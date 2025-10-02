Маск давно стал фигурой, вызывающей бурю эмоций в медиапространстве. В прошлом году крупные либеральные издания в большинстве своем публиковали о нём материалы в исключительно негативном ключе: от обвинений в эксцентричности и «неадекватности» до самых абсурдных попыток увязать его имя с делом Джеффри Эпштейна. Примечательно, что реальных контактов между Маском и Эпштейном не было, о чём предприниматель прямо заявлял у себя в соцсетях. Однако заголовки с намёком на «связь» с фигурантами скандала работали на формирование нужного впечатления.

В политическом поле Маску также припоминают многое: от поддержки Дональда Трампа до резонансной покупки Twitter (ныне X), что открыло площадку для миллионов ранее заблокированных пользователей. Маск неоднократно выступал с критикой «леволиберальной повестки» и даже призывал отказаться от подписки на Netflix после выхода роликов ЛГБТ-тематики, адресованных детям младшего возраста.

С коммерческой точки зрения позиции предпринимателя выглядят более чем уверенно. Рынок закладывает в цену три фактора: скорый запуск сервиса роботакси, ожидаемый старт серийного производства андроида Optimus и недавние покупки Маском акций Tesla — шаг, противоположный стандартной практике обратного выкупа.

Примечательно, что на фоне политических коллизий отношения Маска и Трампа переживали кризис: часть республиканских медиа даже пыталась выставить его в невыгодном свете. Однако после публичного примирения на мероприятии Charlie Kirk их риторика резко изменилась: Маск вновь оказался «гением бизнеса». В реальности же курс акций Tesla показывал рост именно в период охлаждения отношений с президентом, а SpaceX продолжала получать государственные контракты.

Сегодня Tesla воспринимается как символ не только технического прогресса, но и политического вызова устоявшейся медиа-системе. Маск, похоже, намерен и дальше совмещать роли технологического лидера и оппонента идеологических мейнстримов.