Кого-то арестовали? Подробности расследования KNAB на Центральном рынке

В KNAB агентству LETA подтвердили, что четырём лицам, вовлечённым в уголовный процесс, в том числе двоим сотрудникам Рижского Центрального рынка, применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы: запрещено заниматься определённой деятельностью, выезд из страны и приближение к определённым лицам. Пятой персоне меры пресечения не назначались.

Во вторник KNAB провело следственные действия на Рижском Центральном рынке в рамках уголовного процесса, начатого 10 сентября, по факту возможного взяточничества, содействия взяточничеству, дачи взятки и получения незаконной выгоды.

В KNAB считают, что должностное лицо Рижского Центрального рынка совместно с сотрудником, возможно, принимало от предпринимателей взятки и незаконные выгоды, чтобы обеспечить им конкретные торговые места на рынке.

В уголовном процессе участвуют пять человек, в том числе был задержан руководитель отдела управления рынком Владимир Казаринов и сотрудник рынка Алдис Лиепиньш, а также трое представителей компаний.

В связи с коррупционным скандалом с должности отстранена руководитель отдела аренды и управления недвижимостью SIA «Rīgas nami» Агре Варна. Председатель правления «Rīgas nami» Оярс Валкерс сообщил, что Варна не входит в число задержанных, и её возможная ответственность будет оценена. Она отстранена на время расследования.

Архив агентства LETA показывает, что это не первый случай выявления коррупции на Рижском Центральном рынке. Несколько лет назад уже были выявлены незаконные действия, связанные с оплатой за торговые места. В конце 2023 года суд первой инстанции присудил нескольким бывшим должностным лицам и сотрудникам AS «Rīgas Centrāltirgus» реальные и условные сроки лишения свободы за присвоение и злоупотребление служебным положением.