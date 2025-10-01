Сначала давали под 0%, теперь под 3%: глава Госказны о новых миллиардных кредитах Латвии

Он пояснил, что около 2 млрд евро ежегодно направляется на погашение прежних заимствований, а остальные средства - на покрытие дефицита бюджета и в резерв Госказны для непредвиденных случаев.

Розенбергс отметил, что расходы на обслуживание долга растут, поскольку ранее примерно в течение семи лет Латвия могла занимать почти под 0%, тогда как сейчас ставка по новым заимствованиям превышает 3%.

Также представитель Госказны обратил внимание депутатов на то, что при последнем заимствовании Латвии удалось занять на более выгодных условиях, чем Литве, хотя у нее кредитный рейтинг выше, а экономическая ситуация - лучше.

Как сообщалось, 25 сентября Латвия заняла на международных финансовых рынках 1,25 млрд евро, разместив 10-летние еврооблигации с доходностью 3,583% и фиксированной купонной ставкой 3,5%. Латвийские государственные ценные бумаги приобрели около 70 инвесторов из различных европейских стран, включая Великобританию, Германию, Испанию и страны Бенилюкса.

Общий спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,5 млрд евро.

В предыдущий раз Латвия привлекала заемные средства на международных финансовых рынках в мае 2025 года - 14 мая были размещены пятилетние еврооблигации с доходностью 2,971% и фиксированной купонной ставкой 2,875% и привлечен 1 млрд евро. Срок погашения этих еврооблигаций - 21 мая 2030 года.

В Госказне сообщили, что, привлекая ресурсы на финансовых рынках, в том числе посредством данного выпуска ценных бумаг, установленный на этот год план заимствований в размере 3,6 млрд евро выполнен уже на 90%. Привлеченные средства в основном используются для погашения госдолга и финансирования бюджетного дефицита.

Общая сумма погашения госдолга в 2025 году составляет 2,127 млрд евро. На данный момент уже погашено 1,795 млрд евро, в том числе 23 сентября были погашены десятилетние еврооблигации выпуска 2015 года на сумму 1,11 млрд евро.

Госдолг Латвии к концу 2025 года достигнет 20,5 млрд евро, или 49% внутреннего валового продукта, но по-прежнему будет одним из самых низких в еврозоне и Европейском союзе.