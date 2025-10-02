Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Несчастье можно было предотвратить!» После трагедии в Иманте пересмотрят доступ к электромопедам (2)

Редакция PRESS 2 октября, 2025 18:03

Выбор редакции 2 комментариев

Как уже сообщал press.lv, вчера вечером в Риге, в Иманте, попали под поезд две девочки, которые ехали на электромопеде. Реагируя на трагедию, рижский мэр Виестурс Клейнбергс заявил, что городу срочно необходимы более строгий контроль и ограничения на электромопеды, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Клейнбергс выражает соболезнования родителям и родственникам детей и отмечает, что «такую ​​трагедию можно было предотвратить».

«Срочно необходимы более строгий контроль и ограничения в отношении этих мопедов. Мы находимся в абсурдной ситуации, когда местное самоуправление не может в одностороннем порядке запретить движение этих мопедов по тротуарам – для этого Сейму придётся внести поправки в закон. Местным самоуправлениям необходимо предоставить возможность самостоятельно принимать такие решения», – заявил Клейнбергс.

Мэр Риги также сообщил, что, учитывая серьезность ситуации, все ответственные учреждения будут немедленно созваны в четверг, чтобы «наконец найти четкое и законное решение».

Мэр также критикует компанию по прокату мопедов «RIDE» и задается вопросом, почему мопеды были доступны несовершеннолетним, если в правилах указано, что ими запрещено пользоваться лицам моложе 18 лет.

«Почему нет никакого контроля?» — спрашивает Клейнберг.

 

В настоящее время известно, что две несовершеннолетние девочки ехали на электромопеде через железнодорожные пути в районе станции Иманта, но попали под поезд.

В Государственной полиции подтвердили информацию об инциденте изданию «tv3.lv» и сообщили, что, к сожалению, обе девочки погибли в результате несчастного случая. В среду вечером сотрудники правоохранительных органов продолжили работу на месте происшествия.

 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

