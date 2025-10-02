Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Копируя Россию, не отстоим Латвию: в Риге проходит митинг за Стамбульскую конвенцию. ФОТО

Редакция PRESS 2 октября, 2025 15:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ряд неправительственных организаций (НПО) проводят сегодня мирную акцию протеста у здания Сейма, призывая депутатов соблюдать международные обязательства Латвии в области прав человека и немедленно отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Собравшиеся скандируют: "Копируя Россию, не отстоим Латвию", "Избиение женщин - не наши ценности", "Насилию - нет, конвенции - да!", "Kis kis kauns!" и другие.

На плакатах надписи: "Молчание - золото насильника", "Бьет, значит не любит", "За дом, где не нужно бояться", "наши права - не инструмент популистов".

Как сообщила агентству LETA молодёжная организация «Protests», чтобы продемонстрировать эту позицию, «Protests», центр «Marta», кризисно-консультационный центр «Skalbes», центр «Dardedze», молодёжное отделение «Latvijas attīstībai», молодёжная организация политической партии «Vienotība», молодёжная организация партии «Par!» - «Par Jaunieši!», «Jaunie Eiropas Federālisti», ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и их друзей «Mozaīka», движение «Neons», ассоциация «Active Rainbow», ассоциация «Sievietei Paveicās» и фонд «Sustainability Fund».

Как отмечает организация «Protests», Стамбульская конвенция — это практический инструмент защиты прав человека. С момента её ратификации в стране были ужесточены наказания для нарушителей, жертвам предоставлены кризисные квартиры и внедрена система электронного мониторинга наиболее опасных правонарушителей, указывает организация.

Эти механизмы обеспечивают реальную защиту женщин и детей, способствуя повышению безопасности общества в целом, утверждает организация «Protests». Организации подчёркивают, что отказ от конвенции ослабит эту систему и оставит жертв без защиты.

По сообщению корреспондента press.lv, перед зданием Сейма собралось не меньше 300 человек.

А вот мнения противников конвенции. Сандрис Точс: "Еще один шокирующий факт о Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры! 
 
Таким образом, женщина, которая не беременна и не имеет маленьких детей, не считается уязвимой или легко ранимым лицом, но гей, лесбиянка, бисексуал или транссексуал считаются таковыми! Вот такие «права женщин»!"

Обозреватель "Неаткариги" Бен Латковскис: "Сторонники «Стамбула» пытаются перевести стрелки, представив дело так, будто те, кто против «Стамбула» - за насилие. Их политтехнологическая цель — слить воедино образ противника «Стамбула» и образ женоненавистника: ах, ты против – значит это ты избиваешь свою жену по выходным!?

Тот факт, что никто из противников Стамбульской конвенции никогда не высказывался в защиту насилия, ничуть не смущает этих политических манипуляторов.

Речь идет о совсем другом. О том, о чем Стамбульский хор старается не петь. О том, против чего на самом деле выступают противники "Стамбула". Они против дальнейшего внедрения идеологии, которая определяет социальную, а не биологическую идентификацию пола человека (уже переименованного в «гендер»). «Кем я хочу, тем и буду». Со вытекающей из этого нормализацией отклонений, с биологическими мужчинами в женском спорте, в женских туалетах, раздевалках и других местах".

 

 

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

