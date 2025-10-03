Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нападение на синагогу в Манчестере: есть погибшие

Редакция PRESS 3 октября, 2025 08:07

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Dinendra Haria/London News Pictures via ZUMA Press Wire)

Близ синагоги Хитон-Парк в Манчестере в четверг, 2 октября, неизвестный мужчина наехал в автомобиле на людей, а затем напал на них с ножом. Об этом сообщила городская полиция со ссылкой на очевидцев. По данным Sky News, полиция в настоящее время классифицирует случившееся как теракт.

Нападение произошло в один из главных еврейских праздников - Йом-Кипур. В результате нападения, по уточненным данным, погибли два человека. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция подчеркнула, что в синагоге в момент нападения находилось "большое количество людей". Ранее сообщалось о четырех раненых.

Третий погибший - нападавший - был после того как полицейские открыли по нему огонь. Первоначально стражи порядка заявляли, что пока не могут подтвердить его смерть "из-за проблем с безопасностью, связанных с подозрительными предметами при нем". На месте работало подразделение по обезвреживанию взрывных устройств. Однако позже телеканал Sky News со ссылкой на управление полиции Большого Манчестера сообщил, что напавший на людей возле синагоги в Манчестере убит. "Можем подтвердить гибель троих человек, включая самого нападавшего, застреленного сотрудниками полиции Большого Манчестера", - заявили полицейские в беседе с телеканалом.

Стармер потрясен нападением

Мэр Манчестера Энди Бернхэм в эфире медиакомпании BBC назвал инцидент серьезным. По его словам, более масштабной трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям полицейских.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

