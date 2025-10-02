Копируя Россию, не отстоим Латвию: в Риге проходит митинг за Стамбульскую конвенцию. ФОТО

Собравшиеся скандируют: "Копируя Россию, не отстоим Латвию", "Избиение женщин - не наши ценности", "Насилию - нет, конвенции - да!", "Kis kis kauns!" и другие.

На плакатах надписи: "Молчание - золото насильника", "Бьет, значит не любит", "За дом, где не нужно бояться", "наши права - не инструмент популистов".

Как сообщила агентству LETA молодёжная организация «Protests», чтобы продемонстрировать эту позицию, «Protests», центр «Marta», кризисно-консультационный центр «Skalbes», центр «Dardedze», молодёжное отделение «Latvijas attīstībai», молодёжная организация политической партии «Vienotība», молодёжная организация партии «Par!» - «Par Jaunieši!», «Jaunie Eiropas Federālisti», ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и их друзей «Mozaīka», движение «Neons», ассоциация «Active Rainbow», ассоциация «Sievietei Paveicās» и фонд «Sustainability Fund».

Как отмечает организация «Protests», Стамбульская конвенция — это практический инструмент защиты прав человека. С момента её ратификации в стране были ужесточены наказания для нарушителей, жертвам предоставлены кризисные квартиры и внедрена система электронного мониторинга наиболее опасных правонарушителей, указывает организация.

Эти механизмы обеспечивают реальную защиту женщин и детей, способствуя повышению безопасности общества в целом, утверждает организация «Protests». Организации подчёркивают, что отказ от конвенции ослабит эту систему и оставит жертв без защиты.

По сообщению корреспондента press.lv, перед зданием Сейма собралось не меньше 300 человек.

А вот мнения противников конвенции. Сандрис Точс: "Еще один шокирующий факт о Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры!



Таким образом, женщина, которая не беременна и не имеет маленьких детей, не считается уязвимой или легко ранимым лицом, но гей, лесбиянка, бисексуал или транссексуал считаются таковыми! Вот такие «права женщин»!"

Обозреватель "Неаткариги" Бен Латковскис: "Сторонники «Стамбула» пытаются перевести стрелки, представив дело так, будто те, кто против «Стамбула» - за насилие. Их политтехнологическая цель — слить воедино образ противника «Стамбула» и образ женоненавистника: ах, ты против – значит это ты избиваешь свою жену по выходным!?

Тот факт, что никто из противников Стамбульской конвенции никогда не высказывался в защиту насилия, ничуть не смущает этих политических манипуляторов.

Речь идет о совсем другом. О том, о чем Стамбульский хор старается не петь. О том, против чего на самом деле выступают противники "Стамбула". Они против дальнейшего внедрения идеологии, которая определяет социальную, а не биологическую идентификацию пола человека (уже переименованного в «гендер»). «Кем я хочу, тем и буду». Со вытекающей из этого нормализацией отклонений, с биологическими мужчинами в женском спорте, в женских туалетах, раздевалках и других местах".