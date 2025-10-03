Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пить что ли бросили? Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь

© LETA 3 октября, 2025 10:32

Бизнес 0 комментариев

Прошло два месяца с тех пор, как в стране были введены новые ограничения на продажу алкоголя. Первые две недели в магазинах хватало покупателей, порой недовольных, которые спрашивали, почему им больше нельзя покупать алкоголь после 20:00 или почему нельзя сделать это рано утром. Сейчас владельцы региональных магазинов отмечают, что покупатели в основном приспособились.

Чаще всего наплыв покупателей происходит вечером, непосредственно перед запрещенным временем, как и раньше, или незадолго до 10 часов утра. В остальное время дня в небольших магазинах стало гораздо тише.

Однако, по мнению опрошенных жителей, даже такие ограничения не приведут к снижению потребления алкоголя в стране. Владельцы магазинов, опрошенные Латвийским телевидением, отметили небольшое снижение продаж алкоголя в первый месяц, но рост в сентябре.

В целом, тенденция такая, что покупатели покупают больше алкоголя за один раз, чем раньше.

"Если сравнивать август и сентябрь этого года с августом и сентябрем прошлого года, видно, что период ограничений повлиял на количество покупок - оно немного снизилось, опустившись ниже 2000 именно в этот период. Если говорить о потреблении алкоголя, то наблюдалось небольшое падение, всего на несколько процентов. В сентябре, что интересно, потребление алкоголя выросло на 2%, несмотря на все ограничения", - сказал управляющий магазином "Skorpions" в Заубе Цесисского края Арнис Звайгзне.

Виталий Лебедев, управляющий сетью магазинов "Uni Bode": "Если говорить именно об алкоголе, то всё в пределах нормы. Конечно, мировая экономическая ситуация диктует свои тенденции, но в магазинах нашей компании существенных изменений не наблюдается".

Продавцы также отметили, что в августе на снижение потребления, вероятно, больше повлияла прохладная погода, чем ограничения. В свою очередь в сентябре существенных отличий от предыдущих лет не ощущалось.

Некоторые владельцы магазинов считают, что более объективные выводы можно будет сделать через год, когда будет видна полная картина выручки и привычек покупателей. Тогда и можно будет принимать решения об изменении рабочего времени.

(Lsm.lv)

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

