Тесла на новых высотах, а Маск — на пути к триллиону (1)

Акции Tesla демонстрируют рекордные значения, а личное состояние Илона Маска перевалило за полтриллиона долларов — что, для сравнения, составляет почти два ВВП нашей страны. Эксперты полагают, что вероятность достижения отметки в $1 трлн уже в следующем году выглядит весьма высокой.

Маск давно стал фигурой, вызывающей бурю эмоций в медиапространстве. В прошлом году крупные либеральные издания в большинстве своем публиковали о нём материалы в исключительно негативном ключе: от обвинений в эксцентричности и «неадекватности» до самых абсурдных попыток увязать его имя с делом Джеффри Эпштейна. Примечательно, что реальных контактов между Маском и Эпштейном не было, о чём предприниматель прямо заявлял у себя в соцсетях. Однако заголовки с намёком на «связь» с фигурантами скандала работали на формирование нужного впечатления.

В политическом поле Маску также припоминают многое: от поддержки Дональда Трампа до резонансной покупки Twitter (ныне X), что открыло площадку для миллионов ранее заблокированных пользователей. Маск неоднократно выступал с критикой «леволиберальной повестки» и даже призывал отказаться от подписки на Netflix после выхода роликов ЛГБТ-тематики, адресованных детям младшего возраста.

С коммерческой точки зрения позиции предпринимателя выглядят более чем уверенно. Рынок закладывает в цену три фактора: скорый запуск сервиса роботакси, ожидаемый старт серийного производства андроида Optimus и недавние покупки Маском акций Tesla — шаг, противоположный стандартной практике обратного выкупа.

Примечательно, что на фоне политических коллизий отношения Маска и Трампа переживали кризис: часть республиканских медиа даже пыталась выставить его в невыгодном свете. Однако после публичного примирения на мероприятии Charlie Kirk их риторика резко изменилась: Маск вновь оказался «гением бизнеса». В реальности же курс акций Tesla показывал рост именно в период охлаждения отношений с президентом, а SpaceX продолжала получать государственные контракты.

Сегодня Tesla воспринимается как символ не только технического прогресса, но и политического вызова устоявшейся медиа-системе. Маск, похоже, намерен и дальше совмещать роли технологического лидера и оппонента идеологических мейнстримов.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

