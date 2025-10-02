Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

25 лет за поддержку России?

Стабильности! Редакция PRESS 2 октября, 2025 13:19

Стабильности!

Алексей РОСЛИКОВ за последние два месяца пережил не только два обыска и задержание, но и неожиданную известность. После яркого и, пожалуй, беспрецедентно смелого для Латвии со времени ее независимости выступления, где он заявил: «Нас больше, и русский язык — наш язык», лидеру оппозиции вменили две уголовные статьи. По ним Росликову грозит до 25 лет тюрьмы...

Летом у политика и его родителей уже проходил обыск. Тогда Росликов публично сообщил, что сотрудники спецслужб не постеснялись присутствия маленьких детей: в дом вошли в масках и приступили к работе. Но 18 сентября информационное пространство Латвии вновь взорвала новость: у Росликова снова прошел обыск. Его автомобиль заблокировали сотрудники спецслужб и прямо на месте провели оперативные действия. В итоге изъяли телефон и компьютер, после чего отпустили.

Именно эта ситуация вызвала больше вопросов, чем ответов: остановить лидера оппозиции, забрать личные вещи и тут же отпустить — новый метод, - считает сам Алексей:

«В 10.00 того дня мне вернули часть изъятых вещей, изъятых при первом обыске. А уже в 14.30 меня снова задерживают и снова забирают имущество. Это не просто удивляет — у меня складывается впечатление, что меня хотят запугать и не дать нормально работать. Это политическое преследование, и здесь нет никаких сомнений».

Следует отметить, что партия Росликова сегодня остается единственной, кто открыто выступает за защиту русскоязычных жителей Латвии, а также за восстановление деловых и дружеских связей с Россией и Белоруссией. В контексте политики НАТО и курса Евросоюза это явно не совпадает с планами правящих.

По сути, Росликов показал: не вся Европа и ее политики поддерживают войну, милитаризацию и конфронтацию с Россией. Похоже, его фигура пугает элиты, которые понимают, что он может стать политиком нового поколения и без труда заменить их на постах...

Светлана ЧУЛКОВА: «Новое правительство? Шлесерс выполнит обещания?»

Сегодня правительство Эвики СИЛИНИ выглядит нестабильным. Основная причина — партия «Союз «зеленых» и крестьян», которая, похоже, уже не знает, как удержаться в политике еще несколько лет, и меняет позиции так же легко, как модницы — платья...

Еще вчера политики из «Союза «зеленых» и крестьян» голосовали за однополые браки и поддержали их легализацию, а сегодня уже подают новые законопроекты, чтобы все отменить.

Но это не самое главное. Интереснее другое: как в возможном новом правительстве поведет себя Айнарс ШЛЕСЕРС, который уже заявил о готовности войти в коалицию? Возникают логичные вопросы: правительство с участием Нацблока — это уже само по себе спорный вариант, но даже если оно состоится, будут ли выполнены предвыборные обещания и заявленные ценности?

Речь идет, например, о снятии местных санкций против России и восстановлении нормальных отношений с соседями. О прекращении милитаризации и отказе от минирования границы — пунктах, против которых последовательно выступал Шлесерс. О снижении налогов на продукты питания и печатные издания, а также об отмене запрета на использование русского языка в СМИ, банках, школах и сфере обслуживания. Именно здесь Шлесерс сможет показать, является ли он политиком, работающим для всех жителей Латвии и ради ее процветания, или же просто стремился снова попасть во власть, щедро раздавая обещания без намерения их выполнять.

К слову, партия Айнара Шлесерса уже представлена в Рижской думе. Однако ни поток инвесторов, ни серьезные планы развития города так и не появились. Многие полезные инициативы не воплотились. Вместо этого сам Шлесерс недавно объявил, что передумал и в 2026 году снова будет баллотироваться в парламент. Такая «беготня» оставляет мало ощутимых результатов для жителей.

Тем не менее вход в коалицию для Айнара Шлесерса — это большой шанс показать, кто он на самом деле. Верится в это с трудом, но наблюдать будем с надеждой...

Партию «Стабильности!» хотят закрыть за дружбу с соседом

Могут ли призывы лидера партии «Стабильности!» Алексея РОСЛИКОВА к налаживанию отношений с Россией и его заявления о «крахе Европы» стать основанием для ликвидации политической силы? Закон такую возможность предусматривает, и на прошлой неделе начались первые обсуждения...

Поводом для давления стали публичные заявления Росликова, сделанные в социальных сетях и на встречах с блогерами, где его слушали сотни тысяч человек. Политик утверждает, что «нужно выстраивать свою повестку и отношения с соседями, потому что, когда Европа рухнет, мы будем нужны только соседям». Он также считает, что пережить возможный кризис можно будет только с опорой на внешние связи.

Парламентская фракция «Стабильности!» во главе со Светланой ЧУЛКОВОЙ поддерживает эту линию. По ее словам, партия последовательно настаивает на восстановлении сотрудничества с Россией: «Мы всегда говорили, что нам нужны дружеские отношения с соседями. Там можно покупать дешевые газ и топливо. Это экономика».

Такая риторика вызвала резкую реакцию в политическом истеблишменте. Ряд влиятельных деятелей расценили ее как антигосударственную. В экспертной среде зазвучали предложения не только лишить «Стабильности!» государственного финансирования, но и вовсе начать процедуру ликвидации по закону, запрещающему поддерживать структуры, подрывающие независимость и конституционный строй демократических стран.

Политолог Филипп РАЕВСКИЙ отметил, что даже если партию не закроют, важно обозначить «красные линии», за которые нельзя переходить.

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис САРТС подчеркнул: свобода слова — базовая ценность демократии, но в нынешних условиях необходимо тщательно следить за теми, кто сознательно «тестирует ее пределы».

Сам Росликов отвечает на обвинения жестко: «Я пришел в политику, чтобы предупреждать о развитии событий и заботиться о людях. Игнорировать очевидный факт, что Европа летит в стену, я не могу. Нужно подготовить страну и защитить людей».

Как будет развиваться ситуация - станет ясно в ближайшее время. Новый закон о политических партиях предусматривает возможность принудительной ликвидации в сжатые сроки — буквально в течение месяца...

Виктория ТАРАН: помощь обладателям ВНЖ

Уже несколько лет партия «Стабильности!» оказывает поддержку гражданам России с видом на жительство в Латвии. В этом году за юридическое сопровождение отвечает Виктория ТАРАН — специалист с большим опытом в вопросах защиты прав и нюансов, связанных со статусом ВНЖ...

Ситуация остается напряженной: начались принудительные выдворения, но юристам партии удается в ряде случаев восстановить статус и найти основания для его продления. «Важно понимать, что помощь возможна, но не всегда», — подчеркивает Таран.

Параллельно лидер партии Алексей РОСЛИКОВ работает над тем, чтобы обеспечить поддержку тем, кто вынужден покинуть страну, но продолжает владеть недвижимостью в Латвии. Продажа объектов — процесс длительный, а аннулирование документов сразу же сказывается на возможности пользоваться банковскими счетами.

Консультации для тех, кто столкнулся с проблемами ВНЖ или риском выдворения, продолжаются. Ждем всех, кто нуждается, на консультации.

Телефон Виктории - +371 20896833.

Реклама оплачена партией "Стабильности"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 1 час назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 8 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать