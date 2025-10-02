Клейнбергс выражает соболезнования родителям и родственникам детей и отмечает, что «такую ​​трагедию можно было предотвратить».

«Срочно необходимы более строгий контроль и ограничения в отношении этих мопедов. Мы находимся в абсурдной ситуации, когда местное самоуправление не может в одностороннем порядке запретить движение этих мопедов по тротуарам – для этого Сейму придётся внести поправки в закон. Местным самоуправлениям необходимо предоставить возможность самостоятельно принимать такие решения», – заявил Клейнбергс.

Мэр Риги также сообщил, что, учитывая серьезность ситуации, все ответственные учреждения будут немедленно созваны в четверг, чтобы «наконец найти четкое и законное решение».

Мэр также критикует компанию по прокату мопедов «RIDE» и задается вопросом, почему мопеды были доступны несовершеннолетним, если в правилах указано, что ими запрещено пользоваться лицам моложе 18 лет.

«Почему нет никакого контроля?» — спрашивает Клейнберг.

Šovakar pie Imantas stacijas noticis traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudējušas divas nepilngadīgas jaunietes, pārvietojoties ar koplietošanas mopēdiem. Mana visdziļākā līdzjūtība bojāgājušo bērnu vecākiem un tuviniekiem!



Šāda nelaime bija novēršama. Steidzami nepieciešama… — Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) October 1, 2025

В настоящее время известно, что две несовершеннолетние девочки ехали на электромопеде через железнодорожные пути в районе станции Иманта, но попали под поезд.

В Государственной полиции подтвердили информацию об инциденте изданию «tv3.lv» и сообщили, что, к сожалению, обе девочки погибли в результате несчастного случая. В среду вечером сотрудники правоохранительных органов продолжили работу на месте происшествия.