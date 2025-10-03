Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поезд не может вас объехать! Latvijas dzelzceļš о трагедии в Иманте

3 октября, 2025 09:30

0 комментариев

Трагедия вчера на железнодорожном переезде в Иманте, где при столкновении электросамоката с поездом погибли две школьницы, еще раз напомнила, как важно вести себя осмотрительно, находясь вблизи рельсов, пишет предприятие Latvijas dzelzceļš. Компания выражает соболезнование близким погибших. 

Latvijas dzelzceļš поясняет: девочки начали переезжать рельсы на скутере, когда переезд был закрыт, и один поезд остановился на станции Иманта. Но с противоположной стороны приближался другой поезд. Хотя его машинист экстренно затормозил и дал гудок, предотвратить роковое для подростков столкновение не удалось.

Latvijas dzelzceļš подчеркивает: железная дорога — зона повышенной опасности, и прежде чем переходить или переезжать рельсы, всегда нужно удостовериться, что с обеих сторон нет поездов. Нужно также помнить, что поезд нельзя остановить быстро. Тормозной путь ж/д состава, в зависимости от полной массы вагонов, может достигать одного километра.

Нереально избежать столкновения на короткой дистанции — поезд не может вас объехать. По словам главного технического инспектора LDz Дайниса Званерса, трагедия 1 октября заставляет еще раз подумать, как одно неверное решение, принятое в спешке или из-за бравады и стремления к риску, может привести к летальному исходу. 

«Пересекать рельсы при красном сигнале на переезде запрещено всем участникам дорожного движения. И автотранспорту, и пешеходам, и велосипедистам, и остальным. При красном сигнале перед железной дорогой даже оперативный транспорт должен останавливаться! Поэтому призываю каждого, кто приближается к рельсам: всегда остановитесь и проверьте, не  приближается ли поезд, безопасно ли пересекать пути. Спешка и невнимательность могут стоить жизни». 

На Латвийской железной дороге серьезно заботятся о безопасности людей и регулярно проводят просветительские кампании, недели безопасности в учебных заведениях, чтобы самые широкие слои общества знали, как следует вести себя вблизи ж/д путей. Только в этом году проведено 26 лекций для 857 школьников, к тому же четыре занятия прошли в Имантской средней школе, сообщает предприятие. 

В прошлом же году специалисты LDz по безопасности выступили в 21 городе страны, обучив технике безопасности на железной дороге более чем 4100 ребят. Им обязательно рассказывают и о реальных несчастных случаях из практики предприятия, говорит лектор LDz Санита Симансоне: «Потому что суровый опыт, полученный другими детьми, способен удержать детей от безрассудного поведения».

Latvijas dzelzceļš призывает родителей говорить с детьми о правилах поведения на железной дороге во избежание травм и трагедий. Для таких бесед компания подготовила различные информационные материалы. LDz призывает и латвийские школы в течение всего учебного года подавать заявки для проведения бесплатных лекций о безопасности. 

«В этом году на рельсах погибло уже семь человек, еще девять получили травмы. К сожалению, до сих пор большинство этих несчастных случаев происходит по вине самих пострадавших или погибших из-за их невнимательности или самоуверенности», сказала представитель LDz Агнесе Лиците.  

Latvijas dzelzceļš выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших 1 октября девочек.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

