Тем временем финские бомбардировщики (лучшие в Европе) проводят маневры и с нетерпением ждут возможности вернуть Карелию и заодно за 3 дня захватить Петербург. Читая интервью президента Финляндии, можно понять, что они не будут ждать никакого 5-го пункта. Там президент с яйцами, в обоих смыслах этого слова. Если Эстония (с которой у нас фактически общая экономика, не говоря уже о менталитете) будет вовлечена, то финны прибудут [на помощь] через 5 минут. Я разговаривал с некоторыми финнами, 1940-е годы не забыты, должок не погашен. Они только ждут повода.

"Прогрессивный" министр обороны Латвии, конечно, проболтал 3 года, которые украинцы подарили нам, чтобы подготовиться, но зато нам повезло с соседями. Западная Европа скользкая и сомнительная, согласен. Но Финляндия и Польша будут участвовать в защите Балтии, даже если НАТО еще не сможет принять решение.

Хотя, пока Трамп является президентом, никакая война здесь невозможна. Я в этом уверен".

В комментариях мнения разделились. Одни поддерживают эту позицию, другие скептичны.

– Алвис, спасибо за голос разума! Хронически внушенный страх отключает такой важный защитный механизм, как здравый смысл, а также преувеличение угрозы со стороны внешнего врага практически нейтрализует острую необходимость решать, например, наши внутренние экономические и другие проблемы.

– Да, я согласен насчет яиц. Наши свои уже продали. Но насчет войны я не так уверен, если верить звездам. Танков может и не быть, но без какого-нибудь гадства русские не обойдутся, думаю, они очень сожалеют, что начали не с нас. Потом посмотрим, человек думает, а Бог делает. У него все происходит так, как и должно быть.

– Ну, насчет финнов я согласен. Полякам еще предстоит пройти через это. Несмотря на большую решимость и хорошее вооружение, два погибших жителя Польши остались без ответа, и хорошо, если на этом все закончится!

-Любая война – это «хороший бизнес» для определенных кругов. Только в странах, где производят те или иные товары для войны, известно, кому она выгодна. В то же время в других странах действительно укрепляется оборона, например, в Польше, а также у северных и южных соседей... В нашей стране же «укрепление обороны» является лишь поводом для повышения каких-то налогов, ущемления других важных отраслей, с последующим «освоением» соответствующей статьи бюджета и перекачиванием средств в нужные карманы, при этом реально ничего не делая.

– Алви, мне кажется, что ты начинаешь слишком увлекаться, и твоя линия мышления больше не идет по прямой. А в комментариях такие стратеги и военачальники, что становится смешно. Снова приходится согласиться с выводом одного ученого, что с 1980-х годов прошлого века человечество пошло по пути дегенерации.