Повышать цены на билеты или отменять рейсы? Пассажирские перевозчики — министру

Он подчеркивает, что перевозчики уже работают с большими убытками из-за резкого роста затрат в последние годы, но это станет для них новым «ударом».

Ошениекс сообщает, что военный конфликт на Ближнем Востоке привел к новому росту цен, поскольку перевозчики в настоящее время получают уведомления от оптовых продавцов топлива о пересмотре цен в связи с глобальными событиями, а также о возможном повышении цен как минимум на 15%.

«Учитывая, что государство не компенсировало предыдущие убытки, необходимы незамедлительные действия, поскольку у перевозчиков нет возможности самостоятельно покрыть эти незапланированные расходы. Отрасль ожидает от министра быстрых и целенаправленных действий, поскольку времени на регулярные обсуждения нет», — подчеркивает Ошениекс.

В настоящее время поставщики топлива отказываются прогнозировать точное повышение цен, ссылаясь на неопределенность ситуации. В то же время отрасль выражает надежду, что государство не допустит ситуации, когда из-за его нерешительности не будет возможности закупить топливо, что может привести к существенным перебоям в предоставлении пассажирских перевозок.

Ассоциация сообщает, что в 2019 году, когда была объявлена ​​первая закупка топлива Управлением автомобильного транспорта (ATD, УАТ), цена топлива составляла 1,19 евро за литр. В 2025 году цена в этом положении выросла на 24%, достигнув в среднем 1,54 евро за литр.

В настоящее время пассажирские перевозчики выражают обеспокоенность ситуацией в отрасли, поскольку из-за нерешительности и промедления государства им фактически приходится софинансировать пассажирские перевозки из собственных средств, подчеркивает ассоциация, добавляя, что нынешняя геополитическая ситуация подтверждает прямое влияние военного конфликта на рост цен на топливо.

Ранее ATD указывало на то, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на перевозчиков в Латвии.

В управлении пояснили, что сигналы от аналитиков из различных областей побуждают их тщательно оценивать необходимость обеспечения непрерывности обслуживания в Латвии, поскольку по мере сохранения нестабильной ситуации пассажирские перевозчики также столкнутся с увеличением затрат на ресурсы.

Таким образом, ATD выразила готовность искать решения совместно с отраслью и обратиться в Министерство транспорта с просьбой выделить необходимые финансовые ресурсы.

Ранее сообщалось, что 28 февраля этого года Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану. В первые дни конфликта ряд пострадавших стран полностью закрыли свое воздушное пространство, но 4 марта начали частично, но не полностью, его открывать.

ATD является органом, осуществляющим единую государственную политику в области международных перевозок, лицензирования коммерческих предприятий автомобильного транспорта, а также планирования общественного транспорта.

