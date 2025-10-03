Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как они вообще арендовали скутер? — Да при чём тут скутер! Спор по поводу трагедии в Иманте (1)

Редакция PRESS 3 октября, 2025 09:18

Возможно, это непопулярное мнение. Тот, кто дал этим девочкам свой счет для аренды электросамоката — будь то мама, папа, брат, сосед или президент страны — должен понести наказание. Если это не послужит нам примером, то руки опускаются", - прокомментировал один из пользователей соцсети Threads вчерашнюю трагедию в Иманте, где на переезде погибли две девочки. 

Однако с этой точкой зрения согласились не все. "Россия и Северная Корея являются отличным примером, вот у кого нам стоит поучиться. "Пример" за "примером", а тех, кому не нравится, сажают в тюрьму или вообще ликвидируют. И все живут правильно и счастливо", - пишут ему в ответ.

"Ты совершенно прав. Виновных нужно найти и строго наказать. Хорошо, что их много... Тот, кто дал, тот, кто получает прибыль, тот, кто разработал, тот, кто не оградил рельсы и т. д. Слава Богу, что сами дети и родители ни в чем не виноваты, они невинные жертвы, против которых выступил весь мир", - написал еще один человек. 

"Для приложений Ride (в том числе bolt, tuul и т. д.) не требуется удостоверение личности, чтобы получить право на вождение. Технически это не мопед, а скорее сидячий электроскутер, поэтому для него не требуется водительское удостоверение. Ride не может развивать скорость выше 24 км/ч даже при спуске с горы", - отвечает один из пользователей. 

"Не знаю, виноват ли скутер... Нельзя не заметить поезд! Скорее всего, поезд сбил бы их и в том случае, если бы они шли пешком", - пишет другая пользовательница. 

Еще одна отмечает: «Почти каждый день меня сбивают с ног молодые люди на электросамокатах. Часто они ездят вдвоем и без шлемов».

«За три года, что я активно передвигаюсь по Риге на велосипеде, я несколько раз видел электрические скутеры, на которые забирались два человека. Надеюсь, что полиция начнет более активно преследовать и наказывать таких нарушителей!» - пишет еще один. 

Некоторые люди посочувствовали и машинисту: «Бедный машинист... он ничего не мог сделать, только смотреть, как бедные дети идут на смерть!»

«Читая последние новости о людях, которых сбили поезда, я задумываюсь — как чувствует себя машинист, который не виноват, но все же переживает эту трагедию. Возможно ли вообще с этим жить?»

Обновлено: 20:50 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

