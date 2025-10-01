Сложная геополитическая обстановка: почему на дорогах Латвии так много агрессии?

Однако и глубокий пессимизм в вопросе безопасности движения в турбулентные времена неуместен. На этот раз в эфире эксперты рассуждали о том, почему в Латвии многим водителям сложно вписаться не только в повороты, но и в правила.

Агрессивные водители в Латвии наказываются практически ежедневно. В прошлом году Государственная полиция зафиксировала более 1300 случаев агрессивного вождения, в этом году - уже около 650, рассказал заместитель начальника Главного управления полиции порядка, начальник управления реагирования Юрис Янчевскис, добавив, что половина случаев связана с искусственно вызванным заносом, а другая половина - с созданием опасности для других участников дорожного движения.

"Если в обществе наблюдается тревога, то и вождение становится более агрессивным", - заключил Ирбитис, подчеркнув, что между настроениями в обществе и транспортной ситуацией очень тесная связь, так как можно увидеть, как различные социальные колебания отражаются на количестве дорожно-транспортных происшествий.

Однако все не так плохо, поскольку, согласно долгосрочным данным о количестве происшествий и погибших, ситуация улучшается, хотя и недостаточно быстро. Ситуация улучшается благодаря более качественным дорогам и безопасным автомобилям. Обновление автопарка идет весьма вяло, однако количество новых или малопользованных транспортных средств на дорогах растет.

"У жителей Латвии хорошая привычка - может быть, они не купят новый автомобиль, но малоподержанный, у которого лучше системы безопасности", - пояснил Ирбитис. Новые автомобили "исправляют" ошибки людей: если на старой машине, допустив определенное количество ошибок, водитель вледит в ДТП, то автомобили последних лет выпуска смогут спасти водителя в тот момент, когда им по разным причинам будет потерян контроль над ситуацией на дороге.

Ирбитис рассказал, что в этом году было особенно много таких происшествий, в которых водитель потерял контроль над движением из-за усталости, "тыканья" в телефон или по состоянию здоровья. "Системой супербезопасности", спасшей больше всего жизней, эксперт называет cистему удержания машины в полосе движения. (LETA+)