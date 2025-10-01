МОН предлагает сократить количество экзаменов высшего уровня в школе

В настоящее время установлено, что выпускникам средней школы необходимо сдавать обязательные экзамены по латышскому языку, иностранному языку, математике и двум углубленным курсам.

В этом учебном году школьникам, помимо уже существующих пяти централизованных экзаменов, также предстоит обязательная контрольная работа по физике, химии или биологии как минимум на оптимальном уровне освоения, либо по естествознанию - на общем уровне.

От проверки будут освобождены те учащиеся, которые в предыдущие два года уже выполнили мониторинговую работу по какому-либо из курсов естественных наук.

Чтобы не увеличивать общее количество обязательных государственных проверочных работ на этапе общего среднего образования, МОН предлагает сократить количество экзаменов высшего уровня на один. Таким образом, и в этом учебном году выпускники средней школы будут сдавать пять экзаменов, как это предусмотрено предложенными поправками к правилам о государственном стандарте общего среднего образования и образцах образовательных программ.