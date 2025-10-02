Границу усеют «ежами» и назовут Балтийской линией обороны

Закон предусматривает особый порядок укрепления восточной границы Латвии. Он будет применяться для оперативной реализации контрмобильных мероприятий в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях в целях создания Балтийской линии обороны и укрепления внешней сухопутной границы.

Совокупная протяженность границы стран ЕС и НАТО с государствами-агрессорами составляет 2866 км, из которых 457 км приходится на восточную границу Латвии. С учетом геополитической ситуации в регионе целью законопроекта является ускорение процесса укрепления внешней сухопутной границы Латвии путем обеспечения необходимых для Национальных вооруженных сил (НВС) и НАТО объектов контрмобильной инфраструктуры.

Закон устанавливает особый порядок операций с недвижимостью в приграничье. Кабинет министров определит территории, на которых будет необходимо реализовать контрмобильные мероприятия. Этим территориям будет присвоен статус объекта национальных интересов. Кроме того, правительство определит конкретные земельные участки, на которых будет установлен сервитут.

Чтобы развеять прозвучавшие в обществе опасения, представители Министерства обороны подчеркивают, что общая площадь земель, на которые распространяется закон, не превысит 2000 гектаров. Примерно половина этих земель принадлежит государству и самоуправлениям. Частные земельные участки будут изъяты для общественных нужд с выплатой справедливой компенсации. Среди подлежащих изъятию объектов нет ни построек, ни зданий.

В интересах государственной безопасности списку необходимых земельных участков и мест вдоль границы присвоен статус секретной информации, поэтому он не будет опубликован. Каждый землевладелец будет уведомлен лично.

С целью ускорения процессов законопроект предусматривает отступления от норм строительства, лесопользования и охраны окружающей среды, возможность не применять правила публичных закупок, а также рассмотрение заявлений государственных и муниципальных учреждений в приоритетном порядке. В законе также будут определены ответственные институты.

ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" поручено организовать и обеспечить строительство инфраструктуры, Центр государственных оборонных объектов и закупок займется отчуждением земельных участков, а АО "Latvijas valsts meži" назначено ответственным за вырубку деревьев и кустарников.

Законопроект также обязывает Кабинет министров до июня 2026 года представить Сейму отчет о реализации плана действий по экономическому развитию и укреплению безопасности восточной приграничной зоны Латвии на 2025-2027 годы, а также о предусмотренных мерах поддержки самоуправлений в Латгальском приграничье.

Представители Минобороны ранее на заседании комиссии подчеркнули, что контрмобильные мероприятия реализуются уже сейчас: в прошлом году была закуплена основная часть необходимых средств и оказана поддержка Государственной погранохране. Контрмобильные мероприятия включают устройство противотанковых рвов, установку препятствий, оборудование складов инженерных материалов и другие инфраструктурные решения, которые замедляют и затрудняют перемещение потенциального противника.

Ранее сообщалось, что создание контрмобильной инфраструктуры является частью проекта Балтийской линии обороны, о которой 19 января 2024 года договорились страны Балтии и Польша.

С марта 2024 года НВС ведут работы по военному укреплению восточной границы Латвии. Цель защитных сооружений - сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора.

В этом году на военное укрепление восточной границы Латвии выделено 45 млн евро.