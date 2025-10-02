Им такие не нужны: Великобритания отправит домой осужденных латвийцев

Сегодня министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере встретилась с новым послом Великобритании в Латвии Кэти Личс, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в сфере юстиции и безопасности. Стороны обсудили возможное соглашение о передаче осужденных лиц из Великобритании в Латвию.

Официальные лица отметили, что любое возможное решение, даже если оно приведет к новому соглашению, должно иметь практическую ценность. Стороны договорились продолжить переговоры на уровне экспертов для прояснения взаимопонимания и поиска оптимальных решений.

В ходе беседы также обсуждался вопрос экстрадиции в Великобританию для суда граждан Латвии, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Министр юстиции отметил, что после выхода Великобритании из Европейского союза необходимо найти решения, аналогичные тем, которые существуют в отношениях с другими странами-союзниками Латвии за пределами ЕС, где проживает значительная доля граждан Латвии.

До этого момента Латвия делает «все возможное, чтобы не допустить безнаказанности в случаях, когда экстрадиция невозможна, например, взяв на себя уголовные процессы в Латвии».

В ходе беседы также обсуждались текущие проблемы в Европе, связанные с влиянием популизма на попытки ограничить применение Европейской конвенции о правах человека и других международных инструментов по правам человека.

