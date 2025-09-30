Как вообще можно предлагать лишить ребёнка права на образование только потому, что он не идеально владеет языком? Это не реформа, а абсурд, который бьёт по детям и родителям. Международное право — и Европейская конвенция, и пакт ООН — прямо говорят: каждое государство обязано обеспечить всем детям доступ к образованию. Но у нас находятся политики, готовые на ровном месте придумать «карательные меры».

Где логика? Вместо того чтобы помогать школьникам и давать учителям реальные инструменты, предлагают устроить охоту на ведьм. Кто будет проверять, как проверять, по каким критериям? А если ребёнок провалил тест, что дальше — отправить его на улицу? Здорово, правда? «Спасибо» скажет каждый родитель.

Это не забота об образовании - это игра в политику. Виноваты не дети и не учителя. Виноваты те, кто годами рушил систему образования: одни министры меняли правила, другие переписывали программы, третьи выдумывали новые «реформы», не думая о том, как они работают в реальности. В итоге школа превратилась в полигон для экспериментов, а страдают — дети.



Но нет, вместо того чтобы признать ошибки и исправить ситуацию, некоторые политики снова ищут виноватых. И удобнее всего обвинить русскоязычных школьников. Проще простого: объявить их «недостаточно лояльными», придумать проверки и грозить отстранением.

Хочу сказать прямо: это путь в никуда. Это раскалывает общество, создаёт ненужную вражду и подменяет настоящие проблемы образования — низкие зарплаты учителей, нехватку кадров, перегруженные программы, отсутствие поддержки для детей.

Латвия могла бы использовать многоязычие как преимущество. В XXI веке владение несколькими языками — это богатство, конкурентное преимущество. Но вместо того, чтобы развивать сильную, открытую школу, нам подсовывают политику запретов и наказаний. Эти проверки — не про образование, а про саморекламу. Политик, который ничего не сделал для школ, теперь хочет выехать на чужом горбу, изображая «борца за язык». Но цену этой игры заплатят дети.

Я против этого. И я буду говорить об этом громко. Потому что образование — это не поле для политических шоу. Это будущее страны. И мы не имеем права его похоронить ради чужих амбиций.

Андрей Козлов. Предприниматель и политик от партии "Стабильности"