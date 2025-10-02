Клейнбергс выражает соболезнования родителям и родственникам детей и отмечает, что «такую трагедию можно было предотвратить».
«Срочно необходимы более строгий контроль и ограничения в отношении этих мопедов. Мы находимся в абсурдной ситуации, когда местное самоуправление не может в одностороннем порядке запретить движение этих мопедов по тротуарам – для этого Сейму придётся внести поправки в закон. Местным самоуправлениям необходимо предоставить возможность самостоятельно принимать такие решения», – заявил Клейнбергс.
Мэр Риги также сообщил, что, учитывая серьезность ситуации, все ответственные учреждения будут немедленно созваны в четверг, чтобы «наконец найти четкое и законное решение».
Мэр также критикует компанию по прокату мопедов «RIDE» и задается вопросом, почему мопеды были доступны несовершеннолетним, если в правилах указано, что ими запрещено пользоваться лицам моложе 18 лет.
«Почему нет никакого контроля?» — спрашивает Клейнберг.
Šovakar pie Imantas stacijas noticis traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudējušas divas nepilngadīgas jaunietes, pārvietojoties ar koplietošanas mopēdiem. Mana visdziļākā līdzjūtība bojāgājušo bērnu vecākiem un tuviniekiem!— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) October 1, 2025
Šāda nelaime bija novēršama. Steidzami nepieciešama…
В настоящее время известно, что две несовершеннолетние девочки ехали на электромопеде через железнодорожные пути в районе станции Иманта, но попали под поезд.
В Государственной полиции подтвердили информацию об инциденте изданию «tv3.lv» и сообщили, что, к сожалению, обе девочки погибли в результате несчастного случая. В среду вечером сотрудники правоохранительных органов продолжили работу на месте происшествия.