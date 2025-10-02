Трагедия в Иманте: две девочки погибли на переезде

Службы неотложной сообщила, что прибыв на место аварии, медики «скорой», обнаружили одну из них мертвой и сделали всё возможное для спасения жизни другой, но она скончалась на руках у медиков.

«Обе девушки погибли в результате происшествия. Сотрудники Госполиции продолжают работать на месте происшествия», - сообщает Латвийское телевидение.

Однако одна из свидетельниц проишествия пишет: "Две девочки решили проскочить переезд на электроскутере, их сбила электричка протащив несколько метров".

По информации очевидцев, девочки ехали на красном арендованном мотороллере через переезд пытались проскочить перед поездом.

Информация уточняется.