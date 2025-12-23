Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Торговцы: цены на топливо скоро подорожают. Вместе с ним и все остальное

23 декабря, 2025 17:47

В следующем году вырастут цены на топливо и табачные изделия, сообщила агентству LETA Латвийская ассоциация торговцев (LTA).

В результате повышения акцизного налога с 1 января 2026 года увеличатся розничные цены на указанные товары, при этом приведённые изменения отражают минимальный рост: цена пачки из 20 сигарет повысится с 5,40 евро до 7,10 евро, стоимость пачки из десяти сигар или сигарилл увеличится на 0,50 евро, а цена курительного табака в упаковке 40 граммов — на 0,90 евро.

Цена нагреваемого табака в упаковке 5,4 грамма вырастет на 0,30 евро, электронных устройств для курения с 2 миллилитрами жидкости — на 0,20 евро, а у заменителей табачных изделий, например упаковки никотиновых паучей весом 14 граммов, цена увеличится на 0,40 евро.

В свою очередь, цена бензина и дизельного топлива вырастет на три цента за литр, а автогаза — на семь центов за литр. Указанные изменения цен являются минимальным ростом.

LTA отмечает, что повышение цен на топливо существенно влияет на стоимость продуктов питания и других потребительских товаров: рост цен на топливо на 5% приводит к увеличению цен на потребительские товары на 1%. Также ассоциация напоминает, что ставки акцизного налога на алкогольные напитки изменятся с 1 марта 2026 года.

Одновременно LTA указывает, что в ряде стран Европейского союза налоги не повышались, а в Польше соответствующее решение было заблокировано президентским вето.

Латвийская ассоциация торговцев была основана в 1912 году, и в настоящее время она добровольно объединяет более 600 предпринимателей, работающих в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг.

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа
Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро
Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией
«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией (1)

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

