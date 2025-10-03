После гибели детей в Иманте PTAC приостановил работу компании Ride

Как пишет PTAC, после гибели подростков он получил письмо от мэра Риги Виестура Клейнбергса и начал проверку услуг вовлеченного предприятия.

«Согласно Закону о безопасности товаров и услуг, по мнению PTAC, предоставление компанией предлагаемой услуги аренды [электроскутеров] недопустимо и приостанавливается до дальнейшего принятия решения PTAC», — сказано в пресс-релизе надзорной организации.

Комиссия по защите прав потребителей предписала компании представить доказательства, подтверждающие прекращение предоставления услуг, до 12:00 3 октября.

PTAC отмечает, что, по-видимому, одним из наиболее существенных рисков является доступность сервиса детям, для которых он не предназначен, а компания не обеспечивает проверку возраста.

«Считаем, что услуга должна быть немедленно приостановлена, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних и повторение подобных случаев», — заявила директор ЦЗПП Зайга Лиепиня.

PTAC призывает всех потребителей, особенно молодёжь и их родителей, ответственно использовать предоставляемые в аренду транспортные средства, соблюдая правила, установленные поставщиками услуг, и законы. И напоминает, что использование электросамокатов и других средств микромобильности без соответствующей подготовки и проверки возраста может создать серьёзные риски как для самого пользователя, так и для окружающих.