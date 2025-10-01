Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Мошенники все время меняют сценарии: эксперт

© Lsm.lv 1 октября, 2025 17:48

Новости Латвии 0 комментариев

За первые шесть месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии более пяти миллионов евро. За один только июнь — 708 тысяч евро! А осенью они традиционно становятся ещё более активными. Какие новые схемы существуют и как обезопасить себя, программе «Новый день» на LSM+ рассказал руководитель отдела безопасности компании Tele2 Александр Богданов.

По словам Богданова, мошенники не придерживаются одной схемы, сценарий меняется.

«Это может быть родственник, который попал в беду, это может быть взломанный банковский счет или неоплаченные штрафы. Но в остальном подход мошенников остается прежним – людей торопят и в этот момент они просто теряются. Или используются другие эмоциональные факторы».

Еще один вектор атак – когда происходит большое, значимое событие в Латвии.

«Например, в марте, когда все подают налоговые декларации. Или перед Рождеством, когда люди покупают подарки. Также наблюдаем тенденцию, когда звонки поступают в день рождения человека – когда у него суета».

Отдельный фокус – работники разных предприятий, которые имеют доступ к финансовым средствам компаний.

«Всегда нужно относиться к информации критично, если звонит незнакомая персона якобы из госучреждения, или вы получили смс якобы от курьерской компании с просьбой подтвердить вашу посылку».

Мошенники нередко действуют от имени полиции или якобы пострадавшего родственника. В таких ситуациях главное сохранять спокойствие и следовать поговорке «Семь раз отмерь, один раз отрежь», говорит Богданов.

Часто мошенники под чужими фотографиями знакомятся в интернете. Если у человека не самое лучшее финансовое положение, ему могут пообещать легкую прибыль и люди верят в это. Особенно это распространено среди молодежи. 

«Когда идет комбинация разных звонков в короткое время. Например, есть звонок сначала из банка якобы взломан счет, идет утечка данных и через какое-то время уже звонок якобы из полиции, где эту информацию подтверждают. И вас просят дать данные от вашего Smart-ID».

В основном это мошенники, которые звонят из-за границы. Но, к сожалению, наблюдается тенденция, что появляется все больше латвийских номеров. Мошенники также говорят на государственном языке. Однако в основном это не латвийские номера, рассказал специалист.

«Мой совет — если вы уверены, что ваш близкий человек не находится за границей, просто не поднимайте [трубку]. Если вы подняли, лишний раз не встревайте в разговор. Потому что они хорошо обучены давить психологически, просто бросайте трубку и не выдавайте никаких данных».

Одна только Tele2 каждый день блокирует около 10 тысяч звонков.

«Но если мы говорим про всю цифровую среду, то в прошлом месяце мы заблокировали около 11 миллионов разных угроз в цифровой среде. Вы ежедневно этого не видите, но постоянно на фоне происходят атаки, ежеминутно, я сказал бы», — сказал Богданов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать