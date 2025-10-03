Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
34 года за рулём, никогда подобного не видел: ДТП на Рижской объездной

Редакция PRESS 3 октября, 2025 16:21

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

В четверг днем ​​на Рижской объездной дороге произошла авария — у грузовика во время движения отвалилось колесо, в результате чего были повреждены два встречных автомобиля, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

На Рижской объездной дороге в районе Кекавы остановились три автомобиля и выставили знак аварийной остановки. Все водители и пассажиры ожидают прибытия экипажа Госполиции. Поначалу кажется, что автомобили столкнулись, однако, осмотрев повреждения и поговорив с водителями, ситуация складывается иначе: у грузовика на скорости отвалилось колесо, и последовала цепочка событий.

Как только водитель Nissan заметил, что колесо катится по дороге, он начал тормозить, но удара избежать не удалось. Колесо попало в правый передний угол. Так же пострадало лобовое стекло Volvo, проезжавшего в 500 метрах. Сам водитель не понимал, что происходит на самом деле: «Что вы могли понять в тот момент? Я пытался понять, что произошло. Я увидел дыру в стекле, и мне пришлось остановиться».

Водитель грузовика сам не понимает, почему отвалилось колесо. Оно прикручено шестью гайками: «"а весь мой опыт работы такое случилось впервые...я же почти 34 года за рулем".

На вопрос, как он понял, что с машиной что-то случилось, водитель отвечает: «Смотри, тут всё завибрировало. Я начал останавливаться, смотрю – оно уже улетело.

-Ты колесо поменял или что-то в этом роде?

- Нет-нет!

- Не на сервисе, машина где-то была?

-Если колесо меняю, то несколько раз подтягиваю. Как оно могло открутиться? Может, кто-то его открутил? Не знаю, что сказать.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, осмотрели место столкновения и взяли показания у водителей.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

