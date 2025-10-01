Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Да, мы закрываемся!» Приют для животных Ķepu-Ķepā просит срочно разобрать их питомцев (1)

Редакция PRESS 1 октября, 2025 20:00

Выбор редакции 1 комментариев

Приют для животных «Ķepu-Ķepā» опубликовал заявление, в котором рассказал, что закрывается, поскольку они не готовы работать на основе новых правил и держать животных в крошечных контейнерах для переноски, каждого по отдельности. И убивать тех, за кем не пришли в течение двух недель. Приют просит неравнодушных людей разобрать животных. 

"13 апреля 2011 года мы открыли «Ķepu-Ķepā» как общество защиты животных. С непревзойденной верой в то, что добро может победить! С невероятной силой воли бороться за тех, кто слабее, и защищать их!

В 2019 году нам удалось юридически получить статус приюта! С тех пор прошло много лет! Мы спасли тысячи жизней, нашли дом для десятков животных! Однако сейчас, несмотря на то, как тяжело и трудно было принять это решение, приют для животных «Ķepu-Ķepā» больше не принимает животных, начиная с лета.

Мы переполнены, у нас постоянные финансовые долги, потому что для содержания такого количества животных нужно быть либо миллионером, либо общество должно быть настолько богатым, чтобы поддерживать такие места! Потому что, к сожалению, в наше время без денег ничего не происходит!

За эти годы изменилась и юридическая база. Некоторые вещи удалось улучшить, но, к сожалению, новые правила для приютов, принятые Министерством земледелия, стали одной из причин, препятствующих нашей дальнейшей деятельности! Почему?

О неспособности и нежелании властных структур упорядочить нормативные акты, чтобы бороться с причинами, а не пытаться устранять последствия, вы можете прочитать здесь:

https://www.facebook.com/share/p/17ZeDYpy5E/

https://www.facebook.com/share/v/15mZwhgyDY/

Это письмо также отправлено депутатам! Возможно, у кого-то из них дрогнет сердце, что-то зашевелится внутри, и они будут готовы изменить и решать существующие проблемы. Но до тех пор мы полностью и окончательно на мели!

Налоговый долг превышает 12 000 евро, долг за ветеринарные услуги — 5000 евро, долг за корм — 2000 евро. Итого — около 20 000 евро, которые нам не под силу ни поднять, ни вынести.

В нашей ежедневной опеке все еще находятся сотни животных! Им нужна еда, ветеринарный уход, сотрудники, чтобы обеспечить все необходимое!

Да, мы закрываемся! Закрываемся, потому что устали бороться с ветряными мельницами. Потому что в нашей стране бюрократия и лобби находятся на слишком высоком уровне, чтобы несколько организаций по защите животных могли это изменить!

За все эти годы я участвовала в бесчисленных рабочих группах Министерства земледелия, заседаниях комиссии по народному хозяйству, приносила депутатам множество папок с доказательствами и фактами — все это было глубоко спрятано в ящики стола и осталось пылиться в углах кабинетов властных коридоров как дела, которые не нужно решать и исправлять! Как и раньше, продолжают действовать «лагеря смерти», просто меняя названия и закрывая старые фирмы, оставляя налоговые долги и долги клиникам в стороне.

Но мы честны и открыты, какими были все эти годы! Мы не согласны заниматься махинациями и схемами! Мы не согласны и никогда не будем согласны массово уничтожать животных, извлекая прибыль за счет налогоплательщиков. Мы всегда выступали за честную и открытую политику! Именно поэтому я сейчас говорю открытым текстом!

Тем животным, которые сейчас находятся в «Ķepu-Ķepā», очень нужны дома, потому что я не знаю, как долго мы сможем обеспечивать им достойный уход! Это не только еда, не только покрытие ветеринарных расходов! Это также зарплаты сотрудникам, оплата коммунальных услуг!

Тем, кто может помочь, — мы будем очень благодарны за финансовую поддержку, чтобы покрыть долги, выплатить зарплаты сотрудникам, оплатить ветеринарные услуги и счета!

Тем, у кого есть возможность, я очень прошу — адоптируйте! Усыновляйте, усыновляйте, усыновляйте! Если мы буквально посмотрим на новые нормативы, то, чтобы их соблюдать и чтобы собаки не могли контактировать друг с другом, у нас может остаться только 45 собак.

Чтобы нам не пришлось их усыплять, мы готовы отказаться от статуса приюта. Потому что на основе новых правил, которые приносят больше вреда, чем пользы животным, мы не готовы работать!

То же самое с кошками. Из примерно 70 кошек, которые сейчас ищут дом, в нашем уходе может остаться не более 20, потому что за лето мы не смогли ни собрать средств, ни построить террасы для кошек, чтобы сохранить их количество. Сейчас мы начали разбирать карантинный бокс, чтобы кошки, для которых не найдутся дома, могли гулять в карантинных помещениях.

Дорогие друзья, дела совсем плохи! На данный момент эта борьба с ветряными мельницами проиграна. Потому что машина смерти продолжает свой бесконечный цикл. Поймать, ликвидировать, получить деньги налогоплательщиков — и продолжать!

Если у одной фирмы отбирают статус и возможность содержать животных из-за несоблюдения их благополучия, создается следующая! Если следующей запрещают деятельность из-за налогового долга, открывается еще одна! Именно такой картель действует в сфере защиты животных и, к сожалению, продолжит действовать! Потому что несколько маленьких камешков не могут остановить запущенные шестерни и их механизмы.

Пока общество не поднимется, как в случае с собакой в Екабпилсе, животные будут ликвидироваться, дорогие друзья! За деньги ваших налогов будут ликвидироваться! Такова сейчас политика на государственном уровне.

Я не согласна в этом участвовать, именно поэтому весной мы разорвали контракты, чтобы сохранить жизни тех животных, которые здесь находятся. Но даже это в текущей ситуации невероятно тяжело и трудно…

Это крик отчаяния! Потому что нет никого другого, к кому обратиться, кроме тех, у кого в груди еще бьется сердце", - написала она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать