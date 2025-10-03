LDz сливает дочерние фирмы: что будет с грузами и доходами?

После слияния уставный капитал «LDz Cargo» вырос на 35,4 миллиона евро и теперь составляет 150,1 миллиона. Министерство сообщения подчёркивает, что консолидация позволит сократить управленческие расходы и число работников, а также упростить администрирование.

«С 2026 года объединённая компания станет прибыльной, а с 2028 года начнёт выплачивать дивиденды», — прогнозируют в министерстве.

По расчётам ведомства, уже в 2025 году синергия даст экономию 1,4 миллиона евро (без учёта выходных пособий на 2,6 миллиона). Общий выигрыш от объединения за пять лет оценивается в 25,9 миллиона евро.

Решение связано с резким падением объёмов перевозок. За последние пять лет грузопоток в Балтии сократился со 134 до 52 миллионов тонн. Выручка «LDz Cargo» снизилась на треть — со 148,4 миллиона евро в 2022 году до 100,4 миллиона в 2024 году. Перевозки упали почти вдвое — с 20 до 8,4 миллиона тонн.

Ситуация в дочерних компаниях оказалась не лучше. Оборот «LDz ritošā sastāva serviss» упал с 59,6 до 44,3 миллиона евро, при этом 70% доходов зависели от «LDz Cargo». «LDz loģistika» работает в раздробленном рынке экспедиторов: число клиентов в 2023 году сократилось на треть, а оборот рухнул почти вдвое — до 10,4 миллиона евро.

В министерстве предупреждают: если бы предприятия продолжили работать отдельно, сервис по ремонту вагонов оставался бы убыточным, а «LDz loģistika» могла бы обанкротиться уже к 2028 году.

В планах LDz — присоединить и национального оператора Rail Baltica в Латвии: компанию «Eiropas dzelzceļa līnijas». Окончательное объединение запланировано до конца 2028 года.

В 2024 году оборот LDz составил 233,7 миллиона евро, это на 11% меньше, чем годом ранее. Убытки концерна выросли до 39,4 миллиона евро.