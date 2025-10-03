Однако с этой точкой зрения согласились не все. "Россия и Северная Корея являются отличным примером, вот у кого нам стоит поучиться. "Пример" за "примером", а тех, кому не нравится, сажают в тюрьму или вообще ликвидируют. И все живут правильно и счастливо", - пишут ему в ответ.

"Ты совершенно прав. Виновных нужно найти и строго наказать. Хорошо, что их много... Тот, кто дал, тот, кто получает прибыль, тот, кто разработал, тот, кто не оградил рельсы и т. д. Слава Богу, что сами дети и родители ни в чем не виноваты, они невинные жертвы, против которых выступил весь мир", - написал еще один человек.

"Для приложений Ride (в том числе bolt, tuul и т. д.) не требуется удостоверение личности, чтобы получить право на вождение. Технически это не мопед, а скорее сидячий электроскутер, поэтому для него не требуется водительское удостоверение. Ride не может развивать скорость выше 24 км/ч даже при спуске с горы", - отвечает один из пользователей.

"Не знаю, виноват ли скутер... Нельзя не заметить поезд! Скорее всего, поезд сбил бы их и в том случае, если бы они шли пешком", - пишет другая пользовательница.

Еще одна отмечает: «Почти каждый день меня сбивают с ног молодые люди на электросамокатах. Часто они ездят вдвоем и без шлемов».

«За три года, что я активно передвигаюсь по Риге на велосипеде, я несколько раз видел электрические скутеры, на которые забирались два человека. Надеюсь, что полиция начнет более активно преследовать и наказывать таких нарушителей!» - пишет еще один.

Некоторые люди посочувствовали и машинисту: «Бедный машинист... он ничего не мог сделать, только смотреть, как бедные дети идут на смерть!»

«Читая последние новости о людях, которых сбили поезда, я задумываюсь — как чувствует себя машинист, который не виноват, но все же переживает эту трагедию. Возможно ли вообще с этим жить?»