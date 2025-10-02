Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Границу усеют «ежами» и назовут Балтийской линией обороны

Редакция PRESS 2 октября, 2025 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сегодня депутаты Сейма в окончательном чтении приняли законопроект о создании контрмобильной инфраструктуры, который упростит формирование Балтийской линии обороны.

Закон предусматривает особый порядок укрепления восточной границы Латвии. Он будет применяться для оперативной реализации контрмобильных мероприятий в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях в целях создания Балтийской линии обороны и укрепления внешней сухопутной границы.

Совокупная протяженность границы стран ЕС и НАТО с государствами-агрессорами составляет 2866 км, из которых 457 км приходится на восточную границу Латвии. С учетом геополитической ситуации в регионе целью законопроекта является ускорение процесса укрепления внешней сухопутной границы Латвии путем обеспечения необходимых для Национальных вооруженных сил (НВС) и НАТО объектов контрмобильной инфраструктуры.

Закон устанавливает особый порядок операций с недвижимостью в приграничье. Кабинет министров определит территории, на которых будет необходимо реализовать контрмобильные мероприятия. Этим территориям будет присвоен статус объекта национальных интересов. Кроме того, правительство определит конкретные земельные участки, на которых будет установлен сервитут.

Чтобы развеять прозвучавшие в обществе опасения, представители Министерства обороны подчеркивают, что общая площадь земель, на которые распространяется закон, не превысит 2000 гектаров. Примерно половина этих земель принадлежит государству и самоуправлениям. Частные земельные участки будут изъяты для общественных нужд с выплатой справедливой компенсации. Среди подлежащих изъятию объектов нет ни построек, ни зданий.

В интересах государственной безопасности списку необходимых земельных участков и мест вдоль границы присвоен статус секретной информации, поэтому он не будет опубликован. Каждый землевладелец будет уведомлен лично.

С целью ускорения процессов законопроект предусматривает отступления от норм строительства, лесопользования и охраны окружающей среды, возможность не применять правила публичных закупок, а также рассмотрение заявлений государственных и муниципальных учреждений в приоритетном порядке. В законе также будут определены ответственные институты.

ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" поручено организовать и обеспечить строительство инфраструктуры, Центр государственных оборонных объектов и закупок займется отчуждением земельных участков, а АО "Latvijas valsts meži" назначено ответственным за вырубку деревьев и кустарников.

Законопроект также обязывает Кабинет министров до июня 2026 года представить Сейму отчет о реализации плана действий по экономическому развитию и укреплению безопасности восточной приграничной зоны Латвии на 2025-2027 годы, а также о предусмотренных мерах поддержки самоуправлений в Латгальском приграничье.

Представители Минобороны ранее на заседании комиссии подчеркнули, что контрмобильные мероприятия реализуются уже сейчас: в прошлом году была закуплена основная часть необходимых средств и оказана поддержка Государственной погранохране. Контрмобильные мероприятия включают устройство противотанковых рвов, установку препятствий, оборудование складов инженерных материалов и другие инфраструктурные решения, которые замедляют и затрудняют перемещение потенциального противника.

Ранее сообщалось, что создание контрмобильной инфраструктуры является частью проекта Балтийской линии обороны, о которой 19 января 2024 года договорились страны Балтии и Польша.

С марта 2024 года НВС ведут работы по военному укреплению восточной границы Латвии. Цель защитных сооружений - сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора.

В этом году на военное укрепление восточной границы Латвии выделено 45 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать