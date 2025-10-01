Подробности скандала на Рижском центральном рынке: от должности отстранена шеф департамента в «Rīgas nami»

Варна не входит в число задержанных и ее ответственность проверяется. Она отстранена на время следствия.

Валкерс также сообщил, что для оценки процессов сдачи торговых площадей в аренду привлечен независимый проверяющий.

По мнению главы "Rīgas nami", это позволит улучшить процедуры контроля и не допустить случаев коррупции.

В свою очередь вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс на пресс-конференции сообщил, что в настоящее время не рассматривает ответственность руководства "Rīgas nami" в произошедшем.

По его мнению, руководство "Rīgas nami" действует активно: отстранены участвующие в уголовном процессе лица, состоялось заседание совета предприятия и будет проведена проверка.

Ратниекс подчеркнул: важно, чтобы Рижский центральный рынок стал современным рынком и это является его приоритетом на посту вице-мэра Риги.

Как сообщалось, БПБК провело на Рижском центральном рынке уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, возбужденного 10 сентября по факту предполагаемого взяточничества.

БПБК подозревает, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе со своим сотрудником принимали взятки и незаконные блага от предпринимателей, чтобы обеспечить им определенные торговые места на рынке.