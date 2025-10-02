Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подростки используют данные родителей при прокате электромопедов: что делать?

© LETA 2 октября, 2025 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

Ride Mobility, оператор проката электромопедов, ищет технические и юридические решения для предотвращения случаев, когда несовершеннолетние используют данные своих родителей или других лиц для пользования арендованными средствами передвижения, сообщил генеральный директор компании Эдгарс Якобсонс.

Это включает рассмотрение возможности привязки документов или платежных карт к счету.

Якобсонс пояснил, что пользоваться сервисом на платформе «Ride» разрешено только совершеннолетним. Для регистрации пользователь должен подтвердить, что ему исполнилось 18 лет. Одновременно с этим компания постепенно внедряет дополнительные механизмы проверки возраста, которые позволят ужесточить контроль за доступом несовершеннолетних к электровелосипедам.

При этом он пояснил, что электровелосипеды «Ride» — это маломощные электровелосипеды, которые по своей природе ближе к обычному велосипеду, чем к тяжёлым мопедам. Таким образом, по мнению компании, по соображениям безопасности и логики, на таких электровелосипедах следует разрешить передвижение как по велодорожкам и велосипедным дорожкам, так и по велодорожкам, а также, при их отсутствии, по тротуарам, с соблюдением скоростного режима и безопасности пешеходов.

Компания считает, что передвижение только по дорогам общего пользования не является безопасным решением, особенно для молодых и пожилых пользователей, которые используют электровелосипед в качестве альтернативы личному автомобилю.

Как уже сообщалось, в среду, 1 октября, две девочки погибли, попав под поезд в районе железнодорожной станции Иманта в Риге. Эту информацию подтвердили в Государственной полиции (ГП).

Девочки погибли после того, как взятый напрокат электросамокат, на котором они ехали, попал под поезд.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс подчеркнул на платформе «X», что подобную катастрофу можно было предотвратить, и что необходимо срочно ужесточить контроль и ограничения в отношении этих мопедов.

«Мы находимся в абсурдной ситуации, когда самоуправление не может в одностороннем порядке запретить движение этих мопедов по тротуарам, поэтому закон придётся вносить в Сейм. Самоуправления должны иметь возможность самостоятельно принимать такие решения», — пишет мэр.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

