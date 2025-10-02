Прибавка к пенсии по-новому: кому и сколько — за страховой стаж

Доплата за стаж

В прошлом году Государственное агентство социального страхования (VSAA) начало выплаты доплат к пенсиям по старости за страховой стаж, накопленный в период по 31 декабря 1995 года включительно. Это дополнительная сумма финансируется из основного бюджета государства.

Доплаты к пенсиям – это не новая инициатива законодателей, а восстановление справедливости по отношению к десяткам тысяч пенсионеров. Дело в том, что до 2012 года при расчете пенсии по старости отдельно учитывался страховой стаж пенсионера за период по 31 декабря 1995 года. Это была мера, которая, по мнению политиков, компенсировала в большинстве своем мизерные пенсии тем, кто уходил на пенсию в основном с советским стажем.

Доплаты выплачивались с 2006 года – как добавка к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. Это давало неплохой довесок тем, кто в свое время трудился на фабриках, заводах, в учреждениях, на стройках и имел неплохой стаж – вплоть до 30 лет. А за советский стаж пенсии получались невысокие - 100-200 латов.

За каждый год стажа была установлена ставка – 0,70 лата. В 2014 году после перехода Латвии в зону евро доплату за год стажа конвертировали в 1 евро. Пенсионеры стали получать в виде доплат дополнительно 15-30 евро. И это радовало наших бедных пенсионеров – тогда как раз после кризиса не индексировали пенсии.

Прекратили начисление добавки к пенсиям по старости - с 2012 года, спасибо, не отменили уже назначенные выплаты. Свое решение правительство объяснило тем, что выходящие на пенсию латвийские сениоры, якобы, после 1996 года уже заработали себе достаточно страхового стажа на пенсию и расходы из госказны на доплаты будут лишними.

Возможно, для госслужащих, депутатов, руководства высшего звена госпредприятий и банков это было так, но для простых смертных с трудовыми пенсиями в 200-270 евро дополнительные 20-30 евро не помешали бы.

Потом вернулась индексация пенсий и доплаты тоже индексировались: размер прибавки за это время вырос в полтора - два раза.

К 2024 году, когда начали возвращать доплаты к пенсиям, этой привилегии были лишены 82 900 пенсионеров по старости и 29 400 получателей пенсий по инвалидности. Или более трети - 35,2% - всех пенсионеров по возрасту и почти половина - 45,9% - получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1996 года.

Ждите, придет время...

Уже 2025 год закончится через три месяца, а многие пенсионеры со стажем до 1996 года так и не получили добавки. Надеялись, что доплаты посчитают с индексацией, но не получили.

Возвращая доплаты, правительство составило график выплат - по годам назначения пенсии, чтобы снизить нагрузку на госбюджет:

* В 2024 году с марта были произведены первые выплаты после двенадцатилетнего перерыва пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

* В нынешнем, 2025 году доплаты стали получать те, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.

* 2026 год - доплату получат пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах.

* 2027 год – обещано начать выплачивать доплату тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах;

* 2028 год – предполагается выплата доплат пенсионерам с 2024, 2025 и 2026 годов;

* 2029 год - доплаты обещают выплачивать тем, кто выйдет на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах. (И у них еще может быть до 16 лет страхового стажа, за который полагаются доплаты).

А впоследствии - обещают, что пенсии по старости будут назначаться вместе с доплатой за страховой стаж (если ничего не изменится).

Доплата индексируется

В 2024 году доплаты за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, выплачивали в размере 1,52 евро за один год страхового стажа, как и тем, кто получает добавку с прежних времен. А средний размер доплаты за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, составил:

- для получателей пенсии по старости - 35,22 евро;

- для получателей пенсий по инвалидности – 15,23 евро в месяц.

Пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в этом году ощутили прибавление к пенсии дважды. Когда начали получать заслуженную доплату за страховой стаж, и когда ее индексируют с 1 октября.

Доплата в плюсе

Для определения размера доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, в ходе индексации 2025 года применяется фактический индекс потребительских цен и 50% реального процента роста размера страховых взносов к заработной плате, то есть индекс 1,0635.

При индексации надбавки соответствующий индекс применяется к надбавке в размере 1,62 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к надбавке в размере 2,43 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или если пенсия по инвалидности была назначена, а возраст, необходимый для назначения пенсии по старости, был достигнут до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что существующий размер надбавки, который в настоящее время составляет 1,62 евро, а за один год страхового стажа – 2,43 евро, пересмотрен путем применения индекса 1,0635. Таким образом, лица, получавшие 1,62 евро за каждый год страхового стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать 1,72 евро, а лица, получавшие 2,43 евро, – 2,58 евро.

Индексация особенно заметна для тех пенсионеров, у кого выработан большой страховой стаж, а для доплаты старый стаж.

ПРИМЕР. Пенсионер, которому назначена пенсия по старости в размере 610 евро за 45 лет страхового стажа и доплата в размере 40,5 евро (за 25 лет трудового стажа до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по старости в размере 658 евро и доплату к пенсии в размере 43 евро.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

ФОТО агентства ЛЕТА