LDz сливает дочерние фирмы: что будет с грузами и доходами?

© LETA 3 октября, 2025 18:54

Бизнес 0 комментариев

Концерн «Latvijas dzelzceļš» (LDz) провёл крупную реорганизацию: дочерние компании «LDz ritošā sastāva serviss» и «LDz loģistika» присоединены к «LDz Cargo», свидетельствуют данные «Firmas.lv». Изменения зарегистрированы в реестре 3 октября.

После слияния уставный капитал «LDz Cargo» вырос на 35,4 миллиона евро и теперь составляет 150,1 миллиона. Министерство сообщения подчёркивает, что консолидация позволит сократить управленческие расходы и число работников, а также упростить администрирование.

«С 2026 года объединённая компания станет прибыльной, а с 2028 года начнёт выплачивать дивиденды», — прогнозируют в министерстве.
По расчётам ведомства, уже в 2025 году синергия даст экономию 1,4 миллиона евро (без учёта выходных пособий на 2,6 миллиона). Общий выигрыш от объединения за пять лет оценивается в 25,9 миллиона евро.

Решение связано с резким падением объёмов перевозок. За последние пять лет грузопоток в Балтии сократился со 134 до 52 миллионов тонн. Выручка «LDz Cargo» снизилась на треть — со 148,4 миллиона евро в 2022 году до 100,4 миллиона в 2024 году. Перевозки упали почти вдвое — с 20 до 8,4 миллиона тонн.

Ситуация в дочерних компаниях оказалась не лучше. Оборот «LDz ritošā sastāva serviss» упал с 59,6 до 44,3 миллиона евро, при этом 70% доходов зависели от «LDz Cargo». «LDz loģistika» работает в раздробленном рынке экспедиторов: число клиентов в 2023 году сократилось на треть, а оборот рухнул почти вдвое — до 10,4 миллиона евро.

В министерстве предупреждают: если бы предприятия продолжили работать отдельно, сервис по ремонту вагонов оставался бы убыточным, а «LDz loģistika» могла бы обанкротиться уже к 2028 году.

В планах LDz — присоединить и национального оператора Rail Baltica в Латвии: компанию «Eiropas dzelzceļa līnijas». Окончательное объединение запланировано до конца 2028 года.

В 2024 году оборот LDz составил 233,7 миллиона евро, это на 11% меньше, чем годом ранее. Убытки концерна выросли до 39,4 миллиона евро.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

