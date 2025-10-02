Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Коалиция, это ваша ответственность»: у правящих вторую неделю нет кворума

Редакция PRESS 2 октября, 2025 12:36

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня коалиция уже вторую неделю подряд не смогла обеспечить кворум на голосованиях по спорным вопросам.

В четверг, после того как оппозиция "сорвала кворум", в очередной раз во втором (окончательном) чтении не были приняты поправки к закону о загрязнении. Эти поправки предусматривали перенос в латвийское законодательство директивы ЕС, регулирующей систему торговли квотами на выбросы (ETS) в рамках ETS2, которая охватывает здания, транспорт и дополнительные секторы.

В результате повторного голосования за шестое предложение законопроекта проголосовали 48 депутатов. Из-за отсутствия кворума спикер Сейма Дайга Миериня закрыла заседание парламента.

Сейм состоит из 100 народных представителей. Согласно Конституции и регламенту парламента, заседание может считаться правомочным только при участии не менее половины депутатов - то есть 50 человек, что составляет кворум.

Оппозиция "сорвала кворум" и на предыдущем заседании Сейма, что не позволило рассмотреть ряд законопроектов и привело к закрытию сессии.

Лидер фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс, обсуждая поправки к закону о загрязнении, отметил, что ущерб для общества и экономики в результате будет несоизмеримо выше, чем возможные штрафы за несоблюдение директив.

Таварс призвал депутатов, как и неделю назад, не голосовать за этот законопроект, а также не поддерживать связанный с ним законопроект об экономической устойчивости. "Коалиция, это ваша ответственность, ваши обязательства, вы должны это обеспечить", - заявил Таварс.

Депутат Атис Лабуцис ("Новое Единство") отметил, что сегодня у комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике состоялось внеочередное заседание, на котором Министерство климата и энергетики (МКЭ) разъяснило, что в случае непринятия закона Латвии грозят штрафы на несколько сотен миллионов евро. Срок - 1 ноября. "Я все же призываю воспользоваться здравым смыслом и поддержать [законопроект]", - сказал Лабуцис.

Как сообщалось, и на прошлой неделе парламент не принял законопроект, так как партии коалиции не смогли обеспечить кворум. Тогда за первый пункт законопроекта несколько раз проголосовали 48 депутатов, после чего спикер Сейма закрыла заседание.

МКЭ разъяснило, что Латвия до сих пор не внедрила директиву ЕС, в связи с чем против страны инициированы уже три процедуры о нарушении законодательства. Внедрение поправок к основной директиве ETS задерживается более чем на год, что создает риск применения штрафов со стороны ЕС, административные трудности для операторов ETS и усложняет администрирование системы для всех участников.

Законопроект разработан для совершенствования и актуализации регулирования климатической политики в рамках ETS в Латвии с учетом изменений в структуре институтов. С 2001 года в закон была внесена 21 поправка, что сделало нормы ETS трудными для восприятия, требующими структурной переработки.

Законопроект включает новую главу о системе торговли выбросами ЕС, охватывающую ETS и ETS2, включая условия, требования, разрешения и обязанности. Из других разделов условия ETS изъяты.

Поправки также устанавливают требования для операторов, авиаперевозчиков, судоходных компаний и операторов топлива и горючего. Операторы должны предпринимать меры для сокращения выбросов парниковых газов (ПГ). Для оценки изменений выбросов операторам потребуется мониторинг.

Государственная служба охраны окружающей среды (ГСОС) будет определять, какие установки требуют разрешения на выбросы. В случае работы без действующего разрешения ГСОС сможет издать административный акт о приостановке деятельности установки.

Закон включает изменения по внедрению ETS2 в Латвии, охватывающие потребление топлива в зданиях, транспорте и дополнительных секторах (промышленные отрасли, не охваченные ETS). С 2028 года квоты ETS2 для операторов топлива будут передаваться пропорционально потреблению.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать