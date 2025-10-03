Нападение на синагогу в Манчестере: есть погибшие

Нападение произошло в один из главных еврейских праздников - Йом-Кипур. В результате нападения, по уточненным данным, погибли два человека. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция подчеркнула, что в синагоге в момент нападения находилось "большое количество людей". Ранее сообщалось о четырех раненых.

Третий погибший - нападавший - был после того как полицейские открыли по нему огонь. Первоначально стражи порядка заявляли, что пока не могут подтвердить его смерть "из-за проблем с безопасностью, связанных с подозрительными предметами при нем". На месте работало подразделение по обезвреживанию взрывных устройств. Однако позже телеканал Sky News со ссылкой на управление полиции Большого Манчестера сообщил, что напавший на людей возле синагоги в Манчестере убит. "Можем подтвердить гибель троих человек, включая самого нападавшего, застреленного сотрудниками полиции Большого Манчестера", - заявили полицейские в беседе с телеканалом.

Стармер потрясен нападением

Мэр Манчестера Энди Бернхэм в эфире медиакомпании BBC назвал инцидент серьезным. По его словам, более масштабной трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям полицейских.