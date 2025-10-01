"13 апреля 2011 года мы открыли «Ķepu-Ķepā» как общество защиты животных. С непревзойденной верой в то, что добро может победить! С невероятной силой воли бороться за тех, кто слабее, и защищать их!

В 2019 году нам удалось юридически получить статус приюта! С тех пор прошло много лет! Мы спасли тысячи жизней, нашли дом для десятков животных! Однако сейчас, несмотря на то, как тяжело и трудно было принять это решение, приют для животных «Ķepu-Ķepā» больше не принимает животных, начиная с лета.

Мы переполнены, у нас постоянные финансовые долги, потому что для содержания такого количества животных нужно быть либо миллионером, либо общество должно быть настолько богатым, чтобы поддерживать такие места! Потому что, к сожалению, в наше время без денег ничего не происходит!

За эти годы изменилась и юридическая база. Некоторые вещи удалось улучшить, но, к сожалению, новые правила для приютов, принятые Министерством земледелия, стали одной из причин, препятствующих нашей дальнейшей деятельности! Почему?

О неспособности и нежелании властных структур упорядочить нормативные акты, чтобы бороться с причинами, а не пытаться устранять последствия, вы можете прочитать здесь:

Это письмо также отправлено депутатам! Возможно, у кого-то из них дрогнет сердце, что-то зашевелится внутри, и они будут готовы изменить и решать существующие проблемы. Но до тех пор мы полностью и окончательно на мели!

Налоговый долг превышает 12 000 евро, долг за ветеринарные услуги — 5000 евро, долг за корм — 2000 евро. Итого — около 20 000 евро, которые нам не под силу ни поднять, ни вынести.

В нашей ежедневной опеке все еще находятся сотни животных! Им нужна еда, ветеринарный уход, сотрудники, чтобы обеспечить все необходимое!

Да, мы закрываемся! Закрываемся, потому что устали бороться с ветряными мельницами. Потому что в нашей стране бюрократия и лобби находятся на слишком высоком уровне, чтобы несколько организаций по защите животных могли это изменить!

За все эти годы я участвовала в бесчисленных рабочих группах Министерства земледелия, заседаниях комиссии по народному хозяйству, приносила депутатам множество папок с доказательствами и фактами — все это было глубоко спрятано в ящики стола и осталось пылиться в углах кабинетов властных коридоров как дела, которые не нужно решать и исправлять! Как и раньше, продолжают действовать «лагеря смерти», просто меняя названия и закрывая старые фирмы, оставляя налоговые долги и долги клиникам в стороне.

Но мы честны и открыты, какими были все эти годы! Мы не согласны заниматься махинациями и схемами! Мы не согласны и никогда не будем согласны массово уничтожать животных, извлекая прибыль за счет налогоплательщиков. Мы всегда выступали за честную и открытую политику! Именно поэтому я сейчас говорю открытым текстом!

Тем животным, которые сейчас находятся в «Ķepu-Ķepā», очень нужны дома, потому что я не знаю, как долго мы сможем обеспечивать им достойный уход! Это не только еда, не только покрытие ветеринарных расходов! Это также зарплаты сотрудникам, оплата коммунальных услуг!

Тем, кто может помочь, — мы будем очень благодарны за финансовую поддержку, чтобы покрыть долги, выплатить зарплаты сотрудникам, оплатить ветеринарные услуги и счета!

Тем, у кого есть возможность, я очень прошу — адоптируйте! Усыновляйте, усыновляйте, усыновляйте! Если мы буквально посмотрим на новые нормативы, то, чтобы их соблюдать и чтобы собаки не могли контактировать друг с другом, у нас может остаться только 45 собак.

Чтобы нам не пришлось их усыплять, мы готовы отказаться от статуса приюта. Потому что на основе новых правил, которые приносят больше вреда, чем пользы животным, мы не готовы работать!

То же самое с кошками. Из примерно 70 кошек, которые сейчас ищут дом, в нашем уходе может остаться не более 20, потому что за лето мы не смогли ни собрать средств, ни построить террасы для кошек, чтобы сохранить их количество. Сейчас мы начали разбирать карантинный бокс, чтобы кошки, для которых не найдутся дома, могли гулять в карантинных помещениях.

Дорогие друзья, дела совсем плохи! На данный момент эта борьба с ветряными мельницами проиграна. Потому что машина смерти продолжает свой бесконечный цикл. Поймать, ликвидировать, получить деньги налогоплательщиков — и продолжать!

Если у одной фирмы отбирают статус и возможность содержать животных из-за несоблюдения их благополучия, создается следующая! Если следующей запрещают деятельность из-за налогового долга, открывается еще одна! Именно такой картель действует в сфере защиты животных и, к сожалению, продолжит действовать! Потому что несколько маленьких камешков не могут остановить запущенные шестерни и их механизмы.

Пока общество не поднимется, как в случае с собакой в Екабпилсе, животные будут ликвидироваться, дорогие друзья! За деньги ваших налогов будут ликвидироваться! Такова сейчас политика на государственном уровне.

Я не согласна в этом участвовать, именно поэтому весной мы разорвали контракты, чтобы сохранить жизни тех животных, которые здесь находятся. Но даже это в текущей ситуации невероятно тяжело и трудно…

Это крик отчаяния! Потому что нет никого другого, к кому обратиться, кроме тех, у кого в груди еще бьется сердце", - написала она.