Ушёл из жизни Александр Иванович Черевченко: поэт, писатель, журналист

Он появился на свет в суровое время – в 1942 году, в эвакуации. Мать военный врач, отец – танкист. В 1949 году Александр пошёл в школу в Харькове, где служил его отец. Вопреки воле отца поступил в военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Но болезнь нарушила планы: учёбу пришлось оставить, он начал работать в молодежной газете – так журналистика стала его первой школой слова.

Потом был Литературный институт им. Горького в Москве, членство в Союзе писателей СССР, сборники поэзии, книги. Бросив обустроенную жизнь в Москве, отправился работать на Чукотку, в Магадан. С 1984 года его жизнь связана с Латвией, переехать сюда заставили семейные дела. Работал в газетах «Darba uzvara», «Панорама Латвии», «Русская газета. В 1997 году стал создателем еженедельника «Семь секретов», которым руководил более двадцати лет.

Он был больше, чем редактор - не просто настоящий профессионал своего дела, чутко отзывающийся на запросы читателей, но и прекрасный, душевный человек с большим сердцем. Про таких говорят "с ним бы я в разведку пошел". До последних дней Александр Иванович продолжал активно писать стихи и прозу, страстно желая закончить мемуары. А ему было что рассказать о своей жизни, в которой один список знакомых писателей, артистов, капитанов кораблей, охотников на моржей и - кого только не довелось ему встречать на своем пути - занял бы не одну страницу...

Он оставил нам свои пронзительные, глубокие, философские, лиричные стихи. И лучшей эпитафией поэту будет одно из лучших его стихотворений.

Колесный пароход

Колесный пароход, крути свои колёса,

дыми своей трубой, вздыхая, как во сне.

Пусть падает звезда, пусть гаснет папироса,

пусть кто-то на земле скучает обо мне.

Смеются и поют в твоих скрипучих трюмах,

задумчиво молчат на палубах твоих.

Пустынно и темно на берегах угрюмых.

Невыразимо жаль и мертвых, и живых.

Нам всем не повезло. Нам всем сегодня грустно.

И хочется тепла, и нет тепла нигде.

Колесный пароход беспомощно и грузно

колесами стучит по медленной воде.

Но вот взойдет луна, но вот мелькнет далече

неяркий огонек, и сердце оживет,

и потеплеет ночь, и сразу станет легче,

и хрипло закричит колесный пароход.

И ты увидишь вдруг, что в этом смутном мире,

в чаду его ночей, в неясном свете дня

так не хватает нам и глубины, и шири –

луны над головой, а впереди – огня.

Поймешь ли ты тогда, что надо торопиться,

что боль и страсть твоя в теченье быстрых лет

исчезнут навсегда, как в этом небе птица,

на на речной волне бурлящий этот след.

О, сколько солнц зашло и песен отзвучало!

И только потому, что близок наш черед,

помедли, не спеши к последнему причалу,

колесный пароход, колесный пароход!..

Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам Александр Ивановича.