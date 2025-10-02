Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Среди новорожденных стала расти доля третьих и четвертых детей семьи: ЦСУ

Редакция PRESS 2 октября, 2025 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

За последнее десятилетие в Латвии увеличилась доля третьих и четвертых детей среди новорожденных, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

В прошлом году 39,9% всех новорожденных в Латвии были первенцами, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 44,2%. В то же время 35,5% были вторыми детьми (37,5% в 2014 году), 16,4% - третьими (13,3% в 2014 году), а 8,2% - четвертыми и более (5% в 2014 году).

В Латвии в прошлом году больше всего детей родилось в Рижском регионе - 46,7 % от общего числа рождений, в то время как в других регионах доля рождений составляла от 15,1 % в Видземе до 11,1 % в Латгале.

ЦСУ отмечает, что больше всего третьих и четвертых детей рождается в Латгальском, Земгальском и Рижском регионах. Третьи дети в семьях родились в Латгале (21,4%), Земгале (18,2%) и Рижском регионе (17,7%) от всех рождений в регионе.

Регионами с наименьшей долей третьих детей являются Видземе (13,4%) и Курземе (16,4%), в которых доля первых детей выше - 44,4% и 39,9%.

ЦСУ также отмечает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2023 году составила 75,5 года, в том числе 70,4 года для мужчин и 80,4 года для женщин, а средняя ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся в 2024 году, составила 76,4 года, в том числе 71,3 года для мужчин и 81,1 года для женщин, что является самым высоким показателем за всю историю.

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у женщин, проживающих в Рижском регионе (81,5 года), и мужчин, проживающих в Видземском регионе (72,5 года), а наименьшая ожидаемая продолжительность жизни - в Латгале: 68,8 года у мужчин и 79,9 года у женщин.

Данные также показывают, что средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2025 года составлял 43,4 года. Средний возраст мужчин составлял 40,3 года, а женщин - 46,2 года. В Рижском регионе население моложе - средний возраст 42,6 года, а в Латгале - старше, там средний возраст составляет 45,9 года.

В Латвии, как и во всех других странах ЕС, женщин больше (51,1%), чем мужчин (48,9%). На начало 2025 года в Латвии на 100 мужчин приходилось 116 женщин, что является самым высоким показателем среди всех стран-членов ЕС.

По данным ЦСУ, доля детей и подростков (0-14 лет) в общей численности населения Латвии с 2015 года сократилась на 16 800 или 5,7% - на начало 2025 года в стране насчитывалось 280 900 детей или 15,1% от общей численности населения. Население в возрасте 15-64 лет уменьшилось на 130 400 человек, или на 10 %, а население в возрасте 65 лет и старше - на 21 800 человек, или на 5,6 %.

Количество браков на 1000 жителей в Латвии относительно высоко по сравнению с другими странами ЕС - в 2023 году на 1000 жителей приходилось 5,6 брака, что ставит Латвию на третье место после Кипра (8,9 на 1000 жителей) и Румынии (5,8). Наименьшее количество браков в Италии - 3,1 на 1000 жителей и Словении - три на 1000 жителей.

В прошлом году латыши в 83,4% случаев вступали в брак с представителем своей национальности. За последние десять лет эта доля увеличилась на 3,7 процентных пункта.

Количество первых браков в 2024 году уменьшилось на 1,6 % по сравнению с 2023 годом, а количество повторных браков - на 6,3 %.

По количеству разводов на 1000 жителей в 2023 году Латвия лидировала - 2,8 развода на 1000 жителей, а самый низкий показатель разводов был в Ирландии - 0,7 развода на 1000 жителей.

Данные также показывают, что 37,3 % разведенных мужчин и 46,2 % разведенных женщин были в возрасте до 39 лет. Из всех разводов в 2024 году 53,8 % (52,2 % в 2023 году) приходилось на семьи с несовершеннолетними детьми, в которых проживало 4 452 ребенка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:10 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 4 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать