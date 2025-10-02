Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кого-то арестовали? Подробности расследования KNAB на Центральном рынке

Редакция PRESS 2 октября, 2025 20:40

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в отношении задержанных на этой неделе сотрудников Рижского Центрального рынка.

В KNAB агентству LETA подтвердили, что четырём лицам, вовлечённым в уголовный процесс, в том числе двоим сотрудникам Рижского Центрального рынка, применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы: запрещено заниматься определённой деятельностью, выезд из страны и приближение к определённым лицам. Пятой персоне меры пресечения не назначались.

Во вторник KNAB провело следственные действия на Рижском Центральном рынке в рамках уголовного процесса, начатого 10 сентября, по факту возможного взяточничества, содействия взяточничеству, дачи взятки и получения незаконной выгоды.

В KNAB считают, что должностное лицо Рижского Центрального рынка совместно с сотрудником, возможно, принимало от предпринимателей взятки и незаконные выгоды, чтобы обеспечить им конкретные торговые места на рынке.

В уголовном процессе участвуют пять человек, в том числе был задержан руководитель отдела управления рынком Владимир Казаринов и сотрудник рынка Алдис Лиепиньш, а также трое представителей компаний.

В связи с коррупционным скандалом с должности отстранена руководитель отдела аренды и управления недвижимостью SIA «Rīgas nami» Агре Варна. Председатель правления «Rīgas nami» Оярс Валкерс сообщил, что Варна не входит в число задержанных, и её возможная ответственность будет оценена. Она отстранена на время расследования.

Архив агентства LETA показывает, что это не первый случай выявления коррупции на Рижском Центральном рынке. Несколько лет назад уже были выявлены незаконные действия, связанные с оплатой за торговые места. В конце 2023 года суд первой инстанции присудил нескольким бывшим должностным лицам и сотрудникам AS «Rīgas Centrāltirgus» реальные и условные сроки лишения свободы за присвоение и злоупотребление служебным положением.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

