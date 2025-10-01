В Латвии разгар грибного сезона: чем чаще всего травимся?

Топ-5 ядовитых грибов

В Латвии обнаружено и классифицировано около 4 000 различных видов грибов. И этот список регулярно пополняется. Ежегодно в Музее природы проводятся выставки представителей грибного царства. И микологи относят только 300 видов к съедобным. Остальные лучше не употреблять, так как они считаются условно съедобными. Возьмем, к примеру, свинушку, которая буквально покрывает латвийские леса.

Раньше ее охотно собирали, но теперь посчитали опасной для здоровья. Между тем 30 видов грибного царства официально признаны ядовитыми. Пять из них относятся к категории особо опасных, поскольку их употребление может привести к летальному исходу.

Бледная поганка — самый ядовитый гриб в мире. Содержит два вида токсинов — аманитин и фаллоидин, которые вызывают печеночную и почечную недостаточность, и зачастую единственный способ избежать смерти — трансплантация органов. Даже половина бледной поганки содержит достаточное количество токсина, чтобы убить взрослого человека. Кроме того, токсичность гриба не уменьшается после его приготовления, замораживания или сушки. Иногда поганку ошибочно собирают вместо шампиньонов и зеленых сыроежек.

Мухомор пантерный. Гриб сильно ядовит и содержит такие яды, как мускарин и микоатропин, действующие на центральную нервную систему, а также ряд токсичных алкалоидов, которые вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта, галлюцинации и могут привести к смерти.

Омфалот маслиновый. Внешним видом гриб напоминает лисичку, однако, в отличие от нее, имеет неприятный запах и содержит токсин illudin S, который при попадании в организм человека приводит к очень сильной боли, приступам рвоты и диарее.

Ложноопенок серно-желтый. При употреблении в пищу вызывает тяжелое, иногда смертельное отравление. Симптомы появляются уже через несколько часов и сопровождаются болью в животе, тошнотой, рвотой, потливостью, диареей и вздутием, иногда нарушением зрения и даже параличом.

Amanita ocreata, также известен как «ангел смерти», — содержит альфа-аманитин и прочие аматоксины, вызывающие гибель клеток печени и других органов, а также нарушение синтеза белков. Смерть обычно наступает на 6-16-й день после отравления.

Советы, которые могут спасти жизнь

Врачи, бывалые грибники и специалисты-микологи советуют собирать только те грибы, внешний вид которых вам хорошо известен. И лучше не стоит рисковать, руководствуясь якобы проверенными народными способами выявления ядовитых представителей грибного царства. Вот некоторые из них.

* Проверяйте грибы на запах, так как неприятный аромат служит верным признаком ядовитости. Руководствуясь этим правилом, неопытный грибник может положить в корзину смертельно ядовитую бледную поганку, так как в молодом возрасте она вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон. Кроме того, ядовитые грибы вполне могут быть червивыми — на той же бледной поганке черви охотно поселяются.

* Головка лука или чеснока, положенная в кастрюлю вместе с варящимися грибами, побуреет из-за присутствия хоть одного ядовитого грибочка. На самом деле побурение лука и чеснока происходит под действием фермента тирозиназы, который имеется и в съедобных, и в ядовитых грибах.

* Еще один «совет бывалых» — вместо лука класть в кастрюлю с грибами серебряную ложку. Если она потемнеет — значит, здесь в наличии ядовитый гриб. В действительности потемнение серебра происходит под действием аминокислот, содержащих серу, которая в том или ином количестве присутствует во всех грибах.

Впрочем, врачи отмечают: мнение о том, что на больничную койку попадают исключительно грибники-экстремалы, собирающие все, что растет в лесу, является большим заблуждением. Чаще всего отравления вызывают именно съедобные грибы, приготовленные неправильно.

Соблюдайте простые правила

Чтобы избежать отравления, собирайте только хорошо знакомые виды грибов. При этом помните: почти у каждого съедобного представителя есть ядовитый двойник. Существуют же, к примеру, несъедобный желчный гриб, весьма похожий на боровик, или ложная лисичка, которая считается условно съедобным грибом. Игнорируйте также переросшие и червивые экземпляры.

Грибы прекрасно впитывают вредные вещества от выхлопов автомобильных двигателей, прежде всего соли тяжелых металлов. Поэтому не стоит начинать тихую охоту вблизи оживленных автомобильных или железнодорожных трасс. Отойдите на сотню метров в лес. Возобновите старую традицию, прихватив с собой в качестве тары плетеную корзину, а не ведро или полиэтиленовый пакет. В ней грибы будут дольше оставаться свежими и у них не будут ломаться ножки. И собирать экземпляры нужно именно с ними, а не срезать одни только шляпки. Так вы лучше отличите съедобные.

Не забывайте о том, что грибы — это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому собранные экземпляры необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, предварительно рассортировав их по видам. Залежавшиеся образцы в свежем или приготовленном виде тоже могут быть опасными. Яд образуется в них в результате расщепления белков.

Причиной такого расщепления могут быть ферменты, имеющиеся в самих грибах, или попавшие в грибы микробы. Ядовитые вещества могут образоваться в грибах и после их неоднократного промерзания, в особенности после ночных заморозков.

Первые симптомы отравления грибами — как в случае легких, так и тяжелых отравлений — схожи: плохое самочувствие, тошнота, рвота, слабость, понос, дурной вкус во рту. В более тяжелых случаях наступают судороги, а также происходит нарушение зрения, психики, сердечной и нервной деятельности. При первых признаках нужно незамедлительно вызвать Службу неотложной медицинской помощи.

Первая помощь

Попутно необходимо оказать потерпевшему первую помощь. Прежде всего уложите его в постель, хорошо укутайте, так как его наверняка будет знобить. Давайте ему большое количество жидкости. Обильное питье способствует скорейшему выводу токсинов из организма, хорошо очищает желудок.

Особенно важен этот пункт при наличии у пациента диареи и рвоты, которые сильно обезвоживают организм, что также чревато серьезными последствиями. Из напитков более всего подходят чистая минеральная вода комнатной температуры, охлажденный зеленый чай, слабый раствор марганцовки. При отсутствии у больного рвоты и позывов в туалет необходимо в обязательном порядке дать слабительное и вызвать рвоту механическим путем.

Для постановки точного диагноза не рекомендуется выбрасывать грибы, которые вызвали отравление. Необходимо отдать их врачу для проведения исследования. В большинстве случаев оказание первой помощи значительно облегчает состояние пациента, и выздоровление в таких случаях наступает довольно быстро. Обычно ему становится лучше на вторые-третьи сутки.

Александр ФЕДОТОВ