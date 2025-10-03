Судя по доступной информации, Садальский поддерживает российскую агрессию в Украине. По его мнению, конфликт был спровоцирован украинским правительством. Этим летом он посетил Юрмалу и заявил, что был рад, что может говорить по-русски, а не на "этом непонятном языке".

Как известно, Станислав Садальский — советский и российский актёр театра и кино, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003). Почётный гражданин Грузии и города Канаша в Чувашии. В творческой копилке Станислава Садальского более 100 ролей в кино, в том числе в сериалах "Место встречи изменить нельзя", "Бандитский Петербург", "Убойная сила" и "Моя прекрасная няня". Снимался в десяти сюжетах киножурнала "Ералаш".