Сначала давали под 0%, теперь под 3%: глава Госказны о новых миллиардных кредитах Латвии

Редакция PRESS 1 октября, 2025 17:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В 2026 году Латвия планирует занять на международных финансовых рынках 3,8 млрд евро, а в 2027 году - 4,3 млрд евро, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам заместитель руководителя Госказны Янис Розенбергс.

Он пояснил, что около 2 млрд евро ежегодно направляется на погашение прежних заимствований, а остальные средства - на покрытие дефицита бюджета и в резерв Госказны для непредвиденных случаев.

Розенбергс отметил, что расходы на обслуживание долга растут, поскольку ранее примерно в течение семи лет Латвия могла занимать почти под 0%, тогда как сейчас ставка по новым заимствованиям превышает 3%.

Также представитель Госказны обратил внимание депутатов на то, что при последнем заимствовании Латвии удалось занять на более выгодных условиях, чем Литве, хотя у нее кредитный рейтинг выше, а экономическая ситуация - лучше.

Как сообщалось, 25 сентября Латвия заняла на международных финансовых рынках 1,25 млрд евро, разместив 10-летние еврооблигации с доходностью 3,583% и фиксированной купонной ставкой 3,5%. Латвийские государственные ценные бумаги приобрели около 70 инвесторов из различных европейских стран, включая Великобританию, Германию, Испанию и страны Бенилюкса.

Общий спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,5 млрд евро.

В предыдущий раз Латвия привлекала заемные средства на международных финансовых рынках в мае 2025 года - 14 мая были размещены пятилетние еврооблигации с доходностью 2,971% и фиксированной купонной ставкой 2,875% и привлечен 1 млрд евро. Срок погашения этих еврооблигаций - 21 мая 2030 года.

В Госказне сообщили, что, привлекая ресурсы на финансовых рынках, в том числе посредством данного выпуска ценных бумаг, установленный на этот год план заимствований в размере 3,6 млрд евро выполнен уже на 90%. Привлеченные средства в основном используются для погашения госдолга и финансирования бюджетного дефицита.

Общая сумма погашения госдолга в 2025 году составляет 2,127 млрд евро. На данный момент уже погашено 1,795 млрд евро, в том числе 23 сентября были погашены десятилетние еврооблигации выпуска 2015 года на сумму 1,11 млрд евро.

Госдолг Латвии к концу 2025 года достигнет 20,5 млрд евро, или 49% внутреннего валового продукта, но по-прежнему будет одним из самых низких в еврозоне и Европейском союзе.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

