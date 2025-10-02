Гоните в шею бюрократов — и мы вложим в Европу миллиарды: ультиматум бизнеса Брюсселю

В заявлении отрасли, проект которого получил POLITICO, показано, что более двух десятков крупнейших компаний блока планируют пообещать крупные инвестиции, чтобы помочь сократить инвестиционный разрыв в 800 миллиардов евро, который существует между Европой и другими регионами мира — разрыв, который был центральным в анализе Марио Драги 2024 года о отставании Европы в глобальной конкуренции.

Но сначала институты ЕС должны провести «амбициозные реформы, способствующие инновациям, инвестициям, развитию технологической инфраструктуры, чистому и справедливому переходу и безопасности», заявляют компании.

«Это увеличение инвестиций будет полностью реализовано только в том случае, если будут реализованы политические меры, указанные в данной декларации», — говорится в проекте декларации.

Декларация будет представлена европейским лидерам. Ожидается, что среди подписантов будут Airbus, Siemens, ASML, Novo Nordisk, thyssenkrupp, SAP, Equinor, Schneider Electric, Thales и Vodafone, а также более десятка других крупных промышленных компаний.

Точная сумма инвестиций, которую компании обязуются вложить, в проекте декларации по-прежнему указана как «[xx]». «Если все крупные европейские компании увеличат инвестиции на такой же уровень, Европа сможет сократить большую часть из ~800 млрд евро годового инвестиционного дефицита, о котором говорил Драги», — говорится в тексте.

Список «политических мер», которые они требуют, варьируется от сокращения бюрократии и предоставления большего количества стимулов для частных инвестиций до ускорения перехода к чистой энергии, укрепления оборонной промышленной базы Европы и сокращения зависимости от иностранных технологий.