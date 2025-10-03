34 года за рулём, никогда подобного не видел: ДТП на Рижской объездной

На Рижской объездной дороге в районе Кекавы остановились три автомобиля и выставили знак аварийной остановки. Все водители и пассажиры ожидают прибытия экипажа Госполиции. Поначалу кажется, что автомобили столкнулись, однако, осмотрев повреждения и поговорив с водителями, ситуация складывается иначе: у грузовика на скорости отвалилось колесо, и последовала цепочка событий.

Как только водитель Nissan заметил, что колесо катится по дороге, он начал тормозить, но удара избежать не удалось. Колесо попало в правый передний угол. Так же пострадало лобовое стекло Volvo, проезжавшего в 500 метрах. Сам водитель не понимал, что происходит на самом деле: «Что вы могли понять в тот момент? Я пытался понять, что произошло. Я увидел дыру в стекле, и мне пришлось остановиться».

Водитель грузовика сам не понимает, почему отвалилось колесо. Оно прикручено шестью гайками: «"а весь мой опыт работы такое случилось впервые...я же почти 34 года за рулем".

На вопрос, как он понял, что с машиной что-то случилось, водитель отвечает: «Смотри, тут всё завибрировало. Я начал останавливаться, смотрю – оно уже улетело.

-Ты колесо поменял или что-то в этом роде?

- Нет-нет!

- Не на сервисе, машина где-то была?

-Если колесо меняю, то несколько раз подтягиваю. Как оно могло открутиться? Может, кто-то его открутил? Не знаю, что сказать.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, осмотрели место столкновения и взяли показания у водителей.