«Это вообще не латвийский флаг»: гибридный символ протеста спровоцировал спор

Ранее сообщалось, что ряд неправительственных организаций (НПО) в четверг у здания Сейма провели мирную акцию, призывая депутатов сохранить международные обязательства Латвии в сфере прав человека и немедленно отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Пока большинство демонстрантов участвовали в мирном протесте с национальными флагами и плакатами с лозунгами вроде «Битьё женщин — не наша ценность», среди них выделилась активистка Метра Саберова. Она принесла самодельный флаг, одна сторона которого была выполнена в цветах латвийского флага, а другая — в цветах флага трансгендерного сообщества.

Правоохранители остановили Саберову и потребовали убрать флаг, указав, что он не соответствует законодательству Латвийской Республики. Ей также вручили информационный материал для ознакомления. После конфликта с полицией Саберова объяснила: «Это не латвийский флаг — это лишь половина флага».

«Я сама его вышила. В законах ведь не сказано, что человек не имеет права сам сшить государственный флаг», — утверждала она. Однако полицейские, сославшись на закон, настояли на том, чтобы самодельный флаг был убран, подчеркнув, что «не хотят, чтобы начался спор». На что Саберова ответила: «Но спор уже идёт».

«Теперь у меня будет административный штраф?» — через некоторое время спросила активистка. Полицейские ответили: «А вам это нужно?». Саберова призналась, что не знает и обратилась за советом к своим единомышленникам.

Тем временем спутник девушки, который снимал происходящее на видео, попросил правоохранителей объяснить, как именно определяется латвийский флаг. «Неужели латвийский флаг настолько мал?» — указал он на самодельный символ, не соответствовавший официальным размерам. Полицейский отметил, что всё прописано в законе, включая соотношение цветов 2:1. Позже протестующие настаивали, что «это вообще не латвийский флаг».