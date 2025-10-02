Поболтали и разошлись, едва упомянув Украину: Politico о саммите ЕС в Дании

Лидеры много говорили: запланированные два часа, посвященные «обороне», в итоге заняли в два раза больше времени. Но это не означало прорыва. К удивлению датских хозяев, все собравшиеся президенты и премьер-министры хотели высказаться, и многие вышли за рамки своих заранее подготовленных заявлений, по словам трех чиновников, проинформированных о закрытых обсуждениях.

Реальность в зале саммита, расположенном в спокойной обстановке копенгагенского дворца Кристиансборг, история которого восходит к 1167 году, резко контрастировала с все более настойчивым тоном европейского руководства.

«Мы находимся в состоянии конфронтации с Россией», — заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. Для премьер-министра Финляндии Петтери Орпо это близко к «гибридной войне». Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сказала: «Мы видим явную эскалацию со стороны России». «Война в Украине — это попытка России угрожать всем нам», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

И все же...

Хотя саммит был объявлен как быстрая встреча для согласования широкого спектра беспрецедентных дополнительных военных возможностей блока и дополнительной поддержки Украины, ничего существенного не было достигнуто. Это была первая встреча 27 лидеров ЕС с июня, но, несмотря на то, что она продлилась дольше запланированного времени, большинство ключевых вопросов остались без ответа.

Более широкие вопросы о том, как достичь мира в Украине, потребуют поддержки со стороны держав за пределами ЕС, но лидеры заявляют, что в то же время они полны решимости укрепить оборону блока.

Среди предложений, вынесенных на обсуждение, были создание «беспилотной стены», которая позволила бы создать сеть для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии, идея использовать 140 миллиардов евро российских активов, замороженных в Европе после вторжения России в Украину в 2022 году, для отправки в Киев, а также изменение правил ЕС, чтобы позволить Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии.

На практике, по словам чиновников, знакомых с обсуждением лидеров, по ни одному из этих вопросов не было достигнуто значительного прогресса.

Более того, неясно, будут ли эти планы готовы к подписанию, когда 27 лидеров в следующий раз соберутся в Брюсселе в конце октября. По словам трех дипломатов и чиновников, по каждому из этих вопросов остаются нерешенные вопросы, а времени для их проработки было недостаточно.

Чиновники сразу же свели к минимуму шансы на то, что саммит приведет к конкретным результатам. «Никто не ожидал, что решение по этим вопросам будет принято в одночасье — это сложные вопросы, затрагивающие национальный суверенитет», — сказал четвертый чиновник, проинформированный о дискуссиях лидеров.

Однако нерешительность резко контрастировала с угрозой. Даже когда лидеры обсуждали этот вопрос, Германия, чей канцлер Фридрих Мерц резко раскритиковал «стену дронов» в зале, была вынуждена подтвердить, что дроны были замечены над ее собственной критически важной инфраструктурой.

Вторая часть повестки дня, посвященная поддержке Украины, была отложена и сжата до одного часа.

Председатель Европейского совета Антониу Коста должен был представить широко разрекламированные планы по упрощению правил ЕС с целью ускорения процесса вступления Киева и обхода вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана. По словам двух чиновников, об этой инициативе едва успели упомянуть, хотя Орбан все равно нашел время, чтобы ее резко раскритиковать.