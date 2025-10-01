Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подробности скандала на Рижском центральном рынке: от должности отстранена шеф департамента в «Rīgas nami»

Редакция PRESS 1 октября, 2025 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Из-за коррупционного скандала Рижский центральный рынок отстранил от должности руководителя департамента аренды и управления недвижимостью ООО "Rīgas nami" Агру Варну, сообщил в среду на пресс-конференции председатель правления "Rīgas namu" Оярс Валкерс.

Варна не входит в число задержанных и ее ответственность проверяется. Она отстранена на время следствия.

Валкерс также сообщил, что для оценки процессов сдачи торговых площадей в аренду привлечен независимый проверяющий.

По мнению главы "Rīgas nami", это позволит улучшить процедуры контроля и не допустить случаев коррупции.

В свою очередь вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс на пресс-конференции сообщил, что в настоящее время не рассматривает ответственность руководства "Rīgas nami" в произошедшем.

По его мнению, руководство "Rīgas nami" действует активно: отстранены участвующие в уголовном процессе лица, состоялось заседание совета предприятия и будет проведена проверка.

Ратниекс подчеркнул: важно, чтобы Рижский центральный рынок стал современным рынком и это является его приоритетом на посту вице-мэра Риги.

Как сообщалось, БПБК провело на Рижском центральном рынке уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, возбужденного 10 сентября по факту предполагаемого взяточничества.

БПБК подозревает, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе со своим сотрудником принимали взятки и незаконные блага от предпринимателей, чтобы обеспечить им определенные торговые места на рынке.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

