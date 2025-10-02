Сейчас если вы хотите перейти улицу 13 Января (допустим, чтобы от остановки на стороне Старой Риги дойти до автовокзала), вы сможете это сделать только спустившись в подземный переход. Но в Рижской думе обещают, что к началу ноября здесь появится новый — наземный — пешеходный переход.

«В целом в городах, где качество городской среды очень высокое, пешеходы не передвигаются под землёй — это (подземные переходы) в каком-то смысле устаревший подход. Эти тоннели строились ещё в советское время. Современный подход таков, что пешеход движется по поверхности, а все остальные участники движения подстраиваются под него. Я думаю, что все, кто пытался пройти от автовокзала с чемоданами, чтобы затем попасть в Старый город, прекрасно знают — этот путь не был приятным», — объясняет председатель комитета сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло.

На месте, где будет переход на улице 13 Января уже идут работы — тут положили новый асфальт. Впрочем, с появлением нового перехода подземный туннель не закроют.

«Тоннели пока остаются, и те, кто захочет, смогут ими пользоваться. Что делать с тоннелями в дальнейшем — это уже следующий вопрос, потому что на участке от станции и автовокзала до Stockmann и Origo их действительно много...Я допускаю, что они могут быть переоборудованы и в бомбоубежища, возможно, в подземные велопарковки — такие, как уже сделаны на улице Беньяминя», — говорит Марта Котелло.