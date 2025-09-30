Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Андрей Козлов: идея вышвырнуть ребёнка за плохой латышский — дикость (1)

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 15:18

Важно 1 комментариев

Бывший депутат, еще полгода назад принимавшая решения в Рижской думе, Рита Эва Нашениеце предложила во всех бывших русских школах провести проверки знаний латышского языка и даже отстранять от учёбы тех детей, кто не справится. По её словам, это нужно для «окончания самообмана». Звучит жёстко, но по сути это означает одно — тысячи детей рискуют быть выброшенными из системы образования. Этот подход я считаю абсолютно неприемлемым, пишет предприниматель и политик партии «Стабильности!» Андрей Козлов.

Как вообще можно предлагать лишить ребёнка права на образование только потому, что он не идеально владеет языком? Это не реформа, а абсурд, который бьёт по детям и родителям. Международное право — и Европейская конвенция, и пакт ООН — прямо говорят: каждое государство обязано обеспечить всем детям доступ к образованию. Но у нас находятся политики, готовые на ровном месте придумать «карательные меры».

Где логика? Вместо того чтобы помогать школьникам и давать учителям реальные инструменты, предлагают устроить охоту на ведьм. Кто будет проверять, как проверять, по каким критериям? А если ребёнок провалил тест, что дальше — отправить его на улицу? Здорово, правда? «Спасибо» скажет каждый родитель.

Это не забота об образовании - это игра в политику. Виноваты не дети и не учителя. Виноваты те, кто годами рушил систему образования: одни министры меняли правила, другие переписывали программы, третьи выдумывали новые «реформы», не думая о том, как они работают в реальности. В итоге школа превратилась в полигон для экспериментов, а страдают — дети.

Но нет, вместо того чтобы признать ошибки и исправить ситуацию, некоторые политики снова ищут виноватых. И удобнее всего обвинить русскоязычных школьников. Проще простого: объявить их «недостаточно лояльными», придумать проверки и грозить отстранением.

Хочу сказать прямо: это путь в никуда. Это раскалывает общество, создаёт ненужную вражду и подменяет настоящие проблемы образования — низкие зарплаты учителей, нехватку кадров, перегруженные программы, отсутствие поддержки для детей.

Латвия могла бы использовать многоязычие как преимущество. В XXI веке владение несколькими языками — это богатство, конкурентное преимущество. Но вместо того, чтобы развивать сильную, открытую школу, нам подсовывают политику запретов и наказаний. Эти проверки — не про образование, а про саморекламу. Политик, который ничего не сделал для школ, теперь хочет выехать на чужом горбу, изображая «борца за язык». Но цену этой игры заплатят дети.

Я против этого. И я буду говорить об этом громко. Потому что образование — это не поле для политических шоу. Это будущее страны. И мы не имеем права его похоронить ради чужих амбиций.

Андрей Козлов. Предприниматель и политик от партии "Стабильности"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:25 30.09.2025
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 1 час назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 1 час назад
Глюкозные сенсоры и инсулиновые помпы в Латвии остаются «роскошью»
Bitnews.lv 1 час назад
Для жителей Латвии временно ограничат использование e-рецептов за границей
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: надо привыкать к хаосу в аэропортах
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: сухо и даже тепло
Sfera.lv 5 часов назад
ЕС: грамотность надо повысить — финансовую
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: вышла коллаборация Latvijas pasts и больницы Страдыня
Sfera.lv 8 часов назад

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше? (1)

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру (1)

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 1 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия» (1)

Важно 20:32

Важно 1 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг (1)

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 1 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей? (1)

Важно 20:26

Важно 1 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать

Рельсов нет, а поезд будет: покупают скоростные составы для Rail Baltica (1)

Бизнес 20:21

Бизнес 1 комментариев

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта «Rail Baltica» планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила агентству LETA представитель АО «Pasažieru vilciens» (PV) Сигита Паула.

Читать