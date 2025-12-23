Торговцы: цены на топливо скоро подорожают. Вместе с ним и все остальное

В результате повышения акцизного налога с 1 января 2026 года увеличатся розничные цены на указанные товары, при этом приведённые изменения отражают минимальный рост: цена пачки из 20 сигарет повысится с 5,40 евро до 7,10 евро, стоимость пачки из десяти сигар или сигарилл увеличится на 0,50 евро, а цена курительного табака в упаковке 40 граммов — на 0,90 евро.

Цена нагреваемого табака в упаковке 5,4 грамма вырастет на 0,30 евро, электронных устройств для курения с 2 миллилитрами жидкости — на 0,20 евро, а у заменителей табачных изделий, например упаковки никотиновых паучей весом 14 граммов, цена увеличится на 0,40 евро.

В свою очередь, цена бензина и дизельного топлива вырастет на три цента за литр, а автогаза — на семь центов за литр. Указанные изменения цен являются минимальным ростом.

LTA отмечает, что повышение цен на топливо существенно влияет на стоимость продуктов питания и других потребительских товаров: рост цен на топливо на 5% приводит к увеличению цен на потребительские товары на 1%. Также ассоциация напоминает, что ставки акцизного налога на алкогольные напитки изменятся с 1 марта 2026 года.

Одновременно LTA указывает, что в ряде стран Европейского союза налоги не повышались, а в Польше соответствующее решение было заблокировано президентским вето.

Латвийская ассоциация торговцев была основана в 1912 году, и в настоящее время она добровольно объединяет более 600 предпринимателей, работающих в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг.