Вице-спикер Сейма: преступления России против СМИ не должны быть забыты (1)

2 октября, 2025 09:05

Новости Латвии

Преступления России против СМИ не должны быть забыты, заявила в среду депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевича, выступая за принятие резолюции «Журналисты важны: необходимость активизации усилий по освобождению украинских журналистов, удерживаемых Российской Федерацией», на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщили LETA в пресс-службе Сейма, в резолюции подчеркивается, что с начала полномасштабной войны Россия совершила более 800 преступлений против СМИ, убила не менее 108 работников СМИ и до сих пор удерживает в плену не менее 26 украинских журналистов, подвергая их пыткам и сфабрикованным судебным процессам.

Калниня-Лукашевича подчеркнула важнейшую роль свободы и безопасности журналистов в защите демократии. Как отметила депутат, журналисты играют важнейшую роль в раскрытии правды и предоставлении людям достоверной информации. «Они рискуют своей жизнью, чтобы общество узнало правду. Война России против Украины — это война против правды. Поэтому международное сообщество обязано реагировать и противостоять нарушениям со стороны России», — заявила Калниня-Лукашевича.

Она подчеркнула, что война в России привела к слишком большому количеству преступлений, которые невозможно игнорировать: похищение детей, разрушение жизней людей и городов, убийства и тюремное заключение журналистов.

«Мы не должны забывать ни одного преступления России», — заявила Калниня-Лукашевича собравшимся. Она подчеркнула, что цена, которую Россия сейчас платит из-за санкций и изоляции, всё ещё недостаточна и слишком мала, чтобы изменить её действия.

«Мы знаем, как воздействовать на Россию наиболее прямолинейно – нам нужно максимально увеличить расходы России», – подчеркнула Калниня-Лукашевича. Она призвала парламент к более активным действиям – передаче замороженных активов России Украине для укрепления её вооружённых сил и защиты суверенной территории. Она также обратила внимание на то, что европейским странам следует, наконец, прекратить закупки российских ископаемых энергоносителей.

В ходе осенней сессии Скупщины, которая проходит с 30 сентября по 4 октября, Калниня-Лукашевича также председательствовала на заседании Комитета по мониторингу, на котором обсуждались проведение выборов в Молдове и ее способность противостоять иностранному вмешательству.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

