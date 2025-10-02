Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ушёл из жизни Александр Иванович Черевченко: поэт, писатель, журналист

Редакция PRESS 2 октября, 2025 20:43

История и культура 0 комментариев

Сегодня, 2 октября 2025 года ушел из жизни Александр Иванович Черевченко, поэт, писатель, журналист, многолетний редактор еженедельника «Семь секретов».

Он появился на свет в суровое время – в 1942 году, в эвакуации. Мать военный врач, отец – танкист. В 1949 году Александр пошёл в школу в Харькове, где служил его отец. Вопреки воле отца поступил в военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Но болезнь нарушила планы: учёбу пришлось оставить, он начал работать в молодежной газете – так журналистика стала его первой школой слова.

Потом был Литературный институт им. Горького в Москве, членство в Союзе писателей СССР, сборники поэзии, книги. Бросив обустроенную жизнь в Москве, отправился работать на Чукотку, в Магадан. С 1984 года его жизнь связана с Латвией, переехать сюда заставили семейные дела. Работал в газетах «Darba uzvara», «Панорама Латвии», «Русская газета. В 1997 году стал создателем еженедельника «Семь секретов», которым руководил более двадцати лет.

Он был больше, чем редактор - не просто настоящий профессионал своего дела, чутко отзывающийся на запросы читателей, но и прекрасный, душевный человек с большим сердцем. Про таких говорят "с ним бы я в разведку пошел". До последних дней Александр Иванович продолжал активно писать стихи и прозу, страстно желая закончить мемуары. А ему было что рассказать о своей жизни, в которой один список знакомых писателей, артистов, капитанов кораблей, охотников на моржей и - кого только не довелось ему встречать на своем пути - занял бы не одну страницу...

Он оставил нам свои пронзительные, глубокие, философские, лиричные стихи. И лучшей эпитафией поэту будет одно из лучших его стихотворений. 

Колесный пароход

Колесный пароход, крути свои колёса,
дыми своей трубой, вздыхая, как во сне.
Пусть падает звезда, пусть гаснет папироса,
пусть кто-то на земле скучает обо мне.

Смеются и поют в твоих скрипучих трюмах,
задумчиво молчат на палубах твоих.
Пустынно и темно на берегах угрюмых.
Невыразимо жаль и мертвых, и живых.

Нам всем не повезло. Нам всем сегодня грустно.
И хочется тепла, и нет тепла нигде.
Колесный пароход беспомощно и грузно
колесами стучит по медленной воде.

Но вот взойдет луна, но вот мелькнет далече
неяркий огонек, и сердце оживет,
и потеплеет ночь, и сразу станет легче,
и хрипло закричит колесный пароход.

И ты увидишь вдруг, что в этом смутном мире,
в чаду его ночей, в неясном свете дня
так не хватает нам и глубины, и шири –
луны над головой, а впереди – огня.

Поймешь ли ты тогда, что надо торопиться,
что боль и страсть твоя в теченье быстрых лет
исчезнут навсегда, как в этом небе птица,
на на речной волне бурлящий этот след.

О, сколько солнц зашло и песен отзвучало!
И только потому, что близок наш черед,
помедли, не спеши к последнему причалу,
колесный пароход, колесный пароход!..

Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам Александр Ивановича.  

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

