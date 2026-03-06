Повышать цены на билеты или отменять рейсы? Пассажирские перевозчики — министру

6 марта, 2026 10:21

Пассажирские перевозчики призывают министра транспорта Атиса Швинку оперативно найти решения проблемы роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил LETA президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошеникс.

Он подчеркивает, что перевозчики уже работают с большими убытками из-за резкого роста затрат в последние годы, но это станет для них новым «ударом».

Ошениекс сообщает, что военный конфликт на Ближнем Востоке привел к новому росту цен, поскольку перевозчики в настоящее время получают уведомления от оптовых продавцов топлива о пересмотре цен в связи с глобальными событиями, а также о возможном повышении цен как минимум на 15%.

«Учитывая, что государство не компенсировало предыдущие убытки, необходимы незамедлительные действия, поскольку у перевозчиков нет возможности самостоятельно покрыть эти незапланированные расходы. Отрасль ожидает от министра быстрых и целенаправленных действий, поскольку времени на регулярные обсуждения нет», — подчеркивает Ошениекс.

В настоящее время поставщики топлива отказываются прогнозировать точное повышение цен, ссылаясь на неопределенность ситуации. В то же время отрасль выражает надежду, что государство не допустит ситуации, когда из-за его нерешительности не будет возможности закупить топливо, что может привести к существенным перебоям в предоставлении пассажирских перевозок.

Ассоциация сообщает, что в 2019 году, когда была объявлена ​​первая закупка топлива Управлением автомобильного транспорта (ATD, УАТ), цена топлива составляла 1,19 евро за литр. В 2025 году цена в этом положении выросла на 24%, достигнув в среднем 1,54 евро за литр.

В настоящее время пассажирские перевозчики выражают обеспокоенность ситуацией в отрасли, поскольку из-за нерешительности и промедления государства им фактически приходится софинансировать пассажирские перевозки из собственных средств, подчеркивает ассоциация, добавляя, что нынешняя геополитическая ситуация подтверждает прямое влияние военного конфликта на рост цен на топливо.

Ранее ATD указывало на то, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на перевозчиков в Латвии.

В управлении пояснили, что сигналы от аналитиков из различных областей побуждают их тщательно оценивать необходимость обеспечения непрерывности обслуживания в Латвии, поскольку по мере сохранения нестабильной ситуации пассажирские перевозчики также столкнутся с увеличением затрат на ресурсы.

Таким образом, ATD выразила готовность искать решения совместно с отраслью и обратиться в Министерство транспорта с просьбой выделить необходимые финансовые ресурсы.

Ранее сообщалось, что 28 февраля этого года Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану. В первые дни конфликта ряд пострадавших стран полностью закрыли свое воздушное пространство, но 4 марта начали частично, но не полностью, его открывать.

ATD является органом, осуществляющим единую государственную политику в области международных перевозок, лицензирования коммерческих предприятий автомобильного транспорта, а также планирования общественного транспорта.
 

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

