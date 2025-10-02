Подростки используют данные родителей при прокате электромопедов: что делать?

Это включает рассмотрение возможности привязки документов или платежных карт к счету.

Якобсонс пояснил, что пользоваться сервисом на платформе «Ride» разрешено только совершеннолетним. Для регистрации пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет. Одновременно с этим компания постепенно внедряет дополнительные механизмы проверки возраста, которые позволят ужесточить контроль за доступом несовершеннолетних к электровелосипедам.

При этом он пояснил, что электровелосипеды «Ride» — это маломощные электровелосипеды, которые по своей природе ближе к обычному велосипеду, чем к тяжёлым мопедам. Таким образом, по мнению компании, по соображениям безопасности и логики, на таких электровелосипедах следует разрешить передвижение как по велодорожкам и велосипедным дорожкам, так и по велодорожкам, а также, при их отсутствии, по тротуарам, с соблюдением скоростного режима и безопасности пешеходов.

Компания считает, что передвижение только по дорогам общего пользования не является безопасным решением, особенно для молодых и пожилых пользователей, которые используют электровелосипед в качестве альтернативы личному автомобилю.

Как уже сообщалось, в среду, 1 октября, две девочки погибли, попав под поезд в районе железнодорожной станции Иманта в Риге. Эту информацию подтвердили в Государственной полиции (ГП).

Девочки погибли после того, как взятый напрокат электросамокат, на котором они ехали, попал под поезд.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс подчеркнул на платформе «X», что подобную катастрофу можно было предотвратить, и что необходимо срочно ужесточить контроль и ограничения в отношении этих мопедов.

«Мы находимся в абсурдной ситуации, когда самоуправление не может в одностороннем порядке запретить движение этих мопедов по тротуарам, поэтому закон придётся вносить в Сейм. Самоуправления должны иметь возможность самостоятельно принимать такие решения», — пишет мэр.