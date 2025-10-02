25 лет за поддержку России? Стабильности! Редакция PRESS 2 октября, 2025 13:19 Стабильности!

Алексей РОСЛИКОВ за последние два месяца пережил не только два обыска и задержание, но и неожиданную известность. После яркого и, пожалуй, беспрецедентно смелого для Латвии со времени ее независимости выступления, где он заявил: «Нас больше, и русский язык — наш язык», лидеру оппозиции вменили две уголовные статьи. По ним Росликову грозит до 25 лет тюрьмы...

Летом у политика и его родителей уже проходил обыск. Тогда Росликов публично сообщил, что сотрудники спецслужб не постеснялись присутствия маленьких детей: в дом вошли в масках и приступили к работе. Но 18 сентября информационное пространство Латвии вновь взорвала новость: у Росликова снова прошел обыск. Его автомобиль заблокировали сотрудники спецслужб и прямо на месте провели оперативные действия. В итоге изъяли телефон и компьютер, после чего отпустили.

Именно эта ситуация вызвала больше вопросов, чем ответов: остановить лидера оппозиции, забрать личные вещи и тут же отпустить — новый метод, - считает сам Алексей:

«В 10.00 того дня мне вернули часть изъятых вещей, изъятых при первом обыске. А уже в 14.30 меня снова задерживают и снова забирают имущество. Это не просто удивляет — у меня складывается впечатление, что меня хотят запугать и не дать нормально работать. Это политическое преследование, и здесь нет никаких сомнений».

Следует отметить, что партия Росликова сегодня остается единственной, кто открыто выступает за защиту русскоязычных жителей Латвии, а также за восстановление деловых и дружеских связей с Россией и Белоруссией. В контексте политики НАТО и курса Евросоюза это явно не совпадает с планами правящих.

По сути, Росликов показал: не вся Европа и ее политики поддерживают войну, милитаризацию и конфронтацию с Россией. Похоже, его фигура пугает элиты, которые понимают, что он может стать политиком нового поколения и без труда заменить их на постах...

Светлана ЧУЛКОВА: «Новое правительство? Шлесерс выполнит обещания?»

Сегодня правительство Эвики СИЛИНИ выглядит нестабильным. Основная причина — партия «Союз «зеленых» и крестьян», которая, похоже, уже не знает, как удержаться в политике еще несколько лет, и меняет позиции так же легко, как модницы — платья...

Еще вчера политики из «Союза «зеленых» и крестьян» голосовали за однополые браки и поддержали их легализацию, а сегодня уже подают новые законопроекты, чтобы все отменить.

Но это не самое главное. Интереснее другое: как в возможном новом правительстве поведет себя Айнарс ШЛЕСЕРС, который уже заявил о готовности войти в коалицию? Возникают логичные вопросы: правительство с участием Нацблока — это уже само по себе спорный вариант, но даже если оно состоится, будут ли выполнены предвыборные обещания и заявленные ценности?

Речь идет, например, о снятии местных санкций против России и восстановлении нормальных отношений с соседями. О прекращении милитаризации и отказе от минирования границы — пунктах, против которых последовательно выступал Шлесерс. О снижении налогов на продукты питания и печатные издания, а также об отмене запрета на использование русского языка в СМИ, банках, школах и сфере обслуживания. Именно здесь Шлесерс сможет показать, является ли он политиком, работающим для всех жителей Латвии и ради ее процветания, или же просто стремился снова попасть во власть, щедро раздавая обещания без намерения их выполнять.

К слову, партия Айнара Шлесерса уже представлена в Рижской думе. Однако ни поток инвесторов, ни серьезные планы развития города так и не появились. Многие полезные инициативы не воплотились. Вместо этого сам Шлесерс недавно объявил, что передумал и в 2026 году снова будет баллотироваться в парламент. Такая «беготня» оставляет мало ощутимых результатов для жителей.

Тем не менее вход в коалицию для Айнара Шлесерса — это большой шанс показать, кто он на самом деле. Верится в это с трудом, но наблюдать будем с надеждой...

Партию «Стабильности!» хотят закрыть за дружбу с соседом

Могут ли призывы лидера партии «Стабильности!» Алексея РОСЛИКОВА к налаживанию отношений с Россией и его заявления о «крахе Европы» стать основанием для ликвидации политической силы? Закон такую возможность предусматривает, и на прошлой неделе начались первые обсуждения...

Поводом для давления стали публичные заявления Росликова, сделанные в социальных сетях и на встречах с блогерами, где его слушали сотни тысяч человек. Политик утверждает, что «нужно выстраивать свою повестку и отношения с соседями, потому что, когда Европа рухнет, мы будем нужны только соседям». Он также считает, что пережить возможный кризис можно будет только с опорой на внешние связи.

Парламентская фракция «Стабильности!» во главе со Светланой ЧУЛКОВОЙ поддерживает эту линию. По ее словам, партия последовательно настаивает на восстановлении сотрудничества с Россией: «Мы всегда говорили, что нам нужны дружеские отношения с соседями. Там можно покупать дешевые газ и топливо. Это экономика».

Такая риторика вызвала резкую реакцию в политическом истеблишменте. Ряд влиятельных деятелей расценили ее как антигосударственную. В экспертной среде зазвучали предложения не только лишить «Стабильности!» государственного финансирования, но и вовсе начать процедуру ликвидации по закону, запрещающему поддерживать структуры, подрывающие независимость и конституционный строй демократических стран.

Политолог Филипп РАЕВСКИЙ отметил, что даже если партию не закроют, важно обозначить «красные линии», за которые нельзя переходить.

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис САРТС подчеркнул: свобода слова — базовая ценность демократии, но в нынешних условиях необходимо тщательно следить за теми, кто сознательно «тестирует ее пределы».

Сам Росликов отвечает на обвинения жестко: «Я пришел в политику, чтобы предупреждать о развитии событий и заботиться о людях. Игнорировать очевидный факт, что Европа летит в стену, я не могу. Нужно подготовить страну и защитить людей».

Как будет развиваться ситуация - станет ясно в ближайшее время. Новый закон о политических партиях предусматривает возможность принудительной ликвидации в сжатые сроки — буквально в течение месяца...

Виктория ТАРАН: помощь обладателям ВНЖ

Уже несколько лет партия «Стабильности!» оказывает поддержку гражданам России с видом на жительство в Латвии. В этом году за юридическое сопровождение отвечает Виктория ТАРАН — специалист с большим опытом в вопросах защиты прав и нюансов, связанных со статусом ВНЖ...

Ситуация остается напряженной: начались принудительные выдворения, но юристам партии удается в ряде случаев восстановить статус и найти основания для его продления. «Важно понимать, что помощь возможна, но не всегда», — подчеркивает Таран.

Параллельно лидер партии Алексей РОСЛИКОВ работает над тем, чтобы обеспечить поддержку тем, кто вынужден покинуть страну, но продолжает владеть недвижимостью в Латвии. Продажа объектов — процесс длительный, а аннулирование документов сразу же сказывается на возможности пользоваться банковскими счетами.

Консультации для тех, кто столкнулся с проблемами ВНЖ или риском выдворения, продолжаются. Ждем всех, кто нуждается, на консультации.

Телефон Виктории - +371 20896833.

Реклама оплачена партией "Стабильности"