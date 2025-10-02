Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Постоянно меняли тактику: хакеры атаковали сайты госуслуг Латвии

© LETA 2 октября, 2025 17:22

Новости Латвии 0 комментариев

По результатам первоначального исследования экспертов установлено, что DDoS-атака, произошедшая в четверг, имела очень широкий географический охват — она велась с IP-адресов России, Белоруссии, Вьетнама, Кореи, США, Индии, Тайваня, а также стран Балтии, сообщили агентству LETA представители ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC).

Председатель правления LVRTC Гиртс Озолс отметил, что кибератаки не являются редкостью и в нынешней геополитической ситуации они стали повседневностью как на индивидуальном, так и на корпоративном и национальном уровнях. «Главное — это время восстановления после атаки. В данном случае специалистам LVRTC в течение часа удалось восстановить доступность и работу всех ресурсов. Утечки данных или иного рода компрометации ресурсов не произошло», — подчеркнул Озолс.

Атака была не случайной, а целенаправленно организованной и управляемой, с постоянной адаптацией и подстройкой в соответствии с тактикой LVRTC по отражению атак, сообщили в центре.

Озолс пояснил, что DDoS-атаки осуществляются путём одновременной отправки в инфраструктуру LVRTC огромного количества запросов. На этот раз число запросов достигло двух миллионов в секунду. Тактика защиты в подобных случаях строится на блокировке возможности приёма запросов от ресурсов, идентифицированных как атакующие.

LVRTC не исключает повторной атаки и предпринимает превентивные меры, чтобы злоумышленники не достигли своей цели.

В отличие от других подобных кибератак, зафиксированных в этом году, на этот раз не видно признаков поиска хакерами слабых мест и простейших уязвимостей, как это наблюдалось ранее. Наиболее существенное отличие нынешней атаки — постоянное активное присутствие атакующих, её управление и многократная смена тактики, указали в LVRTC.

Хотя обычно жители и учреждения не испытывают неудобств в результате подобных атак, в данном случае злоумышленникам удалось повлиять на доступность ресурсов. Поэтому LVRTC совместно с центром реагирования на компьютерные инциденты Cert.lv и другими экспертами отрасли проведёт углублённый анализ, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Напомним, что в четверг днём была восстановлена работа государственных интернет-сайтов после масштабной DDoS-атаки. Пострадавшие сайты были недоступны примерно час, а часть ресурсов — около часа и 20 минут. В итоге некоторые сайты работали, но с серьёзными замедлениями.

В четверг утром государственные и муниципальные интернет-страницы Латвии подверглись масштабной DDoS-атаке. Сбои были зафиксированы, в частности, в работе сайта Государственной налоговой службы vid.gov.lv, портала Latvija.lv, сайта Кабинета министров mk.gov.lv, а также сайтов министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

