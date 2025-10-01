Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вильнюс смеётся над Ригой!»: Кулбергс призывает снижать тарифы на отопление (1)

Редакция PRESS 1 октября, 2025 15:30

Новости Латвии 1 комментариев

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что отопительный сезон в литовской столице начинается с тарифом в 54,2 евро за МВт·ч, что на 7% дешевле, чем в прошлом году, и значительно ниже, чем в соседних странах. «Вильнюс сохраняет лидерство по самым низким ценам на отопление в Балтии. Жители Вильнюса платят за тепло на 50% меньше, чем рижане, и на 39% меньше, чем жители Таллина», — подчеркнул он.

 

Эта фраза вызвала многочисленные отклики в социальных сетях и гневную реплику и у латвийских политиков. Депутат Сейма Андрис Кулбергс в социальной сети X написал:

«Над Ригой и “Rīgas siltums” уже откровенно издевается мэр Вильнюса — и правильно делает! С чем можешь похвастаться ты, Викторс Клейнбергс? Может, пора заняться решением проблемы? Я предлагаю объединить усилия Рижской думы и Сейма. Ведь “Новое Единство” оставила после выборов очень красивый “подарочек”».

По его словам, ситуация связана не с ресурсами, а с регулированием:

«Знаете, как Вильнюс добился самого дешёвого тарифа? С той же щепой, с тем же газом и сжиганием отходов, что и в Риге. Только у нас — какая-то особая дорогая щепа, дорогой газ и свой “особеный” Совет по конкуренции, который якобы заботится о честной конкуренции. А на самом деле всё решает регулятор: в Литве он каждый месяц устанавливает тарифные потолки для каждого вида топлива. Я сам встречался с литовским регулятором и всё у них расспросил. А наш —SPRK (Совет по регулированию общественных услуг, Регулятор - прим. ред.) неспособный орган, который раз в год считает шесть месяцев подряд, и результат мы видим — самые дорогие тарифы в Балтии».

Кулбергс подчеркнул, что Рига могла бы быть лидером региона: «Вы понимаете, что у Риги с уникальной комбинацией ТЭЦ и котельных на щепе тепло должно быть самым дешёвым в Балтии?! Так и было ещё в 2016 году!»

Комментарии (1)
Комментарии (1)
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

