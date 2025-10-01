В Курземе «эпидемия синтетических наркотиков»: одна девушка уже умерла

В тот же период в медучреждения попали ещё два человека, тоже, вероятно, отравившиеся наркотиками, сообщает телеканал TV3.

Первый случай зафиксирован 24 сентября. Две девушки употребляли наркотики и одной из них стало плохо настолько, что она в итоге впала в кому. А затем скончалась. Жизни второй ничего не угрожает.

А уже 26 сентября в полицию поступила информация, что в больнице находится 39-летняя женщина из Талсинского края, которая утверждает, что отравилась наркотиками, купленными в Кулдиге. В тот же день в больницу с похожей историей попал и 23-летний мужчина. Оба этих человека уже попадали в поле зрения полиции за употребление наркотических веществ. Мужчину на данный момент выписали из больницы. Женщина продолжает лечение.

Полиция начала уголовный процесс и задержала трёх человек: одного — в Кулдиге, ещё двоих — во вторник в Вентспилсе. Во время обысков у подозреваемых изъяли марихуану, электронные сигареты без акцизных марок, таблетки, неизвестные вещества и деньги, полученные, предположительно, от продажи наркотиков. Назначены экспертизы веществ.

В полиции предупреждают: растёт распространение синтетических наркотиков, особенно опасных из-за высокой концентрации — даже малые дозы могут быть смертельными. Стражи правопорядка напоминают всем, что оборот наркотических веществ в Латвии является уголовно наказуемым, и призывают сообщать о случаях их незаконного распространения.