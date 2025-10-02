Новый порядок означает, что с 15 октября все моторизованные транспортные средства для пересечения восточной границы обязательно должны быть зарегистрированы удалённо через специально разработанную для этого Систему бронирования электронной очереди, как это уже происходит в Эстонии и Литве, сообщает Автотранспортная дирекция.

Поначалу инновацию планируется применять на трех погранпереходах — Гребнево, Терехово (оба на границе с РФ) и Патерниеки (на границе с Беларусью), и она сразу будет распространяться на все транспортные средства.

Чтобы пересечь границу с 15 октября по новым правилам, уже с сегодняшнего дня транспортные средства можно регистрировать в электронной очереди на сайтах lvborder.lv и lvrobeza.lv.

Из этого также следует, что уже через две недели «просто» приехать на границу и пересечь ее в порядке живой очереди будет невозможно.

Как утверждает Автотранспортная дирекция, регистрация в системе позволит водителю заранее — даже за 30 дней — до планируемого пересечения границы выбрать определённый временной интервал (один час) для въезда на соответствующий пограничный контрольно-пропускной пункт. Это можно сделать и незадолго до прибытия на пункт погранперехода, но предполагается, что бронировать место в очереди загодя — удобнее.

Порядковый номер для пересечения границы в выбранном временном интервале система присвоит (исходя из среднего времени, которое тратится на обслуживание одного автомобиля) водителю после получения подтверждения оплаты в системе — 9,30 евро за резервацию для одного транспортного средства.

Агентство LETA со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (эта организация отвечает за разработку и внедрение новой системы) пишет, что за первые 12 часов работы сервиса в нем уже сделаны 240 резерваций. Оно также напоминает, что поправки, согласно которым вводится обязательная регистрация, Сейм принял в июне этого года. Министерство сообщения, продвигавшее законопроект, отмечало, что сейчас на границе часто образуются очереди, в которых водителям приходится стоять сутками, и что стоимость регистрации в новой системе — в разы меньше, чем тратится на простой на дороге.