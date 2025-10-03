Поезд не может вас объехать! Latvijas dzelzceļš о трагедии в Иманте

Latvijas dzelzceļš поясняет: девочки начали переезжать рельсы на скутере, когда переезд был закрыт, и один поезд остановился на станции Иманта. Но с противоположной стороны приближался другой поезд. Хотя его машинист экстренно затормозил и дал гудок, предотвратить роковое для подростков столкновение не удалось.

Latvijas dzelzceļš подчеркивает: железная дорога — зона повышенной опасности, и прежде чем переходить или переезжать рельсы, всегда нужно удостовериться, что с обеих сторон нет поездов. Нужно также помнить, что поезд нельзя остановить быстро. Тормозной путь ж/д состава, в зависимости от полной массы вагонов, может достигать одного километра.

Нереально избежать столкновения на короткой дистанции — поезд не может вас объехать. По словам главного технического инспектора LDz Дайниса Званерса, трагедия 1 октября заставляет еще раз подумать, как одно неверное решение, принятое в спешке или из-за бравады и стремления к риску, может привести к летальному исходу.

«Пересекать рельсы при красном сигнале на переезде запрещено всем участникам дорожного движения. И автотранспорту, и пешеходам, и велосипедистам, и остальным. При красном сигнале перед железной дорогой даже оперативный транспорт должен останавливаться! Поэтому призываю каждого, кто приближается к рельсам: всегда остановитесь и проверьте, не приближается ли поезд, безопасно ли пересекать пути. Спешка и невнимательность могут стоить жизни».

На Латвийской железной дороге серьезно заботятся о безопасности людей и регулярно проводят просветительские кампании, недели безопасности в учебных заведениях, чтобы самые широкие слои общества знали, как следует вести себя вблизи ж/д путей. Только в этом году проведено 26 лекций для 857 школьников, к тому же четыре занятия прошли в Имантской средней школе, сообщает предприятие.

В прошлом же году специалисты LDz по безопасности выступили в 21 городе страны, обучив технике безопасности на железной дороге более чем 4100 ребят. Им обязательно рассказывают и о реальных несчастных случаях из практики предприятия, говорит лектор LDz Санита Симансоне: «Потому что суровый опыт, полученный другими детьми, способен удержать детей от безрассудного поведения».

Latvijas dzelzceļš призывает родителей говорить с детьми о правилах поведения на железной дороге во избежание травм и трагедий. Для таких бесед компания подготовила различные информационные материалы. LDz призывает и латвийские школы в течение всего учебного года подавать заявки для проведения бесплатных лекций о безопасности.

«В этом году на рельсах погибло уже семь человек, еще девять получили травмы. К сожалению, до сих пор большинство этих несчастных случаев происходит по вине самих пострадавших или погибших из-за их невнимательности или самоуверенности», сказала представитель LDz Агнесе Лиците.

Latvijas dzelzceļš выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших 1 октября девочек.