Как сообщили LETA в пресс-службе Сейма, в резолюции подчеркивается, что с начала полномасштабной войны Россия совершила более 800 преступлений против СМИ, убила не менее 108 работников СМИ и до сих пор удерживает в плену не менее 26 украинских журналистов, подвергая их пыткам и сфабрикованным судебным процессам.

Калниня-Лукашевича подчеркнула важнейшую роль свободы и безопасности журналистов в защите демократии. Как отметила депутат, журналисты играют важнейшую роль в раскрытии правды и предоставлении людям достоверной информации. «Они рискуют своей жизнью, чтобы общество узнало правду. Война России против Украины — это война против правды. Поэтому международное сообщество обязано реагировать и противостоять нарушениям со стороны России», — заявила Калниня-Лукашевича.

Она подчеркнула, что война в России привела к слишком большому количеству преступлений, которые невозможно игнорировать: похищение детей, разрушение жизней людей и городов, убийства и тюремное заключение журналистов.

«Мы не должны забывать ни одного преступления России», — заявила Калниня-Лукашевича собравшимся. Она подчеркнула, что цена, которую Россия сейчас платит из-за санкций и изоляции, всё ещё недостаточна и слишком мала, чтобы изменить её действия.

«Мы знаем, как воздействовать на Россию наиболее прямолинейно – нам нужно максимально увеличить расходы России», – подчеркнула Калниня-Лукашевича. Она призвала парламент к более активным действиям – передаче замороженных активов России Украине для укрепления её вооружённых сил и защиты суверенной территории. Она также обратила внимание на то, что европейским странам следует, наконец, прекратить закупки российских ископаемых энергоносителей.

В ходе осенней сессии Скупщины, которая проходит с 30 сентября по 4 октября, Калниня-Лукашевича также председательствовала на заседании Комитета по мониторингу, на котором обсуждались проведение выборов в Молдове и ее способность противостоять иностранному вмешательству.