 апреля 2023 года был выдан только паспорт, то паспорт считается обязательным документом, удостоверяющим личность. А требование об обязательном наличии ID-карты к такому лицу не применяется до того дня, когда соответствующий паспорт станет недействительным.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что истекает срок действия паспорта вашей мамы, ей необходимо прежде всего получить ID-карту, поскольку именно она является обязательным документом, удостоверяющим личность, а паспорт не заменяет ID-карту. Паспорт может быть выдан только при наличии действующей ID-карты или одновременно с ее оформлением.

Гражданину и негражданину Латвии, достигшему 20-летнего возраста, документ, удостоверяющий личность, выдается сроком на 10 лет.

Оформление документов на дому

Если лицо по состоянию здоровья не может явиться в отделение Управления по делам гражданства и миграции (далее — управление) для оформления новых документов, удостоверяющих личность, то управление может оказать данную услугу по месту нахождения лица (далее — выездная услуга).

Для получения выездной услуги необходимо обратиться с письменным заявлением о ее предоставлении в ближайшее территориальное отделение управления. В заявлении также необходимо указать имя, фамилию и персональный код лица, которому необходимо оформить документы, адрес его местонахождения, вид оформляемого документа (ID-карта и/или паспорт), контактные данные самого лица или его представителя для согласования визита.

К заявлению обязательно должна быть приложена справка семейного врача, подтверждающая, что лицо по состоянию здоровья не может явиться в управление для оформления документов.

Выездная услуга не является ежедневной, поэтому управление рекомендует заранее обратиться с соответствующим запросом.

Если человек не может расписаться

И в ID-карте, и в паспорте размещается подпись лица, образец которой берется при подаче заявления о выдаче документов. Но если он не может поставить подпись из-за проблем со здоровьем, физических ограничений или потому что не умеет писать, он не должен ставить подпись ни на заявлении о выдаче документов, ни на специальном устройстве для подписи. А в его ID-карте (и паспорте) вместо подписи будет поставлена отметка об отсутствии подписи.

Выдача документов

При выдаче готовых удостоверяющих личность документов работник управления обязан идентифицировать человека, которому они выдаются, поэтому выдача документов будет также осуществляться на дому.

Стоимость выездной услуги и размер госпошлины

Выездная услуга предоставляется бесплатно. Необходимо лишь оплатить госпошлину за выдачу документов.

Согласно правилам Кабинета министров «О государственной пошлине за выдачу документов, удостоверяющих личность» (далее — правила), лицам достигшим пенсионного возраста (65 лет), лицам, уже получающим пенсию по старости (и предъявившим пенсионное удостоверение), а также лицам с I или II группой инвалидности (предъявившим документ, подтверждающий инвалидность) предоставляется льгота по уплате госпошлины.

В период с 1 января по 31 декабря 2025 года размер льготной госпошлины:

1) за выдачу ID-карты составляет:

- 10 евро — при выдаче в течение 10 рабочих дней;

- 25 евро — при выдаче в течение 2 рабочих дней.

2) за выдачу паспорта:

- 20 евро — при выдаче в течение 10 рабочих дней;

- 40 евро — при выдаче в течение 2 рабочих дней.

Ответственность за отсутствие действительного документа

Обращаем внимание, что удостоверяющий личность документ считается недействительным, если истек срок его действия. А согласно статье 17 закона, за проживание без действительного удостоверяющего личность документа применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 35 евро.