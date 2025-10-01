Налог «на русские буквы»: как облагать словари?

«Законодатель не разъяснил механизм реализации предполагаемых изменений, например, будет ли стандартная ставка НДС также применяться к двуязычным и многоязычным изданиям, таким как словари», — заявили в LGTA.

В ассоциации сообщили, что изменения коснутся книг, в том числе учебной литературы, брошюр, буклетов и аналогичной печатной продукции, картинок, рисунков и раскрасок для детей, а также других товаров на украинском языке, которые LGTA оценивает негативно.

LGTA отмечает, что изменения неизбежно потребуют дополнительных административных и финансовых ресурсов для обеспечения реализации требований, однако влияние изменений, предусмотренных в Информационном докладе Министерства финансов «О первоочередных мерах, подлежащих включению в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы», определить сложно.

В LGTA не могут сказать, какая часть книг в Латвии будет облагаться НДС по ставке 21%, поскольку нет точных данных об объеме проданных товаров и их распределении по языкам.

В настоящее время членами LGTA являются не менее половины книготорговцев Латвии.

Уже объявлено, что книги, изданные не на языках Латвии, стран-членов ЕС или ОЭСР или стран-кандидатов, со следующего года в Латвии будут облагаться НДС по стандартной ставке 21%.

Стандартная ставка НДС в размере 21% будет также применяться к поставке и подписке на пресс-релизы и публикации (в том числе на веб-сайтах), если они составлены не на языках Латвии, стран ЕС или ОЭСР.

По подсчетам агентства LETA, в первую очередь это коснется книг и печатных изданий на русском языке.

Пониженная ставка НДС в размере 5% по-прежнему будет применяться к книгам и публикациям в прессе на латышском языке и языках стран ЕС или ОЭСР.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется внести в Сейм 15 октября.