Среди новорожденных стала расти доля третьих и четвертых детей семьи: ЦСУ

В прошлом году 39,9% всех новорожденных в Латвии были первенцами, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 44,2%. В то же время 35,5% были вторыми детьми (37,5% в 2014 году), 16,4% - третьими (13,3% в 2014 году), а 8,2% - четвертыми и более (5% в 2014 году).

В Латвии в прошлом году больше всего детей родилось в Рижском регионе - 46,7 % от общего числа рождений, в то время как в других регионах доля рождений составляла от 15,1 % в Видземе до 11,1 % в Латгале.

ЦСУ отмечает, что больше всего третьих и четвертых детей рождается в Латгальском, Земгальском и Рижском регионах. Третьи дети в семьях родились в Латгале (21,4%), Земгале (18,2%) и Рижском регионе (17,7%) от всех рождений в регионе.

Регионами с наименьшей долей третьих детей являются Видземе (13,4%) и Курземе (16,4%), в которых доля первых детей выше - 44,4% и 39,9%.

ЦСУ также отмечает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2023 году составила 75,5 года, в том числе 70,4 года для мужчин и 80,4 года для женщин, а средняя ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся в 2024 году, составила 76,4 года, в том числе 71,3 года для мужчин и 81,1 года для женщин, что является самым высоким показателем за всю историю.

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у женщин, проживающих в Рижском регионе (81,5 года), и мужчин, проживающих в Видземском регионе (72,5 года), а наименьшая ожидаемая продолжительность жизни - в Латгале: 68,8 года у мужчин и 79,9 года у женщин.

Данные также показывают, что средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2025 года составлял 43,4 года. Средний возраст мужчин составлял 40,3 года, а женщин - 46,2 года. В Рижском регионе население моложе - средний возраст 42,6 года, а в Латгале - старше, там средний возраст составляет 45,9 года.

В Латвии, как и во всех других странах ЕС, женщин больше (51,1%), чем мужчин (48,9%). На начало 2025 года в Латвии на 100 мужчин приходилось 116 женщин, что является самым высоким показателем среди всех стран-членов ЕС.

По данным ЦСУ, доля детей и подростков (0-14 лет) в общей численности населения Латвии с 2015 года сократилась на 16 800 или 5,7% - на начало 2025 года в стране насчитывалось 280 900 детей или 15,1% от общей численности населения. Население в возрасте 15-64 лет уменьшилось на 130 400 человек, или на 10 %, а население в возрасте 65 лет и старше - на 21 800 человек, или на 5,6 %.

Количество браков на 1000 жителей в Латвии относительно высоко по сравнению с другими странами ЕС - в 2023 году на 1000 жителей приходилось 5,6 брака, что ставит Латвию на третье место после Кипра (8,9 на 1000 жителей) и Румынии (5,8). Наименьшее количество браков в Италии - 3,1 на 1000 жителей и Словении - три на 1000 жителей.

В прошлом году латыши в 83,4% случаев вступали в брак с представителем своей национальности. За последние десять лет эта доля увеличилась на 3,7 процентных пункта.

Количество первых браков в 2024 году уменьшилось на 1,6 % по сравнению с 2023 годом, а количество повторных браков - на 6,3 %.

По количеству разводов на 1000 жителей в 2023 году Латвия лидировала - 2,8 развода на 1000 жителей, а самый низкий показатель разводов был в Ирландии - 0,7 развода на 1000 жителей.

Данные также показывают, что 37,3 % разведенных мужчин и 46,2 % разведенных женщин были в возрасте до 39 лет. Из всех разводов в 2024 году 53,8 % (52,2 % в 2023 году) приходилось на семьи с несовершеннолетними детьми, в которых проживало 4 452 ребенка.