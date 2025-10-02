Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Устаревший подход: в центре Риги вместо туннеля откроется пешеходный переход (3)

© Lsm.lv 2 октября, 2025 14:21

Новости Латвии 3 комментариев

В Риге к началу ноября на перекрёстке улиц 13 Января и Прагас должен появиться наземный пешеходный переход. Десятки лет здесь можно было переходить улицу только под землёй, но подземные тоннели считаются плохим решением для пешеходов, сообщает LSM+. 

Сейчас если вы хотите перейти улицу 13 Января (допустим, чтобы от остановки на стороне Старой Риги дойти до автовокзала), вы сможете это сделать только спустившись в подземный переход. Но в Рижской думе обещают, что к началу ноября здесь появится новый — наземный — пешеходный переход.

«В целом в городах, где качество городской среды очень высокое, пешеходы не передвигаются под землёй — это (подземные переходы) в каком-то смысле устаревший подход. Эти тоннели строились ещё в советское время. Современный подход таков, что пешеход движется по поверхности, а все остальные участники движения подстраиваются под него. Я думаю, что все, кто пытался пройти от автовокзала с чемоданами, чтобы затем попасть в Старый город, прекрасно знают — этот путь не был приятным», — объясняет председатель комитета сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло.

На месте, где будет переход на улице 13 Января уже идут работы — тут положили новый асфальт. Впрочем, с появлением нового перехода подземный туннель не закроют.

«Тоннели пока остаются, и те, кто захочет, смогут ими пользоваться. Что делать с тоннелями в дальнейшем — это уже следующий вопрос, потому что на участке от станции и автовокзала до Stockmann и Origo их действительно много...Я допускаю, что они могут быть переоборудованы и в бомбоубежища, возможно, в подземные велопарковки — такие, как уже сделаны на улице Беньяминя», — говорит Марта Котелло.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (3)

Важно 20:52

Важно 3 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (3)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 3 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (3)

Важно 20:37

Важно 3 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (3)

Важно 20:30

Важно 3 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (3)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 3 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (3)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 3 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

