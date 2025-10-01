Эта фраза вызвала многочисленные отклики в социальных сетях и гневную реплику и у латвийских политиков. Депутат Сейма Андрис Кулбергс в социальной сети X написал:

«Над Ригой и “Rīgas siltums” уже откровенно издевается мэр Вильнюса — и правильно делает! С чем можешь похвастаться ты, Викторс Клейнбергс? Может, пора заняться решением проблемы? Я предлагаю объединить усилия Рижской думы и Сейма. Ведь “Новое Единство” оставила после выборов очень красивый “подарочек”».

Par Rīgu un @RSiltums ņirgājas jau Viļņas mērs @VBenkunskas, un pareizi dara! @VKleinbergs ar ko vari palielīties Tu? Varbūt beidzot ķeramies klāt pie jautājuma risināšanas - es piedāvāju sadarboties apvienojot spēkus @RigasDome ar @Jekaba11 manu darbu Saeimā. Jo… pic.twitter.com/mLUoKBLPMm — Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) (@AndrisKulbergs) September 29, 2025

По его словам, ситуация связана не с ресурсами, а с регулированием:

«Знаете, как Вильнюс добился самого дешёвого тарифа? С той же щепой, с тем же газом и сжиганием отходов, что и в Риге. Только у нас — какая-то особая дорогая щепа, дорогой газ и свой “особеный” Совет по конкуренции, который якобы заботится о честной конкуренции. А на самом деле всё решает регулятор: в Литве он каждый месяц устанавливает тарифные потолки для каждого вида топлива. Я сам встречался с литовским регулятором и всё у них расспросил. А наш —SPRK (Совет по регулированию общественных услуг, Регулятор - прим. ред.) неспособный орган, который раз в год считает шесть месяцев подряд, и результат мы видим — самые дорогие тарифы в Балтии».

Кулбергс подчеркнул, что Рига могла бы быть лидером региона: «Вы понимаете, что у Риги с уникальной комбинацией ТЭЦ и котельных на щепе тепло должно быть самым дешёвым в Балтии?! Так и было ещё в 2016 году!»