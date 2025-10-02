И чтобы не ездили по тротуарам: Клейнбергс хочет запретить мопеды «Ride Mobility» в Риге

Как сказал Кляйнбергс на пресс-конференции, если эти транспортные средства будут классифицированы как мопеды, то дети не смогут их использовать, а пользователям потребуется водительское удостоверение.

Следовательно, если бы "Ride Mobility" до сих пор не настаивала так агрессивно на том, что их арендуемые транспортные средства — не мопеды, а самоходные велосипеды, этой трагедии бы не произошло, уверен мэр Риги.

Клейнбергс призвал предпринимателей: если они хотят защитить жизни детей, убрать эти транспортные средства с улиц.

Мэр также поручил Департаменту открытых пространств и мобильности осмотреть все пешеходные переходы через железную дорогу и найти решения для улучшения безопасности, например, установку барьеров, которые не позволяют легко пересекать пути.

Мэр планирует на следующей неделе обратиться в Комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, чтобы внести поправки к Закону о дорожном движении, запрещающие таким транспортным средствам перемещаться по тротуарам. Поправки готовились совместно с министерством, и планировалось продвигать их на рассмотрение в Сейме через правительство. Однако теперь это будет сделано без участия правительства — напрямую через комиссию Сейма.

Клейнбергс признал, что упомянутые поправки в законе не защитили бы детей в этой конкретной трагедии, поскольку они перемещались по проезжей части улицы.

Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов на пресс-конференции сообщил, что конкретное транспортное средство было зарегистрировано как велосипед, поэтому ничто не мешает молодежи на нем ездить.