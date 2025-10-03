Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это Россия должна бояться за свой Петербург, а не мы её: Херманис (3)

Редакция PRESS 3 октября, 2025 08:25

Выбор редакции 3 комментариев

"В латвийских социальных сетях снова разразилась паника по поводу возможного нападения России. Как же так! На заправочных станциях по всей России выстраиваются километровые очереди, в армию вербуют уже кубинцев, а в Кремле не могут понять, как объяснить по телевидению длящуюся месяцами осаду маленького украинского поселка, - пишет режиссер Алвис Херманис на своей странице ФБ. 

Тем временем финские бомбардировщики (лучшие в Европе) проводят маневры и с нетерпением ждут возможности вернуть Карелию и заодно за 3 дня захватить Петербург. Читая интервью президента Финляндии, можно понять, что они не будут ждать никакого 5-го пункта. Там президент с яйцами, в обоих смыслах этого слова. Если Эстония (с которой у нас фактически общая экономика, не говоря уже о менталитете) будет вовлечена, то финны прибудут [на помощь] через 5 минут. Я разговаривал с некоторыми финнами, 1940-е годы не забыты, должок не погашен. Они только ждут повода.

"Прогрессивный" министр обороны Латвии, конечно, проболтал 3 года, которые украинцы подарили нам, чтобы подготовиться, но зато нам повезло с соседями. Западная Европа скользкая и сомнительная, согласен. Но Финляндия и Польша будут участвовать в защите Балтии, даже если НАТО еще не сможет принять решение.

Хотя, пока Трамп является президентом, никакая война здесь невозможна. Я в этом уверен".

В комментариях мнения разделились. Одни поддерживают эту позицию, другие скептичны.

– Алвис, спасибо за голос разума! Хронически внушенный страх отключает такой важный защитный механизм, как здравый смысл, а также преувеличение угрозы со стороны внешнего врага практически нейтрализует острую необходимость решать, например, наши внутренние экономические и другие проблемы.

– Да, я согласен насчет яиц. Наши свои уже продали. Но насчет войны я не так уверен, если верить звездам. Танков может и не быть, но без какого-нибудь гадства русские не обойдутся, думаю, они очень сожалеют, что начали не с нас. Потом посмотрим, человек думает, а Бог делает. У него все происходит так, как и должно быть.

– Ну, насчет финнов я согласен. Полякам еще предстоит пройти через это. Несмотря на большую решимость и хорошее вооружение, два погибших жителя Польши остались без ответа, и хорошо, если на этом все закончится!

-Любая война – это «хороший бизнес» для определенных кругов. Только в странах, где производят те или иные товары для войны, известно, кому она выгодна. В то же время в других странах действительно укрепляется оборона, например, в Польше, а также у северных и южных соседей... В нашей стране же «укрепление обороны» является лишь поводом для повышения каких-то налогов, ущемления других важных отраслей, с последующим «освоением» соответствующей статьи бюджета и перекачиванием средств в нужные карманы, при этом реально ничего не делая.

– Алви, мне кажется, что ты начинаешь слишком увлекаться, и твоя линия мышления больше не идет по прямой. А в комментариях такие стратеги и военачальники, что становится смешно. Снова приходится согласиться с выводом одного ученого, что с 1980-х годов прошлого века человечество пошло по пути дегенерации.

 

 

Комментарии (3)
Комментарии (3)
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (3)

Важно 20:30

Важно 3 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (3)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 3 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (3)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 3 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (3)

Важно 20:03

Важно 3 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (3)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 3 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (3)

Важно 19:41

Важно 3 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

