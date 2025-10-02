Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только по записи: живую очередь на восточной границе Латвии ликвидируют (1)

© Lsm.lv 2 октября, 2025 07:35

Новости Латвии 1 комментариев

С 15 октября пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границу в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только при предварительной регистрации в Системе бронирования электронной очереди, сообщила Автотранспортная дирекция. При этом услуга платная: одна резервация стоит 9,30 евро, сообщает rus.lsm.lv.

Новый порядок означает, что с 15 октября все моторизованные транспортные средства для пересечения восточной границы обязательно должны быть зарегистрированы удалённо через специально разработанную для этого Систему бронирования электронной очереди, как это уже происходит в Эстонии и Литве, сообщает Автотранспортная дирекция.

Поначалу инновацию планируется применять на трех погранпереходах — Гребнево, Терехово (оба на границе с РФ) и Патерниеки (на границе с Беларусью), и она сразу  будет распространяться на все транспортные средства.

Чтобы пересечь границу с 15 октября по новым правилам, уже с сегодняшнего дня транспортные средства можно регистрировать в электронной очереди на сайтах lvborder.lv и lvrobeza.lv.

Из этого также следует, что уже через две недели «просто» приехать на границу и пересечь ее в порядке живой очереди будет невозможно.

Как утверждает Автотранспортная дирекция, регистрация в системе позволит водителю заранее — даже за 30 дней — до планируемого пересечения границы выбрать определённый временной интервал (один час) для въезда на соответствующий пограничный контрольно-пропускной пункт. Это можно сделать и незадолго до прибытия на пункт погранперехода, но предполагается, что бронировать место в очереди загодя — удобнее.

Порядковый номер для пересечения границы в выбранном временном интервале система присвоит (исходя из среднего времени, которое тратится на обслуживание одного автомобиля) водителю после получения подтверждения оплаты в системе — 9,30 евро за резервацию для одного транспортного средства.

Агентство LETA со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (эта организация отвечает за разработку и внедрение новой системы) пишет, что за первые 12 часов работы сервиса в нем уже сделаны 240 резерваций. Оно также напоминает, что поправки, согласно которым вводится обязательная регистрация, Сейм принял в июне этого года. Министерство сообщения, продвигавшее законопроект, отмечало, что сейчас на границе часто образуются очереди, в которых водителям приходится стоять сутками, и что стоимость регистрации в новой системе — в разы меньше, чем тратится на простой на дороге.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

