Армия становится армией, а не розовой хренью: взгляд на реформы в США

А спрашивают меня потому, что "спин" в медиа на этот раз (почти) превзошёл то, что они творят с войной в Газе. Первая строчка статьи в «Нью-Йорк Таймс»: Yesterday, Defense Secretary Pete Hegseth told America’s military leaders to get serious about killing people. (Вчера министр обороны Пит Хегсет сказал американским военным лидерам, что они должны серьезно относиться к убийству людей).

Возврат к вседозволенности а-ля Ирак и Афганистан, смягчение стандартов дедовщины, всем брить бороды, Трамп пообещал «тренировать армию на своих гражданах»... Там ещё много в том же духе.

Давайте по порядку.

Хегсеф решил провести реформу в армии. Десять новых указов, много изменений, в культуре, в работе HR, в физподговке и так далее. Это серьёзная реформа. Плохая ли, хорошая ли, но крупная.

Одну вещь необходимо отметить. Армия и Национальгная гвардия работают вместе и подчиняются министру обороны. Когда мои дети учились на ROTC (военная кафедра при университетах с возможностью служить кадровым офицером), пол класса были "армия", а вторая половина - кадеты нацгвардии. Когда Трамп говорил про "тренировку" в городах Америки, он обращался к ним. Это хреновая формулировка, но по сути ничего нового. Можно поддерживать или не поддерживать ввод нацгвардии в Лос-Анжелес, Портленд или Вашингтон, но сам факт, особенно если губернатор штата согласен, это обычная практика. Было сто раз и не антиконституционно. Это не ввод войск в борьбе против своего народа, подготовка к перевороту, или что там вам наплели. Ничего нового Трамп не сказал. Та армия, которая НЕ нацгвардия, ни в какие города заходить не будет, если, конечно, у нас не гражданская война.

А теперь про реформы.

Прежде всего, армия у нас добровольная. Журналисты из «Нью-Йорк таймс» с мягкими животиками, которые пишут заголовки про "get serious about killing people" - не армейский материал. Я подозреваю, что армию они и при Байдене не любили. Там, знаете ли, людей убивают. Фу такими быть, армия бяка.

Факт остаётся фактом: при Байдене вербовка в армию была в… выберите желаемую часть тела. Те люди, которые army material, всю эту политкорректную мягкотелую хрень не очень любили. Зато сейчас у нас вербовка взлетела. Большинство тех, кто хочет служить в армии, хотят служить в именно такой. А не в той, которую представляют себе профессора и журналисты. Это вообще разный подвид гомо сапиенс. Не лезьте к ним со своими стандартами, и они не скажут вам, куда вам идти.

В целом мои сыновья и те, с кем они успели поговорить, либо поддерживают реформы, либо индифферентны к ним. Особенно всем нравится тот факт, что генералы и прочие большие шишки теперь тоже будут сдавать физические тесты - толстые генералы не нравились никому.

Пара цитат от служащих офицеров армии США, то есть моих детей, почти дословно.

Натан: "Больше ответственности за физическую подготовку? Более высокие стандарты для боевых родов войск? Меньше потакания жалобам на «нетерпимость», когда солдата не продвигают по службе или ставят на место? Больше возможностей для командиров сосредоточиться на победе, а не ходить по лезвию ножа? Меньше внимания компьютерному обучению и презентациям PowerPoint, а больше внимания реальным тренировкам и времени на полигоне? Соблюдение стандартов бритья? Думаю, всё это делает боевую силу более эффективной."

Арик: "Я знаю, многие рады, что мы наконец-то начали уделять внимание толстякам и ввели обязательную физическую подготовку для выполнения реальных боевых задач, а не только для утренней зарядки. Не уверен, что боевые испытания в дополнение к армейским для пехоты и бронетехники обязательны, по большей части это делается для смены культуры, а не для какого-либо существенного влияния на подготовку.

Кроме того, я знаю, что я и некоторые другие рады избавиться от офиса DEI, потому что это избавляет от бесполезных брифингов.

Всегда найдутся некоторые, особенно некоторые женщины, которые недовольны новыми юнисекс стандартами. В любом случае, по-моему, они не очень хорошие солдаты.

Но в армии есть потрясающие женщины, невероятно трудолюбивые и целеустремлённые. Они обычно лучше большинства офицеров-мужчин.

Армейская культура кажется чуть более свободной. Более жёсткой и стремящейся к основам, но это лишь моё восприятие. Кроме того, меняется организация подразделений. Меньше внимания уделяется бригадам/батальонам и больше — дивизиям. Наши роты [логистики] тоже сильно меняются. Армия сейчас экспериментирует с доктриной."

Вот на "экспериментирует с доктриной" мы и остановимся. Большинство в армии считает, что последние четыре года были… не очень. И рады изменениям. Все ли реформы хороши? Наверное нет, не знаю. Потом могут что-то откатить. Это нормально. Оба сына сказали, что помимо добавленных тренировок, особых изменений на местах нет.

Армия делает своё дело, люди работают.

Журналюги пишут. А вы делайте свои выводы».