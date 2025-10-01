Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Курземе «эпидемия синтетических наркотиков»: одна девушка уже умерла

Редакция PRESS 1 октября, 2025 15:19

Новости Латвии 0 комментариев

наркотики, дилеры

На прошлой неделе в больницу Кулдиги в бессознательном состоянии доставили 21-летнюю женщину, предположительно отравившуюся наркотическими веществами. Её состояние было тяжёлым, жизнь поддерживали искусственно. Но выжить ей не удалось. Как сообщает представитель SIA “Kuldīgas slimnīca” Байба Межиня - молодая женщина умерла.

В тот же период в медучреждения попали ещё два человека, тоже, вероятно, отравившиеся наркотиками, сообщает телеканал TV3.

Первый случай зафиксирован 24 сентября. Две девушки употребляли наркотики и одной из них стало плохо настолько, что она в итоге впала в кому. А затем скончалась. Жизни второй ничего не угрожает.

А уже 26 сентября в полицию поступила информация, что в больнице находится 39-летняя женщина из Талсинского края, которая утверждает, что отравилась наркотиками, купленными в Кулдиге. В тот же день в больницу с похожей историей попал и 23-летний мужчина. Оба этих человека уже попадали в поле зрения полиции за употребление наркотических веществ. Мужчину на данный момент выписали из больницы. Женщина продолжает лечение.

Полиция начала уголовный процесс и задержала трёх человек: одного — в Кулдиге, ещё двоих — во вторник в Вентспилсе. Во время обысков у подозреваемых изъяли марихуану, электронные сигареты без акцизных марок, таблетки, неизвестные вещества и деньги, полученные, предположительно, от продажи наркотиков. Назначены экспертизы веществ.

В полиции предупреждают: растёт распространение синтетических наркотиков, особенно опасных из-за высокой концентрации — даже малые дозы могут быть смертельными. Стражи правопорядка напоминают всем, что оборот наркотических веществ в Латвии является уголовно наказуемым, и призывают сообщать о случаях их незаконного распространения.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

