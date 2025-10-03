Браже: Россия должна ответить за войну и преступления в Украине

По данным МИД, Браже подчеркнула, что Москва продолжает грубо нарушать Устав ООН, международное гуманитарное право и права человека. По оценке Независимой международной комиссии ООН, действия России в Украине приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

«Непрекращающиеся бомбардировки, ракетные и дроновые удары продолжают убивать мирных жителей и разрушать инфраструктуру. В колониальной войне России ежедневно происходят пытки, казни, изнасилования и сексуальное насилие», — заявила министр.

Браже особо отметила преступления против украинских детей: депортации, насильственные перемещения, незаконные усыновления и попытки стереть украинскую идентичность. «Россия должна немедленно вернуть всех украинских детей на родину», — сказала она.

Министр призвала страны усиливать поддержку Украины, подчеркнув, что речь идёт о защите совместных интересов — международного порядка, основанного на правилах, и соблюдения права.

Заявление прозвучало от имени Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции в ходе интерактивного диалога Совета ООН по правам человека с Верховным комиссаром Фолькером Тюрком о ситуации в Украине. Сессия Совета проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.