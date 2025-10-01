Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Налог «на русские буквы»: как облагать словари?

© LETA 1 октября, 2025 17:40

Бизнес 0 комментариев

Изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для отдельных групп товаров также должны быть четко определены с точки зрения правоприменения, заявили представители Латвийской ассоциации книготорговцев (LGTA), комментируя план применения со следующего года ставки НДС в размере 21% к книгам, изданным не на языках Латвии, стран Европейского союза, стран-членов или стран-кандидатов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Законодатель не разъяснил механизм реализации предполагаемых изменений, например, будет ли стандартная ставка НДС также применяться к двуязычным и многоязычным изданиям, таким как словари», — заявили в LGTA.

В ассоциации сообщили, что изменения коснутся книг, в том числе учебной литературы, брошюр, буклетов и аналогичной печатной продукции, картинок, рисунков и раскрасок для детей, а также других товаров на украинском языке, которые LGTA оценивает негативно.

LGTA отмечает, что изменения неизбежно потребуют дополнительных административных и финансовых ресурсов для обеспечения реализации требований, однако влияние изменений, предусмотренных в Информационном докладе Министерства финансов «О первоочередных мерах, подлежащих включению в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы», определить сложно.

В LGTA не могут сказать, какая часть книг в Латвии будет облагаться НДС по ставке 21%, поскольку нет точных данных об объеме проданных товаров и их распределении по языкам.

В настоящее время членами LGTA являются не менее половины книготорговцев Латвии.

Уже объявлено, что книги, изданные не на языках Латвии, стран-членов ЕС или ОЭСР или стран-кандидатов, со следующего года в Латвии будут облагаться НДС по стандартной ставке 21%.

Стандартная ставка НДС в размере 21% будет также применяться к поставке и подписке на пресс-релизы и публикации (в том числе на веб-сайтах), если они составлены не на языках Латвии, стран ЕС или ОЭСР.

По подсчетам агентства LETA, в первую очередь это коснется книг и печатных изданий на русском языке.

Пониженная ставка НДС в размере 5% по-прежнему будет применяться к книгам и публикациям в прессе на латышском языке и языках стран ЕС или ОЭСР.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется внести в Сейм 15 октября.

ЕС утвердил реформу водительских прав
Онкология связана с ожирением
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Латвия: странные зарплаты врачей
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

