Мошенники все время меняют сценарии: эксперт

По словам Богданова, мошенники не придерживаются одной схемы, сценарий меняется.

«Это может быть родственник, который попал в беду, это может быть взломанный банковский счет или неоплаченные штрафы. Но в остальном подход мошенников остается прежним – людей торопят и в этот момент они просто теряются. Или используются другие эмоциональные факторы».

Еще один вектор атак – когда происходит большое, значимое событие в Латвии.

«Например, в марте, когда все подают налоговые декларации. Или перед Рождеством, когда люди покупают подарки. Также наблюдаем тенденцию, когда звонки поступают в день рождения человека – когда у него суета».

Отдельный фокус – работники разных предприятий, которые имеют доступ к финансовым средствам компаний.

«Всегда нужно относиться к информации критично, если звонит незнакомая персона якобы из госучреждения, или вы получили смс якобы от курьерской компании с просьбой подтвердить вашу посылку».

Мошенники нередко действуют от имени полиции или якобы пострадавшего родственника. В таких ситуациях главное сохранять спокойствие и следовать поговорке «Семь раз отмерь, один раз отрежь», говорит Богданов.

Часто мошенники под чужими фотографиями знакомятся в интернете. Если у человека не самое лучшее финансовое положение, ему могут пообещать легкую прибыль и люди верят в это. Особенно это распространено среди молодежи.

«Когда идет комбинация разных звонков в короткое время. Например, есть звонок сначала из банка якобы взломан счет, идет утечка данных и через какое-то время уже звонок якобы из полиции, где эту информацию подтверждают. И вас просят дать данные от вашего Smart-ID».

В основном это мошенники, которые звонят из-за границы. Но, к сожалению, наблюдается тенденция, что появляется все больше латвийских номеров. Мошенники также говорят на государственном языке. Однако в основном это не латвийские номера, рассказал специалист.

«Мой совет — если вы уверены, что ваш близкий человек не находится за границей, просто не поднимайте [трубку]. Если вы подняли, лишний раз не встревайте в разговор. Потому что они хорошо обучены давить психологически, просто бросайте трубку и не выдавайте никаких данных».

Одна только Tele2 каждый день блокирует около 10 тысяч звонков.

«Но если мы говорим про всю цифровую среду, то в прошлом месяце мы заблокировали около 11 миллионов разных угроз в цифровой среде. Вы ежедневно этого не видите, но постоянно на фоне происходят атаки, ежеминутно, я сказал бы», — сказал Богданов.