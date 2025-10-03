Поправки к закону «Об иммиграции», вступившие в силу в конце сентября 2022 года - аккурат перед выборами в нынешний Сейм, показали непримиримую позицию латвийских властей по отношению к гражданам России, до того времени тихо-мирно проживавшим в Латвии и ничего плохого не сделавшим стране, которой они добросовестно отдали молодые годы.

Под поправки попали около 25 тысяч бывших неграждан и граждан России. Они оказались перед выбором: или подтвердить свое право на дальнейшее проживание в Латвии, получив европейский вид на жительство, или, как говорят энтузиасты очищения Латвии, – «чемодан — вокзал - Россия»...

Право на жизнь

Еще не прошел шок от новых требований, еще не все подпавшие под требования изменений закона уладили свои дела с ВНЖ, как 18 июля 2024 года вступили в силу поправки к закону «Об иммиграции», согласно которым граждане России, имеющие разрешение на постоянное проживание, должны были до 30 июня 2025 года подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение владения государственным языком.

Это те постоянные жители, которые сразу после советского гражданства приняли подданство России. По состоянию на 1 июля 1992 года эти жители были зарегистрированы в Латвии без ограничения срока проживания и внесены в Реестр жителей Латвии с присвоением им персонального кода. Таких нынче оказалось 4 678 человек, из которых 2 100 было необходимо пройти языковую проверку.

Желающие остаться в Латвии на постоянное проживание должны подтвердить знание латышского языка на уровне не ниже A2. Освобождены от этого требования жители от 75 лет или имеющие медицинское свидетельство о состоянии здоровья, освобождающее от сдачи экзамена. Претендентам надо было заполнить объемную анкету, где указать не только биографические данные свои и своих родственников, но и ответить на вопросы о лояльности к Латвии.

Причем сертификат о знании госязыка, выданный до 1 февраля 2001 года, не годится. А ведь все живущие в Латвии русскоговорящие в свое время сдавали экзамены, потому что без «аплиецибы» на работу в Латвии не принимают – ни на какую...

Или вперёд - или вон

Курсы латышского языка были переполнены, люди нервничали. Даже те, кто знал язык, порой не получали нужных баллов, а письменный экзамен с коварными «гарумзиме» заметно усложнял аттестацию. Позже принятые поправки давали возможность пересдачи экзамена, что несколько улучшило ситуацию, но не сбавило нервный накал вокруг происходящего.

Одни упорно шли сдавать экзамен по второму разу, кто-то сразу отказался от этого испытания и просил временный вид на жительство – на два года. Были и такие, кто махнул рукой на эти массовые проверки и оставил страну, есть кто отнесся философски: как будет, так будет – и ровным счетом не предпринял ничего.

Но есть и такие, кто вообще не знал, что происходит, что от них требуется. Это люди за 80, которые живут порой одиноко. О новых требованиях они узнали, только когда перестали получать российскую пенсию вследствие аннулирования ВНЖ.

Да и извещения из Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) о необходимости просить новый, европейский ВНЖ гражданам РФ стали отправлять только начиная с февраля 2023 года. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности за его выполнение. А следить за нормативами – личная ответственность каждого, - говорят в ответственных службах...

Испытания ВНЖ

А ведь все требуемые действия в ходе оформления ВНЖ - не бесплатные. Люди платят за курсы латышского языка, сдачу и пересдачу экзаменов, оплачивают ответ экзаменаторов, платят за услуги переводчика анкет, за выписку из банка, за другие справки, за подачу документов в PMLP. Пожилым все время надо куда-то идти, что-то делать, отправлять запросы и получать ответы.

Государственная машина бесстрастна, она работает по указанным датам, и тем, кто, например, не успел подать документы даже без необходимости сдавать экзамен, перекрывали финансовый кислород – пенсию. Значит, надо было ехать в банк – один, второй раз, потом в управление и так далее... А этим просителям порой за 90 лет...

Что пережили эти пожилые люди - не передать словами. В один миг на земле, которую считали родной, они оказались чужими. Более того, официально – потенциальными врагами, «проводниками» политики недружественного Латвии государства, то есть России.

После принятия первых поправок правозащитники, родственники, некоторые из самих подпавших под поправки подавали иски в Конституционный суд ЛР, Европейский суд по правам человека. Тщетно: судьи не проявили ни понимания, ни сочувствия. Бал правит геополитика...

Главное – язык

Языковые проверки продолжаются. Государственное агентство развития образования (VIAA) информирует, что в этом году из 1 353 человек «второй группы поправок» экзамен успешно сдали 63%.

Вместе с тем из группы граждан РФ, которые получили вид на жительство на два года, ежемесячно повторно сдают экзамены порядка 200 человек. Но в целом 86% сдававших не достигли уровня A2.

Почти половина из примерно 2,5 тысячи человек, которым нужно сдать языковой экзамен, не проявила к этому интереса...

Кому ВНЖ, кому выдворение

Каковы итоги трех лет борьбы с гражданами РФ в Латвии? 13 октября заканчивается срок вида на жительство в Латвии у граждан РФ, которые приняли подданство России до 1992 года. Если они до 30 июня не подали запрос на получение европейского ВНЖ и не сдавали экзамен по государственному языку, то к этой дате им следует выехать из Латвии.

Такие извещения отправлены 841 гражданину России. Официальным органам неизвестно, находятся ли все эти люди в Латвии.

Есть те, кто сдавали экзамен, но не сдали его и будут пытаться это сделать вновь. Они могут находиться в Латвии и подавать документы до 30 сентября.

Постоянный ВНЖ получили 1 068 человек; заявления на этот статус подали 2 725 человек.

Из более чем 25 тысяч человек, на которых распространялись первоначальные поправки к закону «Об иммиграции», 14 933 человека получили статус постоянного жителя ЕС.

3 871 человек - временный ВНЖ на два года, в течение этого срока нужно сдать языковой экзамен. Около тысячи человек получили временный ВНЖ по другим причинам — в основном на основании воссоединения семьи. 337 подали заявления на временный вид на жительство.

Умер 1 901 человек, 155 — получили гражданство Латвии...

Расставание без сожаления?

Процесс выдворения идет не так массово и активно, как, наверное, предполагали его инициаторы. Первые «ласточки» - те, кто был в списках на отъезд, - 85 человек. Но в указанные сроки часть решений была оспорена, а четыре человека за это время умерли. В конечном итоге выдворению подлежат 62 человека. Из них 32 сами покинули страну. 10 человек были выдворены принудительно, а 7 скрываются.

Всего уехавших - 3 093 человека. По данным погранслужбы и аналогичных служб других стран ЕС, эти люди покинули Латвию, дальнейшая их судьба неизвестна...

цифры

До начала российской агрессии в Украине вид на жительство в Латвии имела 51 тысяча граждан РФ, в 2025 году это 45 тысяч человек...

И новый паспорт

Оформить его надо до 15 января

Новое требование для граждан РФ в ЛР — необходимость иметь современный биометрический паспорт.

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) сообщили варианты:

* если лицо впервые собирается получить вид на жительство в Латвии, то документы со старым паспортом управление не принимает;

* если у жителя уже есть регистрация вида на жительство, то до 15 января 2026 года он может пользоваться паспортом старого образца. После 15 января будут приниматься только паспорта нового образца;

* если после этой даты человек выезжает из Латвии, то въехать обратно по старому паспорту он уже не сможет...

Вера СТЕПНОВА.